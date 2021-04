Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig meg kellene tanulnia végre jól programot írni. Vélemény.","shortLead":"2022 ilyen tekintetben is új helyzetet hoz: a kormányoldal nem mondhatja újra, hogy \"folytatjuk\", az ellenzéknek pedig...","id":"20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9eec81-b1c0-4f23-87e4-b8bde423715a","keywords":null,"link":"/360/20210426_Csizmadia_Ervin_Ezert_valnak_ujra_fontossa_a_partprogramok","timestamp":"2021. április. 26. 14:30","title":"Csizmadia Ervin: Ezért válnak újra fontossá a pártprogramok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","shortLead":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","id":"20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f6203c-923c-4003-a05b-3073b8fbbfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","timestamp":"2021. április. 25. 14:35","title":"Gyurcsány is beszállt a politikai teraszbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul: nagyjából 900 elhagyott házat árulnak egy kávé áráért - írja a CNN. A legtöbb a város legrégebbi részein található. Körülbelül a fele romos, és jelképes 1 eurós áron adják el. A többi jobb állapotban van, és olcsón, 4000-5000 eurótól kezdődően értékesítik őket.","shortLead":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul...","id":"20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23008784-0638-4ccc-9b72-96abaccc8f16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","timestamp":"2021. április. 25. 13:56","title":"Egy euróért is lehet házat venni az Etna lejtőin, de fel is kell újítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2531e5c-8a64-4e32-925a-0c0cbda0bdf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"72 adózó került fel a nagy tartozást felhalmozók listájára az első negyedévben.","shortLead":"72 adózó került fel a nagy tartozást felhalmozók listájára az első negyedévben.","id":"20210425_30_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_a_rekorder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2531e5c-8a64-4e32-925a-0c0cbda0bdf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a496fec-cde7-48cd-991c-9725bea817cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_30_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_a_rekorder","timestamp":"2021. április. 25. 17:53","title":"30 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak a rekorder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b62504-6ba2-4576-9f89-5a6f5102dadf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a gázolajos csúcsmodellel pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"Ezzel a gázolajos csúcsmodellel pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20210426_370_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_dizelmotorja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b62504-6ba2-4576-9f89-5a6f5102dadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f91c6b3-8884-4209-a036-a63d11f56fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_370_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_dizelmotorja","timestamp":"2021. április. 26. 06:41","title":"370 lóerős lett az új Mercedes S-osztály dízelmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","shortLead":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","id":"20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb32f97-fcd1-4770-a7c1-bf7560a46bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","timestamp":"2021. április. 24. 18:20","title":"Május 17-én nyitnak Ausztriában az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és a NATO helyi lépéseket hajt végre a csapatai Afganisztánból történő kivonásának folyamata keretében. A távozás dátumát május 1-én jelentik be.","shortLead":"Az Egyesült Államok és a NATO helyi lépéseket hajt végre a csapatai Afganisztánból történő kivonásának folyamata...","id":"20210425_Megkezdodott_az_amerikai_es_NATOkatonak_kivonasanak_folyamata_Afganisztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e37208f-8bef-404f-ab83-53a67e96188e","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Megkezdodott_az_amerikai_es_NATOkatonak_kivonasanak_folyamata_Afganisztanban","timestamp":"2021. április. 25. 21:46","title":"Megkezdődött az amerikai és NATO-katonák kivonásának folyamata Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b35d503-825c-4687-92e9-3a449e60cee0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira kellett a Microsoftnak a Discord nevű chatszolgáltatás, hogy a hírek szerint jóval többet kínált érte annak valós piaci értékénél. Némi gondolkozás után mégis kikosarazták a redmondiakat.","shortLead":"Annyira kellett a Microsoftnak a Discord nevű chatszolgáltatás, hogy a hírek szerint jóval többet kínált érte annak...","id":"20210426_discord_felvasarlasi_ajanlat_microsoft_visszautasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b35d503-825c-4687-92e9-3a449e60cee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7405f71-f185-485c-8b70-08060378e6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_discord_felvasarlasi_ajanlat_microsoft_visszautasitas","timestamp":"2021. április. 26. 15:03","title":"Hogyan mondjunk nemet 10 milliárd dollárra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]