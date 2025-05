Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"325c9c5b-183b-4ac8-8585-ea70ab7099b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A már beütemezett interjúkat még megtarthatják, újakat azonban már nem szervezhetnek.","shortLead":"A már beütemezett interjúkat még megtarthatják, újakat azonban már nem szervezhetnek.","id":"20250528_donald-trump-usa-vizum-egyetem-diak-kozossegi-media-kulfoldi-hallgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325c9c5b-183b-4ac8-8585-ea70ab7099b4.jpg","index":0,"item":"26fad683-e617-4383-8c01-4027dd759661","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_donald-trump-usa-vizum-egyetem-diak-kozossegi-media-kulfoldi-hallgatok","timestamp":"2025. május. 28. 09:04","title":"Felfüggeszti a külföldi diákok vízumkérelmeinek elbírálását a Trump-kormány, szigorúbban fogják ellenőrizni a közösségi médiás tevékenységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79eb2a1e-2bdb-40b6-8eef-aafc9b75adbf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Hiába lehetett már egy ideje azt látni, hogy az ingatlanpiaci minisokk viszonylag gyorsan lecseng, a rövid ideig tartó áremelkedés nyomán megugrott az érdeklődés a hagyományosan olcsóbb helyek lakásai iránt.","shortLead":"Hiába lehetett már egy ideje azt látni, hogy az ingatlanpiaci minisokk viszonylag gyorsan lecseng, a rövid ideig tartó...","id":"20250527_hvg-lakaspiac-dragulas-inflacio-befektetes-budapest-agglomeracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79eb2a1e-2bdb-40b6-8eef-aafc9b75adbf.jpg","index":0,"item":"debe7d43-9dc4-4926-ac43-361834e53899","keywords":null,"link":"/360/20250527_hvg-lakaspiac-dragulas-inflacio-befektetes-budapest-agglomeracio","timestamp":"2025. május. 27. 13:00","title":"Őrület után józanodás: a nagy drágulás után lejjebb adták igényeiket a lakásvásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bd8de2-9cda-4539-ab7f-0fd504eeec2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly szigorításokat vezet be a kormány, hogy munkára bírja a dolgozni nem akaró briteket.","shortLead":"Komoly szigorításokat vezet be a kormány, hogy munkára bírja a dolgozni nem akaró briteket.","id":"20250527_Egyesult-Kiralysag-font-bevandorlok-migrans-munkavallalo-oktatasi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7bd8de2-9cda-4539-ab7f-0fd504eeec2f.jpg","index":0,"item":"db9e6ea7-0507-4d64-8ebb-e16530b1d3af","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_Egyesult-Kiralysag-font-bevandorlok-migrans-munkavallalo-oktatasi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 27. 11:04","title":"Az Egyesült Királyság 3 milliárd fontot költ képzésekre, hogy ne bevándorlókkal legyen telített a munkaerőpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre és meg akarja nyerni a külföldön élő magyarok szívét. Ez utóbbi elengedhetetlen a választási győzelemhez, írja Keno Verseck.","shortLead":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre...","id":"20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d.jpg","index":0,"item":"5f90137f-adb5-40f0-9514-b6fe632eb62d","keywords":null,"link":"/360/20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 27. 15:45","title":"Magyar Péter a határon túli magyarok után a hatalom felé menetel – Deutsche Welle-kommentár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A pártja elnökségét otthagyó és a KDNP-t, valamint Semjén Zsoltot élesen bíráló Gaal Gergely Iványi Gábornál járt, akitől korábban pártja helyett bocsánatot is kért.","shortLead":"A pártja elnökségét otthagyó és a KDNP-t, valamint Semjén Zsoltot élesen bíráló Gaal Gergely Iványi Gábornál járt...","id":"20250527_gaal-gergely-kdnp-ivanyi-gabor-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"8b0c02f1-30b0-47c8-ae1f-b00e0b047a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_gaal-gergely-kdnp-ivanyi-gabor-latogatas","timestamp":"2025. május. 27. 12:49","title":"Iványi Gábornál járt a lemondott KDNP-s bepótolni, amit a pártja elmulasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter szeretne leülni az RMDSZ-szel tárgyalni, az átláthatóságinak nevezett törvényről azt mondta, csak akkor tudják visszahozni, ha megnyerik a választást.","shortLead":"Magyar Péter szeretne leülni az RMDSZ-szel tárgyalni, az átláthatóságinak nevezett törvényről azt mondta, csak akkor...","id":"20250527_magyar-peter-fidesz-kormany-ellentet-rmdsz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"e3824255-0526-468e-b448-e41b0216a69e","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_magyar-peter-fidesz-kormany-ellentet-rmdsz-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:02","title":"Magyar Péter: A Fideszen és a kormányon belül is ellentét van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12367d4c-8717-4735-aa3f-259b379795df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Legalább 67 gyermek született a donorspermája segítségével annak a férfinak, aki egy ritka genetikai mutációt hordoz – és 23 gyermeknél már ki is mutatták ezt.","shortLead":"Legalább 67 gyermek született a donorspermája segítségével annak a férfinak, aki egy ritka genetikai mutációt hordoz –...","id":"20250527_spermadonor-ritka-rakkelto-gen-betegseg-gyermekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12367d4c-8717-4735-aa3f-259b379795df.jpg","index":0,"item":"601ecde7-17a2-4963-9fb1-98e92fc56c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_spermadonor-ritka-rakkelto-gen-betegseg-gyermekek","timestamp":"2025. május. 27. 09:07","title":"Ritka rákkeltő gént hordozott egy spermadonor – 10 gyermeknek már tovább is adta a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad2109d-6b67-4acb-8b37-fe9d36c09c81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csoportok a cannes-i filmfesztivált akarták megzavarni.","shortLead":"A csoportok a cannes-i filmfesztivált akarták megzavarni.","id":"20250526_franciaorszag-aramszunet-gyujtogatas-anarchistak-cannes-filmfesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad2109d-6b67-4acb-8b37-fe9d36c09c81.jpg","index":0,"item":"45b7e1d3-bf9a-4a40-a985-d727ffbccd77","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_franciaorszag-aramszunet-gyujtogatas-anarchistak-cannes-filmfesztival","timestamp":"2025. május. 26. 19:33","title":"Anarchisták vállalták magukra a gyújtogatást, amely hatalmas áramszünetet okozott Dél-Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]