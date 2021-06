Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","shortLead":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","id":"20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15057677-f4fb-4e78-90eb-6e84eeda0d65","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","timestamp":"2021. június. 22. 14:30","title":"Magyar világrekord születhet egy alföldi sasfészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest XI. kerületében már 715 ezer forint a panellakások átlagos négyzetméterára.","shortLead":"Budapest XI. kerületében már 715 ezer forint a panellakások átlagos négyzetméterára.","id":"20210622_panell_tegla_lakas_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350b153f-649b-456c-924e-3557182f62e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e97544b-5a30-4840-b932-9fac9316bcd9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_panell_tegla_lakas_magyar","timestamp":"2021. június. 22. 11:18","title":"Nem tudnak elszakadni a paneltől a magyar vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten lesznek ott az Eb nyolcaddöntőjében. ","shortLead":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten...","id":"20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30c551-f1dd-4308-868c-b18434df5a74","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","timestamp":"2021. június. 22. 22:56","title":"Továbbjutott Horvátország az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két szervezet szerint a törvény visszafordíthatatlan társadalmi feszültségeket és veszélyeket fog okozni.","shortLead":"A két szervezet szerint a törvény visszafordíthatatlan társadalmi feszültségeket és veszélyeket fog okozni.","id":"20210621_kozalkalmazott_szakszervezetek_homofobtorveny_homoszexuliasok_lmbt_ader_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11388f61-2827-46e5-9543-eb4499656dcd","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_kozalkalmazott_szakszervezetek_homofobtorveny_homoszexuliasok_lmbt_ader_janos","timestamp":"2021. június. 21. 18:14","title":"A közalkalmazottak szakszervezete arra kéri Ádert, hogy ne írja alá a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","shortLead":"Azért is vizsgálódnak, mert bizonyos alapanyagok piacát kevés eladó uralja.","id":"20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33d73072-e28a-48c3-8a02-5ae865ef08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5288e97e-fdd6-4f1a-87bf-eea6965f8706","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_gvh_vizsgalat_epitoipar_epitoanyag_dragulas","timestamp":"2021. június. 22. 13:13","title":"Úgy drágulnak az építőanyagok, hogy azt már külön csoport vizsgálja a versenyhivatalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","shortLead":"Ez itt a BackSync. Pontosabban csak volt, egyetlen fellépés erejéig. ","id":"20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb7b36a-026b-4eff-8fab-2b37dbfbd338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df006f5c-908f-470c-9d56-447b3647b595","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Backstreet_Boys_NSYNC_Backsync","timestamp":"2021. június. 22. 17:17","title":"Itt a tökéletes fiúbanda: összeállt a Backstreet Boys és az N'SYNC néhány tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A Fidesz politikai hasznot remél abból, hogy a melegellenes törvényt széles körben elítélik itthon és külföldön. Sőt mintha a törvénynek más célja már nem is volna, mint ez a haszonszerzés. ","shortLead":"A Fidesz politikai hasznot remél abból, hogy a melegellenes törvényt széles körben elítélik itthon és külföldön. Sőt...","id":"20210621_melegellenes_torveny_tiltakozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7df411-6619-4740-9f83-85feac77b836","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_melegellenes_torveny_tiltakozasok","timestamp":"2021. június. 21. 15:15","title":"Kórusban szidják a melegellenes törvényt? A kormány éppen ezt akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","shortLead":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","id":"20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceaf35e-349b-4f0d-a33c-6bf51d6c9d30","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","timestamp":"2021. június. 23. 09:51","title":"Indul a kivilágításverseny: az Operaház is nemzeti színekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]