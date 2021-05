Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1d778dd1-434c-4a63-aa95-8c00f9c081fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 3-as metró feletti hidat újítják fel.","shortLead":"A 3-as metró feletti hidat újítják fel.","id":"20210518_bkk_egyiranyusitas_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d778dd1-434c-4a63-aa95-8c00f9c081fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e616b24-8685-4fb8-8a47-547ca9c9e87a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_bkk_egyiranyusitas_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2021. május. 18. 21:56","title":"BKK: egyirányúsították a Ferihegyi repülőtérre vezető utat egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","shortLead":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","id":"20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8d3c0-bb31-43b9-8d8e-0c0d3e628cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 19. 13:21","title":"Hajtóvadászat indult egy katona ellen, aki megfenyegette a legismertebb belga virológust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést alá nem író orvosok és ápolók kisebb végkielégítést kaptak, mint ami közalkalmazottként járt volna nekik.","shortLead":"Az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést alá nem író orvosok és ápolók kisebb végkielégítést kaptak, mint ami...","id":"20210520_Alkotmanybirosag_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9613a5f-c773-43e7-9139-6027ba8a626f","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Alkotmanybirosag_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2021. május. 20. 08:12","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordultak az egészségügyi dolgozók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be a nagyközönség számára.","shortLead":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be...","id":"20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c4b60-048a-49fd-bb74-c402467236c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","timestamp":"2021. május. 20. 10:33","title":"Fillérekért vehetik meg a dolgozók az LG be sem mutatott csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit kutatóknak van egy rossz hírük a borkedvelőkre nézve is. ","shortLead":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit...","id":"20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a6c60-7303-4455-b3fa-b06d8e390b8a","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","timestamp":"2021. május. 19. 12:00","title":"Már egy kevés alkoholtól is butulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg 52 adónem van Magyarországon, idén még kevesebb lehet.","shortLead":"Jelenleg 52 adónem van Magyarországon, idén még kevesebb lehet.","id":"20210520_Ado_Afa_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a278ce53-41dc-496c-83d9-1b0e87313847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Ado_Afa_tavaly","timestamp":"2021. május. 20. 12:07","title":"Kevesebb lett az adók száma, miközben áfából egyre több a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szlávik János szerint hamarosan vége a harmadik hullámnak, mindennaposnak számítottak az UFO-észlelések az amerikai haditengerészetben. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szlávik János szerint hamarosan vége a harmadik hullámnak, mindennaposnak számítottak az UFO-észlelések az amerikai...","id":"20210520_Radar360_Nyilhatnak_a_kulso_EUs_hatarok_kozel_a_tuzszunet_Gazaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9773a9c-9575-41bd-8b11-dbb0049d7e3d","keywords":null,"link":"/360/20210520_Radar360_Nyilhatnak_a_kulso_EUs_hatarok_kozel_a_tuzszunet_Gazaban","timestamp":"2021. május. 20. 08:07","title":"Radar360: Nyílhatnak a külső EU-s határok, közel a tűzszünet Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2021. május. 20. 07:30","title":"Hétköznapi trükkök, melyek segítségével megelőzhető a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"}]