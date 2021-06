Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt a visszaesés. Az ipar húzta a gazdaságot, a szolgáltatások alaposan visszafogták, de egyre valószínűbb, hogy az év feléhez érve már a 2019 végi szint fölé kerül a GDP.","shortLead":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt...","id":"20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e3644b-0864-482b-bda4-7d39ab3202b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","timestamp":"2021. június. 01. 09:00","title":"Újraszámolta a KSH, még jobban teljesített a magyar gazdaság az év elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9d4992-6384-48bf-8a97-49a30f14a58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","timestamp":"2021. június. 02. 05:59","title":"Sok napsütéssel indít a nyár, akár 24 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82a8221-4e9b-44f5-8d83-1d9c1a479f5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legújabb chipjei bejelentésének „melléktermékeként” újra támadásba lendült az Intel, és ismét csak a szerény játékélményeket rója fel az Apple nevével fémjelzett Maceknek.","shortLead":"Legújabb chipjei bejelentésének „melléktermékeként” újra támadásba lendült az Intel, és ismét csak a szerény...","id":"20210602_intel_apple_chip_jatekos_kepessegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b82a8221-4e9b-44f5-8d83-1d9c1a479f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdf1858-c310-4bd2-ac40-f7ecc65aa87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_intel_apple_chip_jatekos_kepessegek","timestamp":"2021. június. 02. 14:13","title":"Újabb támadást indított az Intel az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcc846f-c043-404d-ac7e-a82cd70d8aac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor sportkupét ezúttal az AC Schnitzer vette kezelésbe.","shortLead":"A bajor sportkupét ezúttal az AC Schnitzer vette kezelésbe.","id":"20210601_tuning_bmw_m4_ac_schnitzer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc846f-c043-404d-ac7e-a82cd70d8aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a659ea8-2de1-471d-bb10-d3ece0bdbe54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_tuning_bmw_m4_ac_schnitzer","timestamp":"2021. június. 01. 09:21","title":"Szolid tuningot kapott az új BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","shortLead":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","id":"20210601_emberoles_28as_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b8ceaa-78c9-430d-9c70-76493e298d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_emberoles_28as_villamos","timestamp":"2021. június. 01. 10:41","title":"Vádat emeltek a társaság ellen, akik halálra késeltek egy utast a 28-as villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A gazdasági fellendülés időszakában fiskális intézkedések meghozatalát javasolja az Európai Bizottság a tagállamoknak. A testület a szokásos tavaszi gazdasági csomagjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a helyreállítási alapból hamarosan meginduló támogatások jótékony hatásaira építhetnek a kormányok.","shortLead":"A gazdasági fellendülés időszakában fiskális intézkedések meghozatalát javasolja az Európai Bizottság a tagállamoknak...","id":"20210602_Sivar_tel_helyett_napfenyes_tavasz__optimista_brusszeli_gazdasagi_varakozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad7f614-3887-4da8-ada4-c27bb11a4940","keywords":null,"link":"/eurologus/20210602_Sivar_tel_helyett_napfenyes_tavasz__optimista_brusszeli_gazdasagi_varakozasok","timestamp":"2021. június. 02. 14:40","title":"Sivár tél helyett napfényes tavasz – optimista gazdasági várakozások Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly szeptemberben alapított Whitedog Media Kft., amelynek a feladata a Mészáros-csoport jótékonysági programjának menedzselése, már az első hónapjaiban 52 millió forint profitot ért el.","shortLead":"A tavaly szeptemberben alapított Whitedog Media Kft., amelynek a feladata a Mészáros-csoport jótékonysági programjának...","id":"20210601_Varkonyi_Andrea_whitedog_nyereseg_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818e70c8-e8fd-490d-a0d5-38acfc8bd07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Varkonyi_Andrea_whitedog_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 11:15","title":"Alapítása után négy hónappal már 47 millió forint osztalékot fizetett Várkonyi Andrea új cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03025e11-592a-44f7-a2dd-3fed97ae7dc3","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"A 28 éves Berettyán Nándor Vidnyánszky színészosztályában végzett Kaposváron, majd Vidnyánszky leszerződtette a Nemzeti Színházba. Most megkapja a hányattatott sorsú Karinthy Színházat.","shortLead":"A 28 éves Berettyán Nándor Vidnyánszky színészosztályában végzett Kaposváron, majd Vidnyánszky leszerződtette a Nemzeti...","id":"20210602_Vidnyanszky_Attila_tanitvanya_lesz_a_Karinthy_Szinhaz_uj_igazgatoja_berettyan_nandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03025e11-592a-44f7-a2dd-3fed97ae7dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6a1cdb-c8a0-4fd0-b17f-1441d3799070","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Vidnyanszky_Attila_tanitvanya_lesz_a_Karinthy_Szinhaz_uj_igazgatoja_berettyan_nandor","timestamp":"2021. június. 02. 15:05","title":"Vidnyánszky Attila tanítványa lesz a Karinthy Színház új igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]