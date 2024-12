Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db538a86-78c8-4a14-9a2f-1e1d82c18b27","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Vitathatatlan, hogy egyre népszerűbb az okoseszközökkel történő fizetés, vagyis az, amikor vásárláskor nem a plasztik bankkártyánkat használjuk, hanem a mobilunkat vagy az okosóránkat. Szetnics László, a Mastercard digitális megoldásokért felelős igazgatója interjúnkban többek között arról beszél, mik a digitális fizetés előnyei, és mennyire egyszerű azt az okoseszközökre varázsolni.","shortLead":"Vitathatatlan, hogy egyre népszerűbb az okoseszközökkel történő fizetés, vagyis az, amikor vásárláskor nem a plasztik...","id":"20241203_Dinamikusan-no-a-mobillal-es-okosoraval-fizetok-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db538a86-78c8-4a14-9a2f-1e1d82c18b27.jpg","index":0,"item":"42e7682c-494a-4e84-b47b-98be73a93efd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Dinamikusan-no-a-mobillal-es-okosoraval-fizetok-szama","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Csak készpénzt használ? Akkor van, amire biztos nem gondolt még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118938b5-d887-45b7-b8f1-8cb38674102b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Izrael minden fronton meggyengítette ellenségeit, de a Hamász terrortámadására válaszul indított gázai háborúja sok bírálatot vált ki a világban.","shortLead":"Izrael minden fronton meggyengítette ellenségeit, de a Hamász terrortámadására válaszul indított gázai háborúja sok...","id":"20241229_Izrael-gaza-libanon-hamasz-hezbollah-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/118938b5-d887-45b7-b8f1-8cb38674102b.jpg","index":0,"item":"d875f42c-93f1-4edb-b20a-4d65f3b3b3af","keywords":null,"link":"/360/20241229_Izrael-gaza-libanon-hamasz-hezbollah-haboru","timestamp":"2024. december. 29. 11:15","title":"Részleges tűzszünettel, de a béke reménye nélkül lép át 2025-be a közel-keleti háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea7067e-fb6d-4c6a-9fca-2245d4837700","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A világ több pontja is forrongott idén, elhúzódó konfliktusok, váratlan bukások és győzelmek kerültek a címlapokra. Sok idei eseménynek pedig a jövő évünkre is hatása lesz. Képekben idézzük fel 2024 meghatározó pillanatait. ","shortLead":"A világ több pontja is forrongott idén, elhúzódó konfliktusok, váratlan bukások és győzelmek kerültek a címlapokra. Sok...","id":"20241229_2024-ev-kepei-nagyitas-kulfoldi-ugynoksegek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea7067e-fb6d-4c6a-9fca-2245d4837700.jpg","index":0,"item":"18e41bef-f7a5-4ace-9f9e-3ab8014ee9dd","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241229_2024-ev-kepei-nagyitas-kulfoldi-ugynoksegek-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 10:00","title":"A felfordulás éve – 2024 képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772e3532-f233-4d46-886e-0c53ed1c06a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Linda Lavin javában forgatta az új sorozatát. ","shortLead":"Linda Lavin javában forgatta az új sorozatát. ","id":"20241230_Meghalt-a-Tony-dijas-szineszno_Linda_Lavin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/772e3532-f233-4d46-886e-0c53ed1c06a0.jpg","index":0,"item":"4a7ad4d0-eb05-4c7c-b214-294c92c2f0fb","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Meghalt-a-Tony-dijas-szineszno_Linda_Lavin","timestamp":"2024. december. 30. 10:17","title":"Váratlanul meghalt a Tony-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea13de-f2e0-4b7f-bb92-81dae0e1ef48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rajtaütést hajtott végre az izraeli hadsereg egy gázai kórházban, ahol az IDF szerint a Hamász egyik parancsnoksága működött. ","shortLead":"Rajtaütést hajtott végre az izraeli hadsereg egy gázai kórházban, ahol az IDF szerint a Hamász egyik parancsnoksága...","id":"20241228_Izrael-IDF-Gaza-korhaz-razzia-Hamasz-parancsnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ea13de-f2e0-4b7f-bb92-81dae0e1ef48.jpg","index":0,"item":"baa68b15-fb09-4af7-b0f7-34ea240ddebf","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Izrael-IDF-Gaza-korhaz-razzia-Hamasz-parancsnoksag","timestamp":"2024. december. 28. 20:17","title":"Nagyszabású razzia volt egy gázai kórházban, több mint 240 terroristát fogott el az IDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","shortLead":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","id":"20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"a61788eb-449a-4c5a-a8a6-8de9471f5cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","timestamp":"2024. december. 29. 09:13","title":"Magyar Péter ünnepi beszédre jelentkezett a köztévénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál az ügyfelek. A vállalat szerint a tendencia azt mutatja, ez a szám a jövőben még tovább nőhet.","shortLead":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál...","id":"20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93.jpg","index":0,"item":"6f36ff85-024f-4372-ac32-2f30a95f3f21","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","timestamp":"2024. december. 30. 11:13","title":"Telekom: Ezeket a mobilokat veszik most az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik az eljárást, az jelentősen csökkentheti a kezelések mellékhatásait is.","shortLead":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik...","id":"20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5.jpg","index":0,"item":"d5d3e533-863e-4226-8262-08abc5f49f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","timestamp":"2024. december. 30. 13:03","title":"Visszaváltoztatták a daganatos sejteket, forradalom jöhet a rákterápiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]