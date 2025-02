Francesco Rivella a Ferrero termékfejlesztőjeként oroszlánrészt vállalt abban, hogy a brand világhírnévre tegyen szert. Múlt hét pénteken, 97 éves korában hunyt el – írja az Il Messaggero, amit a 24.hu vett észre.

Rivella 1952 és 1993 között volt a Ferrero csapatának tagja, a TicTac, a Kinder és a Ferrero Rocher feltalálásánál is ott volt. A termékfejlesztés mellett menedzserként és kutatási igazgatóként is szolgálta a vállalatot. Egy időben pedig a néha tulajdonos, Michele Ferrero jobbkeze volt, ekkoriban rengeteget utazott azért, hogy megtalálja a tökéletes alapanyagokat a csokoládégyár számára. Egyes beszámolók szerint a Nutella név is az ő ötlete volt.

A Nutella nagy népszerűségnek örvend az egész világon, mi is többször foglalkoztunk vele. Tavaly a hatvanadik születésnapja alkalmából emlékeztünk meg az édességről, de bemutattuk azt a globális gyártási láncot is, ami a termék mögött áll, és természetesen megpróbáltuk elkészíteni is.

Megpróbáltuk megfejteni a Nutella titkát Napóleontól a megfelelő mogyoróméretig Itálián párszor átgyalogolt a történelem, és még ha nem is feltétlenül ez jut először eszünkbe, ennek a több évszázados felfordulásnak lett egy igen pozitív hozadéka: a Nutella. Hogyan született meg a világ kedvenc mogyorókrémje a világtörténelem viharai közt – és hogyan az én konyhámban?

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: AFP / NurPhoto / Beata Zawrzel