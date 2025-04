Ahogy az már várható volt, csődvédelmet kért a Hooters – írta meg a CNN. A gyorsétteremlánc, amelynek a stratégiája az, hogy nagy mellű pincérnőkkel hirdeti magát, már évek óta szenved, több éttermét be kellett zárnia, a Bloomberg korábban likviditási problémákról írt, erre tett rá nem is egy lapáttal az élelmiszerárak és a bérköltség emelkedése.

A csődeljárás nem azt jelenti, hogy már vége is az üzletnek. A terv most az, hogy a csődvédelem alatt száz olyan éttermet, amely a Hooters központi cégéhez tartozik, eladnak két olyan cégnek, amely Tampa, illetve Chicago térségében már most is üzemeltet a Hooters franchise-hoz tartozó éttermeket, és amelynek a tulajdonosi körében ott van a központi cég több alapítója is. Vagyis az olyan befektetők helyett, akik az elmúlt években próbálkoztak sikerre vinni a céget, egy csavarral az eredeti alapítói kör próbálja menteni a menthetőt.

Az átszervezésre 90-120 napot kért a vállalat vezetése, reményeik szerint a nyáron már kijönnének a csődvédelem alól. A tervek között szerepel az, hogy családbaráttá alakítják át az éttermeket, jelentsen is ez akármit.

Korábban Budapesten is működött egy Hooters, ez 2012-ben nyílt meg, és 2017-ben zárt be. A nyitás előtt a HVG tesztelte is, hogyan zajlik a Hooters-lányok válogatása.