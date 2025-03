Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e79db3b-c5e5-4d1c-981f-433c628ce8b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt csak azt közölte, a miniszterelnök-helyettes nem áll kapcsolatban Cs. Sándorral.","shortLead":"A párt csak azt közölte, a miniszterelnök-helyettes nem áll kapcsolatban Cs. Sándorral.","id":"20250329_Semjen-Zsolt-Cs-Sandor-KDNP-fenykep-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e79db3b-c5e5-4d1c-981f-433c628ce8b0.jpg","index":0,"item":"56768a5d-49a6-441c-a134-6d50dd1d0135","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Semjen-Zsolt-Cs-Sandor-KDNP-fenykep-Tisza-Part","timestamp":"2025. március. 29. 12:07","title":"A KDNP nem árulta el, miért pózolt korábban Semjén azzal a férfival, aki rátámadt a Tisza standjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mivel vádolják Mehmet Pehlivant.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mivel vádolják Mehmet Pehlivant.","id":"20250328_torokorszag-letartoztatas-ekrem-imamoglu-ugyved","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667.jpg","index":0,"item":"a5f9cc76-5aa3-4b43-b0de-3b43ca397b1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_torokorszag-letartoztatas-ekrem-imamoglu-ugyved","timestamp":"2025. március. 28. 17:09","title":"Letartóztatták a bebörtönzött isztambuli polgármester ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730c9b75-9287-43df-a0f7-22fb36cd304c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"A nyolcvanas évek tinédzsersztárja a kilencvenes években Tarantino társaságába keveredett, majd elkezdett rendezni. Első komoly szerepét Peter Bogdanovich filmjében, a 40 éve bemutatott Maszkban játszotta Cher oldalán. Az sem szegte kedvét, hogy a Vissza a jövőbe nélküle készült el, pedig ő kapta meg eredetileg Marty McFly szerepét. Magyar káromkodásokról, Cher és Bogdanovich gyűlölködéséről és egy fejre húzott harisnyáról is beszélgettünk. ","shortLead":"A nyolcvanas évek tinédzsersztárja a kilencvenes években Tarantino társaságába keveredett, majd elkezdett rendezni...","id":"20250328_Eric-Stoltz-a-40-eves-Maszkrol-es-a-ponyvaregenyes-idokrol-is-meselt-a-HVG-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/730c9b75-9287-43df-a0f7-22fb36cd304c.jpg","index":0,"item":"aec22bfb-9537-4bb2-b232-49fb984d6516","keywords":null,"link":"/kultura/20250328_Eric-Stoltz-a-40-eves-Maszkrol-es-a-ponyvaregenyes-idokrol-is-meselt-a-HVG-nek","timestamp":"2025. március. 28. 19:30","title":"„Legkedvesebb magyar barátaim!” – Eric Stoltz a Maszkról, a ponyvaregényes időkről, magyar barátairól és Cherről is mesélt a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f682d43-0a77-471a-b09a-fac597c9da26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtószóvivő szerint megdöbbenve értesültek a nemzetközi áldozatvédő szervezet bejelentéséről. Úgy gondolják, nem tussolták el a tíz évvel ezelőtti, Pető Attila-ügyként ismert esetet.","shortLead":"A sajtószóvivő szerint megdöbbenve értesültek a nemzetközi áldozatvédő szervezet bejelentéséről. Úgy gondolják, nem...","id":"20250328_erdo-peter-foegyhazmegye-bantalmazas-eroszak-konklave-eljaras-peto-attila-egyhaz-snap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f682d43-0a77-471a-b09a-fac597c9da26.jpg","index":0,"item":"0c9ef166-b576-43d3-8aea-fe40416e29b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_erdo-peter-foegyhazmegye-bantalmazas-eroszak-konklave-eljaras-peto-attila-egyhaz-snap","timestamp":"2025. március. 28. 18:22","title":"A főegyházmegye reagált az Erdő Péter bíboros ellen kezdeményezett eljárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e53309-c69c-4d67-bf3d-8c087cee1e25","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Veszélybe került a gumiarábikum-ellátás, mivel a sok élelmiszeripari és kozmetikai terméket stabilizáló anyag fő termelője Szudán.","shortLead":"Veszélybe került a gumiarábikum-ellátás, mivel a sok élelmiszeripari és kozmetikai terméket stabilizáló anyag fő...","id":"20250328_hvg-gumiarabikum-hiany-szudani-polgarhaboru-elelmiszeripar-kozmetikumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e53309-c69c-4d67-bf3d-8c087cee1e25.jpg","index":0,"item":"1df62b06-fefe-4d13-825f-6550d957d3c7","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-gumiarabikum-hiany-szudani-polgarhaboru-elelmiszeripar-kozmetikumok","timestamp":"2025. március. 28. 17:30","title":"Kezdhetnek imádkozni a Coca-Cola- és M&M’s-függők a szudáni békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","shortLead":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","id":"20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f.jpg","index":0,"item":"65a08e50-e2a7-4925-b0e2-50c14ede6e97","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","timestamp":"2025. március. 29. 21:33","title":"Szegeden is lezártak egy hidat a Pride betiltása ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ecad7c-e0ba-4e46-b91b-a5b7d3679c0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korszakhatárnak is nevezhető annak a gyömrői állatmenhelynek az esete, ahová tucatnyi önkormányzattól hordták – közpénzért – a kutyákat, hogy aztán éhesen, szomjasan, betegen tengődjenek vagy éppen simán eltűntessék őket. Az állam itt is a túlterhelt civil szervezetekre tolta a munkát és a felelősséget, miközben rendszerszinten nem tartatják be a jogszabályokat és folyik ki a pénz, ezért is ment olyan jól a sintérbiznisz. Miért nem az állatkínzók szigorúbb büntetése a megoldás? Miért a külföldi szaporítók botrányos eseteit látjuk, miközben magyar szaporítók látják el az európai piacokat? Ha adakozunk és állatmentésre szánjuk az adó 1 százalékot, az jó helyre kerül vagy elviszik a kamu szervezetek és a pénzt tarháló állatmentő-celebek? A Fülke Extra aktuális részében az állatmentés anomáliáit beszéltük át Némedi Edinával, az Állatmentő Szolgálat munkatársával és dr. Kajó Cecília jogásszal. ","shortLead":"Korszakhatárnak is nevezhető annak a gyömrői állatmenhelynek az esete, ahová tucatnyi önkormányzattól hordták –...","id":"20250328_Sokan-tudtak-hogy-nagy-a-baj-a-gyomroi-horrortelepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ecad7c-e0ba-4e46-b91b-a5b7d3679c0b.jpg","index":0,"item":"feb7de25-7190-4d53-b305-6c6b362f0db2","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_Sokan-tudtak-hogy-nagy-a-baj-a-gyomroi-horrortelepen","timestamp":"2025. március. 28. 17:30","title":"A gyömrői horrormenhely vezetője még azt is megszabta, ki mentheti meg tőle a szenvedő kutyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]