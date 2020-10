Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország északkeleti részén várható csütörtökön a legtöbb eső, csak a nyugati határ környékén fogják egy kicsit látni a Napot.","shortLead":"Az ország északkeleti részén várható csütörtökön a legtöbb eső, csak a nyugati határ környékén fogják egy kicsit látni...","id":"20201001_eso_omsz_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6d6665-aa3d-45ef-860d-d0fca91904c0","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_eso_omsz_idojaras","timestamp":"2020. október. 01. 06:07","title":"Nagy esőzés miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202040_a_kuzdes_maga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec9041b-381d-4c27-8afb-a2408e29b346","keywords":null,"link":"/itthon/202040_a_kuzdes_maga","timestamp":"2020. október. 01. 12:30","title":"Hamvay Péter: A küzdés maga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban az észak-indiai államban. 