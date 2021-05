Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","shortLead":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","id":"20210517_india_fa_covid_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3f8370-4c90-4245-b6d1-18363018e382","keywords":null,"link":"/elet/20210517_india_fa_covid_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 10:59","title":"Fára költözött a covidos indiai fiú, hogy védje a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bad38a-dbca-4d5d-940a-4504bb29a78c","c_author":"Paragi Beáta","category":"360","description":"Az izraeliek és a palesztinok mostani összecsapása a korábban tapasztaltakhoz képest példátlanul gyorsan eszkalálódott, összemosódnak a racionalitás és az irracionalitás határai. Politikai megoldás nem látszik, egyelőre marad a még helyi mércével mérve is brutálisnak tekinthető erőszak.\r

","shortLead":"Az izraeliek és a palesztinok mostani összecsapása a korábban tapasztaltakhoz képest példátlanul gyorsan eszkalálódott...","id":"20210517_Izraelipalesztin_konfliktus_polgarhaboru_vagy_anarchia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bad38a-dbca-4d5d-940a-4504bb29a78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c1362a-ca93-4c15-951c-db72f6e27fdd","keywords":null,"link":"/360/20210517_Izraelipalesztin_konfliktus_polgarhaboru_vagy_anarchia","timestamp":"2021. május. 17. 15:00","title":"Konfliktus, polgárháború vagy anarchia? Az izraeli-palesztin viszony háttere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveresek által használt alagutat bombáztak, de polgári otthonokat is leromboltak. ","shortLead":"Egy fegyveresek által használt alagutat bombáztak, de polgári otthonokat is leromboltak. ","id":"20210516_Izraeli_raketak_42_palesztint_koztuk_gyerekeket_oltek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378e2c9e-93b2-4bc3-86d9-23eb2ff6b891","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Izraeli_raketak_42_palesztint_koztuk_gyerekeket_oltek_meg","timestamp":"2021. május. 16. 18:58","title":"Izraeli rakéták 42 palesztint, köztük gyerekeket öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csupán az oldalszél miatt fúródhatott a Szuezi-csatorna partjába a teherszállító, keresztbe tehetett a hidrodinamika is. Bő ötven napja keresik a választ. A szuezi révkalauzok történetének köze van az '56-os forradalomhoz is.","shortLead":"Nem csupán az oldalszél miatt fúródhatott a Szuezi-csatorna partjába a teherszállító, keresztbe tehetett...","id":"20210517_Szuez_Ever_Given_Queen_Elizabeth_hidrodinamika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2cb103-8d12-4139-b65f-c5bb25ac5b9a","keywords":null,"link":"/360/20210517_Szuez_Ever_Given_Queen_Elizabeth_hidrodinamika","timestamp":"2021. május. 17. 17:00","title":"Part-hatás vagy guggoló-effektus? A Szuezi-csatorna és a beszorult Ever Given rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány körbefalazza magát a kibertérben.","shortLead":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány...","id":"20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57229ad-9902-4dac-a6fe-ecfb8e478add","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","timestamp":"2021. május. 17. 11:03","title":"Kiberfalat húz fel az USA a kritikus hackertámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","shortLead":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","id":"20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e3e538-9807-4b26-84d5-dc289d47945e","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","timestamp":"2021. május. 16. 14:57","title":"Corvinus-rektor: Karácsony Gergely képtelen volt az egyetemen elvárt teljesítményeket elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és természetes szépségápolás: fenntarthatóbban élni jól hangzik, ahhoz azonban, hogy a gyakorlatba is átültessük, elkél némi segítség. Olyan magyar influenszerek és szakértők oldalait gyűjtöttük össze, akik a zöldebb életmódhoz adnak remek tippeket. ","shortLead":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és...","id":"20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba9141-6a72-4aed-a8ac-641d2af7985f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","timestamp":"2021. május. 16. 17:00","title":"Őket kövesse ötletekért és tippekért, ha zöldebben szeretne élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","shortLead":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","id":"20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9cf77-24e1-4d9a-9625-4c8185aaa413","keywords":null,"link":"/sport/20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","timestamp":"2021. május. 17. 19:09","title":"Peter Sagan nyerte a Giro 10. szakaszát, Valter Attila még mindig ötödik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]