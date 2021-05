Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","shortLead":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","id":"20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8409b171-25de-4c8b-a480-a53066c9b622","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","timestamp":"2021. május. 13. 20:55","title":"Története legnagyobb útvonalbővítését jelentette be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c33b8-c297-44f6-828f-fcb44c271c07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","timestamp":"2021. május. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Okosba alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","shortLead":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","id":"20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910febf6-289d-4d10-b9f8-5abe142ec31e","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","timestamp":"2021. május. 12. 20:32","title":"Több mint 117 millió forintnak megfelelő összegért kelt el Einstein legismertebb képletét tartalmazó levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parragh László szerint a több száz fős vállalatoknak helyben kellene megszervezniük az oltásokat.","shortLead":"Parragh László szerint a több száz fős vállalatoknak helyben kellene megszervezniük az oltásokat.","id":"20210512_Ceges_kampany_oltas_dolgozok_Iparkamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c692e4-a0c9-4bfe-8305-f760fe6320a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Ceges_kampany_oltas_dolgozok_Iparkamara","timestamp":"2021. május. 12. 20:51","title":"Céges kampánnyal ösztönözné oltásra a dolgozókat az Iparkamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559 041-re.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559...","id":"20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc6426-917e-44bc-be1f-39f146b2d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 10:13","title":"Utólag módosították a szerdai oltási számokat a kormányzati honlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat gyűjtenek rólunk, felhasználókról. Ennek alapján készült most egy érdekes – és kissé ijesztő – toplista.","shortLead":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat...","id":"20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c588-80ba-4feb-8f43-147e4ab109e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","timestamp":"2021. május. 13. 08:03","title":"Erről tudjon, ha Messengert használ – Melyik üzenetküldő mennyi adatot gyűjt be rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2689931-eeec-473c-9d82-137166350f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit rémhírterjesztés miatt őrizetbe vették. Az eset akkora hullámokat vert, hogy a település polgármesterének közleményben kellett cáfolnia azt.","shortLead":"A férfit rémhírterjesztés miatt őrizetbe vették. Az eset akkora hullámokat vert, hogy a település polgármesterének...","id":"20210513_operativ_torzs_remhirterjesztes_nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2689931-eeec-473c-9d82-137166350f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709e90eb-091d-4b96-95cc-0c37adfdb010","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_operativ_torzs_remhirterjesztes_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 13. 13:37","title":"Operatív törzs: Egy nagykanizsai férfi azt terjesztette, hogy egy faluban mindenki meghalt az oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már nem lehet, csak törölni az eseményt, ami óriási anyagi és presztízsveszteséggel járna.","shortLead":"Tokió makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy megrendezi a nyári olimpiát, amit a japánok többsége nem akar. Halasztani már...","id":"202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58915a5d-1544-451c-9c0c-d3a0b355e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d0f04-a26b-4b61-af24-67a99440c8fb","keywords":null,"link":"/360/202119__olimpia_tokioban__ketsegek_es_aggodalmak__presztizskerdes__gatfutas","timestamp":"2021. május. 13. 15:00","title":"Tokió akarja az olimpiát, a japánok inkább szabadulnának tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]