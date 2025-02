Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 24.hu Della podcastjének volt vendége, ahol a fő témát Rákosrendező szolgáltatta. Navracsics ugyanis részt vett azon a kormányülésen, ahol az erről szóló döntés megszületett.

Ezzel kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy nem tud arról, hogy az arab befektető lépett volna vissza. Meglátása szerint inkább arról volt szó, hogy a kormányban azt érzékelték, az elmérgesedő vita következtében a projekt egyre távolodik, ha pedig perre került volna sor az rontotta volna a beruházási környezetet. Beszélt a főváros elővásárlási jogáról is, elmondása szerint még a kormány jogászai között is vita volt arról, hogy élhet-e ezzel a főváros. Ahogy a 24.hu megjegyzi, bár burkoltan, de azt is elismerte a miniszter, hogy a döntésben (miszerint végül a főváros élhet az elővásárlási jogával) a 2026-os választások közelsége is szerepet játszott.

Bár az államnak visszavásárlási joga van a területre, erre viszont Navracsics csak annyit mondott, hogy túl bonyolultan hangzik, illetve, hogy minden nagyobb politikai tervnek van egy pontja, ami után már nem ér annyit (anyagilag vagy politikailag), hogy megérje végig vinni. Megjegyezte azt is, hogy egyébként a lakosság körében nem volt teljesen elutasító a projekttel kapcsolatban.

Navracsics szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy a főváros képes lesz-e végigvinni a projektet, vagy egyáltalán lesz-e elég pénzük a vételár kifizetéséhez, de adott egy jó tanácsot is: szerinte barnamezős beruházásként érdemes lenne Uniós forrásokra is pályáznia Budapestnek.

Rákosrendező ügye az elmúlt hónapokban folyamatosan témát szolgáltatott a nyilvánosság számára. Jelenleg ott tart az ügy, hogy a Főváros él az elővásárlás jogával és már prezentálta is az arra vonatkozó terveit, hogy mit szeretnének építeni ott.

Továbbra is zajlik azonban a vita arról, hogy milyen pénzből fogja tudni a főváros kifizetni a vételárát, ahogy abban sincs egyelőre megegyezés, hogy valójában mit vállalt (volna) az arab befektető, és mit kell a fővárosnak. Ráadásul mindez csak a projekt indulása körüli felfordulás azt, hogy ebből mikorra lehet bármi is, egyelőre nem tudni, de Karácsony arra számít, hogy mire teljesen elkészül, ő már biztosan nyugdíjas lesz.

