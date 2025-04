Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami alapján akár életeket is lehet menteni a jövőben.","shortLead":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami...","id":"20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847.jpg","index":0,"item":"a8386a72-353a-42d3-a1f2-856ab84d554e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 09. 10:03","title":"Megcsinálták az algoritmust, ami előre jelezheti a gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint ez azt jelzi, hogy valamit jól csinálnak.","id":"20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6e3f5e-a093-4225-b7a6-81434f15e8d2.jpg","index":0,"item":"c121c0ea-db1a-4da9-9f91-c3737f2fde34","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_manfred-weber-kormanyzati-plakat-ukrajna-unios-csatlakozas-nemzeti-konzultacio","timestamp":"2025. április. 10. 09:41","title":"Megtiszteltetésnek veszi Manfred Weber, hogy az orbáni propaganda célpontja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c884bbc1-0016-4794-881d-8fd967a5f466","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Magyar anyanyelvűként sem könnyű 10-est írni a magyarérettségin, de vannak román anyanyelvű gyerekek is, akiknek ez sikerül. Szerzőnk több szempontot is felvet ezzel kapcsolatban, például azt, hogy a Regátban más volt a történelem, más nagyapák haragszanak egymásra.","shortLead":"Magyar anyanyelvűként sem könnyű 10-est írni a magyarérettségin, de vannak román anyanyelvű gyerekek is, akiknek...","id":"20250408_Szeretettel-Erdelybol-Bukarest-romanok-magyar-oktatas-Ady-Endre-Elmeleti-Liceum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c884bbc1-0016-4794-881d-8fd967a5f466.jpg","index":0,"item":"91eb7af0-b6f0-4b32-9218-b66d8951a6dc","keywords":null,"link":"/360/20250408_Szeretettel-Erdelybol-Bukarest-romanok-magyar-oktatas-Ady-Endre-Elmeleti-Liceum","timestamp":"2025. április. 08. 17:30","title":"Miért járnak román gyerekek magyar iskolába Bukarestben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","shortLead":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","id":"20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"38e699b9-dbad-4280-ae86-523c6b672473","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","timestamp":"2025. április. 08. 17:56","title":"Bábolna a hírekből tudta meg, hogy hozzájuk viszik a 3500 leölt szarvasmarha tetemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hír nyilvánosságra kerülése után jelentősen beestek a Sheinhez köthető cégek részvényei. ","shortLead":"A hír nyilvánosságra kerülése után jelentősen beestek a Sheinhez köthető cégek részvényei. ","id":"20250408_Kina-Shein-Donald-Trump-Egyesult-Kiralysag-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"a1abadd2-e335-4086-83dd-9e7bff14514b","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Kina-Shein-Donald-Trump-Egyesult-Kiralysag-USA","timestamp":"2025. április. 08. 13:13","title":"Trump brutális vámjai közepette Kína a Sheinnel hadakozik, hogy ne költöztesse külföldre a gyártósorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e74b9e0-ae39-485f-87fc-7d731b6e8fba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedéssel felbátorodhat Vlagyimir Putyin és újra kitolódhat a tűzszünet.","shortLead":"Az intézkedéssel felbátorodhat Vlagyimir Putyin és újra kitolódhat a tűzszünet.","id":"20250408_Amerika-USA-amerikai-katonak-Trump-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e74b9e0-ae39-485f-87fc-7d731b6e8fba.jpg","index":0,"item":"dea7573f-428e-4170-b0e3-50d286a6fa4c","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_Amerika-USA-amerikai-katonak-Trump-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 08. 14:08","title":"Trump tízezer Európában állomásozó katona kivonására készülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe31dc8-e5dd-4909-b17f-89ea5f1811aa","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Március 7. óta látja el Robert Palladino az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivői tisztségét. Vagyis nem teljes jogú nagykövet, hanem olyan diplomata, aki a nagykövet érkezéséig viszi a boltot, és képviseli az Egyesült Államokat Magyarországon. Kinevezése óta szinte minden fontosabb magyar kormánytaggal találkozott már, végiglátogatta a szövetséges országok nagyköveteit, de 31 napot kellett várni arra, hogy felszólaljon sajtónyilvános eseményen. ","shortLead":"Március 7. óta látja el Robert Palladino az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ideiglenes...","id":"20250408_Palladino-cikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fe31dc8-e5dd-4909-b17f-89ea5f1811aa.jpg","index":0,"item":"4cb0ed39-45f8-46cd-b477-d0ab1d1d5ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Palladino-cikk","timestamp":"2025. április. 08. 20:54","title":"Az amerikai ügyvivő szerint nem lesz több aktivizmus, de az orosz energia miatt odaszúrt a magyar kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","shortLead":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","id":"20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"c9e8108a-0dae-42f8-b908-c69feb52316e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","timestamp":"2025. április. 09. 10:22","title":"Most megéri várni a tankolással, komoly áresés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]