[{"available":true,"c_guid":"2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf","c_author":"Éltető Andrea","category":"velemeny","description":"Komoly trükközésekre volt szükség mind a szlovén Andrada, mind a Pest megyei kormányhivatal részéről, hogy végül a sóskúti lakosok és a település vezetésének feje fölött szülessen döntés az akkumulátordaráló felépítéséről. Éltető Andrea, a HUN-REN KRTK Világgazdasági Intézetének főmunkatársa írásában libbenti fel a fálylat a törvényszegő praktikákról.","shortLead":"Komoly trükközésekre volt szükség mind a szlovén Andrada, mind a Pest megyei kormányhivatal részéről, hogy végül...","id":"20250414_elteto-andrea-andrada-kormanyhivatal-trukkozes-torvenyszeges-akku-akkumulator-hulladek-soskut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf.jpg","index":0,"item":"ac4239f9-1f5d-42a6-bb91-8fb84c23acb2","keywords":null,"link":"/velemeny/20250414_elteto-andrea-andrada-kormanyhivatal-trukkozes-torvenyszeges-akku-akkumulator-hulladek-soskut","timestamp":"2025. április. 15. 07:15","title":"Négy kilogrammon múlt a környezeti hatásvizsgálat: hogyan ássa alá a kormányzat a saját akkustratégiáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","shortLead":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","id":"20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7.jpg","index":0,"item":"c6b2c404-3dad-489f-beab-f49f24db8a5d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","timestamp":"2025. április. 16. 08:51","title":"Tóth Gabi is ott lesz a Lakatos Márk elleni, Kossuth téri tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már nincs munkaviszonyban a budapesti unitáriusokkal.","shortLead":"A férfi már nincs munkaviszonyban a budapesti unitáriusokkal.","id":"20250415_Tisza_Part_Unitarius_lelkesz_Magyar_Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"0dcc2352-08d6-4883-b3a5-b36dc1809235","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Tisza_Part_Unitarius_lelkesz_Magyar_Peter","timestamp":"2025. április. 15. 08:25","title":"A Budapesti Unitárius Egyházközség elhatárolódott a megafonos segédlelkésztől, akit rendőrök vittek el a Tisza rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené a hajlítható iPhone-ban.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené...","id":"20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef.jpg","index":0,"item":"80be29a2-2fdf-49db-9cd1-b0f9e1132782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","timestamp":"2025. április. 15. 10:03","title":"Rejtett kamerát tehet az Apple a hajlítható kijelzős iPhone-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára Vadai Ágnes írásbeli kérdésére, amelyben a DK képviselője arról érdeklődött, mikor mentik fel Pál Norbertet.","shortLead":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós...","id":"20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc.jpg","index":0,"item":"8fe72421-b648-4ef5-8fb4-db8e21dd6859","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","timestamp":"2025. április. 14. 15:41","title":"A Miniszterelnökség az ukrajnai menekültek szállásának megszűnéséről: az önálló lábra állás fontos állomásának is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","shortLead":"A vállalat szerint az általános gazdasági helyzet miatt jelentősen csökkent a gyárak kapacitásának kihasználása.","id":"20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e056d0f-c8f0-4f53-b434-0fd2fe6eeb79.jpg","index":0,"item":"fa48d072-0c90-4814-b8cb-9c93faba41d5","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_bosch-nemetorszagi-gyarak-bezaras-miskolc","timestamp":"2025. április. 15. 14:53","title":"Bezárja két német üzemét, részben Miskolcra hozná az ottani termelést a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron) az eszközök. Azt pedig mélységesen elítéli, hogy a sajtó nőként vizionálja a személyét.","shortLead":"Szerinte minden jövedelme legális, az MNB-t pedig senki nem lopta meg, mert az alapítvány mérlegén vannak (papíron...","id":"20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"7230028e-764d-4af7-9755-f1192efbf48a","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Matolcsy-Adam-szerint-politikai-lejaratokampany-zajlik-ellene","timestamp":"2025. április. 15. 08:08","title":"Matolcsy Ádám szerint politikai lejáratókampány zajlik ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lényeges változást eszközöl a világ legnagyobb keresője, hamarosan a google.hu címmel sem találkozhat többé.","shortLead":"Lényeges változást eszközöl a világ legnagyobb keresője, hamarosan a google.hu címmel sem találkozhat többé.","id":"20250416_google-kereso-helyi-domainek-megszunes-atiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997.jpg","index":0,"item":"d77673d9-4abf-46bf-8c42-87e8713f836d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_google-kereso-helyi-domainek-megszunes-atiranyitas","timestamp":"2025. április. 16. 09:03","title":"Mindenkit érint: megváltozik a Google kereső működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]