Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű roboton. Az egység az okosabb fajtából való.","shortLead":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű...","id":"20210316_amazon_robot_vesta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0479fe0c-461c-4501-87b1-416f52dab4f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_amazon_robot_vesta","timestamp":"2021. március. 16. 11:33","title":"Négy éve készül, 800 ember fejleszti az Amazon macska méretű robotját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány nem akar az egészségügyi rendszeren kívüli oltópontokat, csak „ha annak különleges indoka” lesz. Az illetékes államtitkár szerint az oltási program kiválóan halad, a következő körben Pfizer és AstraZeneca vakcinákat fognak használni.","shortLead":"A kormány nem akar az egészségügyi rendszeren kívüli oltópontokat, csak „ha annak különleges indoka” lesz. Az illetékes...","id":"20210315_Az_allamtitkar_elarulta_milyen_vakcinakkal_oltanak_a_kovetkezo_korben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a30688-3eb4-4bb9-80de-22c9ca381765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197f709d-18df-4932-8d1f-e1f7b68dcefe","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Az_allamtitkar_elarulta_milyen_vakcinakkal_oltanak_a_kovetkezo_korben","timestamp":"2021. március. 15. 16:20","title":"Az államtitkár elárulta, milyen vakcinákkal oltanak a következő körben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614123df-51b2-455e-a49c-1b2e99006a7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport „Power Day” nevű rendezvénye keretében mutatta be grandiózus elektromos autós terveit.","shortLead":"A Volkswagen-csoport „Power Day” nevű rendezvénye keretében mutatta be grandiózus elektromos autós terveit.","id":"20210316_Volkswagen_Power_Day","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614123df-51b2-455e-a49c-1b2e99006a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad5c9c0-5a1a-4da7-88ae-09a30a34a95d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Volkswagen_Power_Day","timestamp":"2021. március. 16. 14:47","title":"Hat akkugyárral és olcsó technológiával hódítaná meg a Volkswagen az elektromosautó-piacot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc01236-4a06-4a64-b647-6ded27bcd017","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő Boldogságatlasz című könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk kilencedik részében az oroszok azart szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő Boldogságatlasz című könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve...","id":"20210314_Mit_tanulhatunk_a_boldogsagrol_az_oroszoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc01236-4a06-4a64-b647-6ded27bcd017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4214a18-d6eb-4f3b-aa77-07f16d8dcea1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210314_Mit_tanulhatunk_a_boldogsagrol_az_oroszoktol","timestamp":"2021. március. 14. 19:15","title":"Mit tanulhatunk a boldogságról az oroszoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Snapdragon 888-as processzora kerülhet a Honor nyáron érkező mobiljába, a cégnek azonban egyelőre több problémával is meg kell küzdenie.","shortLead":"A Qualcomm Snapdragon 888-as processzora kerülhet a Honor nyáron érkező mobiljába, a cégnek azonban egyelőre több...","id":"20210316_honor_okostelefon_qualcomm_snapdragon_888_amerikai_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813249d4-439d-478a-9170-89939ad3e97b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_honor_okostelefon_qualcomm_snapdragon_888_amerikai_szankciok","timestamp":"2021. március. 16. 13:03","title":"Júliusban jöhet az első Honor-mobil, ami mentesül az amerikai szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ipsos felmérése szerint a 30 év alattiaknál a legmagasabb az oltást elutasítók aránya, egyharmaduk se kérné.","shortLead":"Az Ipsos felmérése szerint a 30 év alattiaknál a legmagasabb az oltást elutasítók aránya, egyharmaduk se kérné.","id":"20210316_ipsos_oltasi_hajlandosag_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753d551f-b2b3-42fe-aa6a-21d673be9d48","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_ipsos_oltasi_hajlandosag_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 16. 12:36","title":"Ötven százalék feletti az oltási hajlandóság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","shortLead":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","id":"20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8eed4-2e01-491e-8ea5-67c0d9ed4431","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","timestamp":"2021. március. 15. 17:26","title":"Nem szólt arról, hogy Pfizer-vakcinát lehet venni, belebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360...","id":"20210316_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a8da34-0585-444f-82d9-379feb648697","keywords":null,"link":"/360/20210316_Radar360","timestamp":"2021. március. 16. 08:00","title":"Radar360: Nálunk marad az AstraZeneca, az osztrákok elszúrták a Pfizerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]