[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Frontálisan karambolozott a két jármű.","shortLead":"Frontálisan karambolozott a két jármű.","id":"20250508_Kombajnnal-utkozott-egy-auto-ketten-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"395e76c4-ace7-431f-a67c-debeed82d39b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Kombajnnal-utkozott-egy-auto-ketten-meghaltak","timestamp":"2025. május. 08. 09:41","title":"Kombájnnal ütközött egy autó, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan készül Róma a pápaválasztásra, mi a helyzet Erdő Péterrel és mi lett az első szavazás eredménye? – összeszedtünk mindent, amit a konklávéról tudni kell.","shortLead":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan...","id":"20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677.jpg","index":0,"item":"1e4899eb-e840-421b-9ab8-d59df1282714","keywords":null,"link":"/elet/20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:39","title":"Felszállt a fekete füst, nincs még új pápa – a konklávé első napjának összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt a klímaváltozás mellett a „túlturizmus” is rombolja.","shortLead":"Tíz éven át összesen 200 millió forinttal támogatja az OTP Bank a Budakeszi Vadaskert erdeinek megújítását. Az erdőt...","id":"20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a.jpg","index":0,"item":"c788ec3b-1318-47b7-9d7e-1d916c50fd3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_otp-tamogatas-erdo-fak-klimavaltozas-tulturizmus-budakeszi-vadaskert-pilisi-pakerdo-zrt","timestamp":"2025. május. 07. 15:10","title":"OTP-erdő a Budakeszi Vadaskertben – veszélyben a fenyők és a bükkök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írja benne, hogy támogatják Ukrajna uniós csatlakozását, de nem értenek egyet azzal, hogy gyorsított eljárásban vegyék fel.","shortLead":"Azt írja benne, hogy támogatják Ukrajna uniós csatlakozását, de nem értenek egyet azzal, hogy gyorsított eljárásban...","id":"20250507_Magyar-Peter-nyilt-levelet-irt-Manfred-Webernek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"594ac160-b24a-43c6-92a2-e78b44ce7b16","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Magyar-Peter-nyilt-levelet-irt-Manfred-Webernek","timestamp":"2025. május. 07. 20:53","title":"Magyar Péter nyílt levelet írt Manfred Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világ leggazdagabb emberének búcsúznia kell a kormányzati szereptől, miután rengeteg kárt okozott. Még nem késő megmenteni az amerikai gazdaságot. Megszűnőben a dollár megkülönböztetett szerepe. Tényleg Friedrich Merz az, akinek vezetnie kellene Németországot? Európa szerezzen be új iránytűt a szélsőjobb nyomulása miatt. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének búcsúznia kell a kormányzati szereptől, miután rengeteg kárt okozott. Még nem késő...","id":"20250507_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"86262de3-b364-4178-8049-39d860fe687f","keywords":null,"link":"/360/20250507_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 07. 11:56","title":"Financial Times-kommentár: Ha van olyan láncfűrész, amely bumerángként működik, akkor azt Musk találta fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd1fe90-6966-4e53-a389-77db836fad3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Kutatási Hálózat játékelméleti kutatócsoportjának kutatói már az előző konklávé folyamán tesztelték a modelljüket, akkor az abszolút esélytelennek tartott Ferencet a harmadik legesélyesebbnek hozták ki.","shortLead":"A Magyar Kutatási Hálózat játékelméleti kutatócsoportjának kutatói már az előző konklávé folyamán tesztelték...","id":"20250508_Egy-cseh-szarmazasu-kanadai-jezsuita-lehet-a-kovetkezo-papa-egy-jatekelmeleti-modell-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd1fe90-6966-4e53-a389-77db836fad3f.jpg","index":0,"item":"164f9b0f-2423-43e9-be82-ac0e978cd2ff","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Egy-cseh-szarmazasu-kanadai-jezsuita-lehet-a-kovetkezo-papa-egy-jatekelmeleti-modell-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:38","title":"Egy cseh származású kanadai jezsuita lehet a következő pápa egy játékelméleti modell szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","shortLead":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","id":"20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680.jpg","index":0,"item":"93ed6170-0b35-4929-a500-6c259f9064fa","keywords":null,"link":"/elet/20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","timestamp":"2025. május. 08. 07:01","title":"A zsíros has veszélyesebb lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát, hogy a párt inkább el se induljon a 2026-os választáson. A HVG úgy tudja, erről és a mandátumáról lemondott Orosz Anna képviselő-utódlásáról is szó lesz az elnökségin.","shortLead":"Hosszú elnökségi ülést tart szerdán a Momentum, ez elé időzítette a volt elnök, Fekete-Győr András a merész javaslatát...","id":"20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f70bfe-4160-4376-b134-61cb49567c1a.jpg","index":0,"item":"d77e10e9-592f-4d59-a2e6-b609fe8bcd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Osszeul-a-Momentum-elnoksege-Fekete-Gyor-felszamolasi-javaslata-es-Orosz-Anna-utodlasa-is-a-temak-kozt-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:33","title":"Összeül a Momentum elnöksége, Fekete-Győr „felszámolási javaslata” és Orosz Anna utódlása is a témák közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]