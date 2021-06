Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról pedig egész egyszerűen elfeledkeztek.","shortLead":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról...","id":"20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8698d8-3011-4121-ba12-b9759449884b","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","timestamp":"2021. június. 25. 11:10","title":"Egész szakmák maradtak ki az önfoglalkoztatók egyszeri állami támogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be013fdd-4dcc-4e96-9262-4e7227edf2da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Hiive vállalkozás egy olyan kaptárat álmodott meg, ami sokkal praktikusabb a mai mesterséges méhkasoknál.","shortLead":"A német Hiive vállalkozás egy olyan kaptárat álmodott meg, ami sokkal praktikusabb a mai mesterséges méhkasoknál.","id":"20210626_hiive_kaptas_mehkas_3d_nyomtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be013fdd-4dcc-4e96-9262-4e7227edf2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e61b3f-be6c-46b4-8bc4-35cb1ef891c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_hiive_kaptas_mehkas_3d_nyomtatas","timestamp":"2021. június. 26. 10:03","title":"Íme a kaptár, amely segíthet megmenteni a méheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul csökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul...","id":"20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283660e-d4dd-4b68-8467-27bb7c9ca437","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","timestamp":"2021. június. 24. 20:59","title":"Kétmillió forintos bírságot is kaphatnak a teherautóra rakott bisztróterasz tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6375d38c-621d-4b06-b6a7-a08d5cd0ecc0","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Véget ért az újabb Eb-kalandunk, de újra olyan meccseket játszottunk, amikre mindenki büszke lehet: Marco Rossi csapata egyszerre bírta a világ legjobb játékosai és a haszonszerző politikusok nyomását is, egyik alatt sem rogyott össze. Képeken mutatjuk meg az utat, aminek megtételére még sokáig emlékezhetünk.","shortLead":"Véget ért az újabb Eb-kalandunk, de újra olyan meccseket játszottunk, amikre mindenki büszke lehet: Marco Rossi csapata...","id":"20210624_Euro_2020_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6375d38c-621d-4b06-b6a7-a08d5cd0ecc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf4e089-0a0d-4b88-9dea-6e7bebc32ea9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210624_Euro_2020_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 24. 20:00","title":"Az Európa-bajnokságot nem, de a szívünket megnyerte a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 182 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 182 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210625_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94ded6c-eb53-4978-a91e-77ae72db76dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. június. 25. 09:17","title":"Koronavírus: 8 beteg meghalt, 66 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec699261-3a91-49ec-a6b3-671bcf03875c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy arra járó turista le is fotózta az ország új álompárját.","shortLead":"Egy arra járó turista le is fotózta az ország új álompárját.","id":"20210624_Meszaros_Lorinc_DelOlaszorszagban_nyaral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec699261-3a91-49ec-a6b3-671bcf03875c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216c76e6-9572-438d-9c6b-18c069584ebf","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Meszaros_Lorinc_DelOlaszorszagban_nyaral","timestamp":"2021. június. 24. 20:41","title":"Mészáros Lőrinc Dél-Olaszországban nyaral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","shortLead":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","id":"20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc36118c-c1d9-4955-9314-c3ae881aea76","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 25. 14:17","title":"Hadházy: Nem tudom, hogyan változott meg a Párbeszéd demokráciafelfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bafd916-62a1-47dd-a2a0-06c2ec725129","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy videó is előkerült a tragédiáról.","shortLead":"Egy videó is előkerült a tragédiáról.","id":"20210625_miami_surfside_lakohaz_omlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bafd916-62a1-47dd-a2a0-06c2ec725129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e5aaba-0414-4685-b285-96cfc1af41fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_miami_surfside_lakohaz_omlas","timestamp":"2021. június. 25. 05:15","title":"Közel száz lakóját nem találják a Miamiban összeomlott háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]