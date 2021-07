Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tocilizumab és sarilumab életmentő lehet a koronavírusos betegek esetében az Egészségügyi Világszervezet szerint.","shortLead":"A tocilizumab és sarilumab életmentő lehet a koronavírusos betegek esetében az Egészségügyi Világszervezet szerint.","id":"20210707_uj_gyogyszer_WHO_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73902525-ea0f-420a-839f-3cc3774b162d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_uj_gyogyszer_WHO_koronavirus","timestamp":"2021. július. 07. 05:55","title":"Két új gyógyszert javasol a WHO a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autoriter vezetők elitalakulatába válogatták be a miniszterelnököt. Az értékelésre Deutsch Tamás durcásan reagált. ","shortLead":"Autoriter vezetők elitalakulatába válogatták be a miniszterelnököt. Az értékelésre Deutsch Tamás durcásan reagált. ","id":"20210705_Fake_News_Hatarok_Nelkul__Deutsch_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f85694-4f27-4952-9223-fbf61f64b6b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Fake_News_Hatarok_Nelkul__Deutsch_Tamas","timestamp":"2021. július. 05. 12:09","title":"A Riporterek Határok Nélkül szerint Orbán a \"sajtószabadság ellensége\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","shortLead":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","id":"20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92967d4-579d-43b0-8dec-a6d5f4631209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","timestamp":"2021. július. 05. 18:51","title":"Videón, ahogy elsodor, majd sorsára hagy egy súlyosan sérült kerépárost egy tarcali autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi azt akarta elérni, hogy a kerületnek befizetett adót visszakapja a klub.","shortLead":"A Fradi azt akarta elérni, hogy a kerületnek befizetett adót visszakapja a klub.","id":"20210705_kubatov_baranyi_fradi_utanpotlas_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2a38e6-f52a-489b-b5fb-8b1d198c5f67","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_kubatov_baranyi_fradi_utanpotlas_ado","timestamp":"2021. július. 05. 15:25","title":"Kubatov szerint minden támogatást megvontak a Fraditól, Baranyi a Facebookon cáfolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","shortLead":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","id":"20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ca18ed-17f5-49d8-b0ed-c51b72d1857b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","timestamp":"2021. július. 05. 19:29","title":"Több évtizedes rekord dőlt meg a fővárosi kerékpáros-közlekedésben júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze hét hónappal az indulása után már át is lépték a 100 milliós értékesítési álomhatárt az Apple tavalyi modelljei, az iPhone 12-esek. Úgy tűnik, egy jó telefonért akár sok pénzt is hajlandók áldozni a felhasználók.","shortLead":"Mindössze hét hónappal az indulása után már át is lépték a 100 milliós értékesítési álomhatárt az Apple tavalyi...","id":"20210706_iphone12_ertekesitesi_adatok_counterpoint_research_elemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20e298a-a689-4508-ac5c-e6affeb49eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_iphone12_ertekesitesi_adatok_counterpoint_research_elemzes","timestamp":"2021. július. 06. 10:03","title":"Mint a cukrot: átlépte a 100 milliót az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Óriási a drágulás az építőiparban, és nem sok jele van annak, hogy a közeljövőben megállhat az árak száguldása. Mi lehet az, ami véget vet a drágulásnak, egyáltalán van-e esély arra, hogy magyarországi beavatkozással valamit változtatni lehessen?","shortLead":"Óriási a drágulás az építőiparban, és nem sok jele van annak, hogy a közeljövőben megállhat az árak száguldása. Mi...","id":"20210706_epitoipar_arak_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc57c01-7335-4cf3-93d5-13490707c308","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_epitoipar_arak_dragulas","timestamp":"2021. július. 06. 06:45","title":"Ha nem a kormány intézkedései, akkor mi állíthatja meg az építőipar elszabadult árait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június végén pedig a miniszter is tudhatott arról, hogy az ezred parancsnokhelyettesét szexuális visszaéléssel vádolja az egyik női beosztottja. Ennek ellenére csak azután kezdődött el látványosan a honvédségen belüli rendteremtés, hogy a HVG360 nyilvánosságra hozta az ügyet. A nő hónapokig küzdött azért, hogy olyan helyre kerüljön, ahol nem az alezredes a főnöke. A botrány kirobbanása után a honvédelmi miniszter azt nyilatkozta: a zaklatással vádolt alezredesen kívül azok szerepét is vizsgálni kell, akik, bár tudtak az ügyről, nem segítettek az érintett nőnek.","shortLead":"Egy jogász, a katonai titkosszolgálat egyik embere, az ezred parancsnoka, a honvédség parancsnoka, legkésőbb június...","id":"20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33bea57-8da6-4d02-a5d7-cdbe15f43f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa4006b-edc1-4b91-82e8-3cc7864bb782","keywords":null,"link":"/360/20210706_honvedseg_szexualis_zaklatas_visszaeles","timestamp":"2021. július. 06. 06:30","title":"Hiába könyörgött más beosztásért az alezredest szexuális visszaéléssel vádoló nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]