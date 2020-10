Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az szinte teljesen biztos, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak a következő egy év minimálbéréről lehet tárgyalni, de még erről is \"soha nem tapasztalt nehézségű\" egyeztetéseket várnak a tárgyalófelek.","shortLead":"Az szinte teljesen biztos, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak a következő egy év minimálbéréről lehet...","id":"20201029_minimalber_targyalas_berek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4b545b-498a-4f4d-b4a9-c39155de2c89","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_minimalber_targyalas_berek","timestamp":"2020. október. 29. 10:40","title":"Minden korábbinál nehezebb tárgyalások jöhetnek a 2021-es minimálbérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mert segítségért kiáltani, mert félt, hogy a patkányok bemásznak a szájába.","shortLead":"Nem mert segítségért kiáltani, mert félt, hogy a patkányok bemásznak a szájába.","id":"20201030_Patkanyokkal_teli_csatornaba_zuhant_egy_ferfi_New_Yorkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92afb0c6-ffeb-4dfe-a7af-a81c289fc3dd","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Patkanyokkal_teli_csatornaba_zuhant_egy_ferfi_New_Yorkban","timestamp":"2020. október. 30. 10:49","title":"Patkányokkal teli csatornába zuhant egy férfi New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","shortLead":"A GPS-es mérés szerint a hatalmas divatterepjáró kevesebb mint 3,5 másodperc alatt ugrik fel 0-ról 100-as tempóra.","id":"20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3329e5d1-6258-4b5f-9dde-917fa6449aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_igy_gyorsul_a_740_loeros_audi_q8__video","timestamp":"2020. október. 29. 14:10","title":"Így gyorsul a 740 lóerős Audi Q8 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Már nem csak az orvosi kamara és a kormánynak korábban tanácsot adó virológusok sürgetnek szigorúbb járványügyi intézkedéseket, de a Fidesz és a KDNP több képviselője is kevesli a szinte csak maszkviselésre szorítkozó védekezést. A hvg.hu által megkérdezett kormánypárti politikusok szerint meghaladottá vált \"az élet menjen a régi kerékvágásban\"-szemlélet, és ha Orbán továbbra sem kezdeményez észszerű korlátozásokat, maguk fogják kérni tőle, hogy tegye meg. ","shortLead":"Már nem csak az orvosi kamara és a kormánynak korábban tanácsot adó virológusok sürgetnek szigorúbb járványügyi...","id":"20201029_Hanyaknak_kell_meg_meghalni__Mar_a_kormanyparti_kepviselok_is_jarvanyugyi_szigoritasokat_varnak_Orbantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61f62b-44a4-4ff6-a6cb-22369dbd85e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Hanyaknak_kell_meg_meghalni__Mar_a_kormanyparti_kepviselok_is_jarvanyugyi_szigoritasokat_varnak_Orbantol","timestamp":"2020. október. 29. 12:30","title":"\"Hányaknak kell még meghalni?\" – Már a fideszes képviselők is szigorítást várnak Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs és végre szemrevaló külsejű Mirai jelentősen olcsóbb lett az elődjénél.","shortLead":"A második generációs és végre szemrevaló külsejű Mirai jelentősen olcsóbb lett az elődjénél.","id":"20201030_bearaztak_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af8dc18-a572-4e2e-9618-dc59c68182bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_bearaztak_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autojat","timestamp":"2020. október. 30. 06:41","title":"Beárazták a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","shortLead":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","id":"20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e7b5c9-8c9d-4733-84dc-63c7c973873f","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Bántalmazással vádolja volt barátnője a US Open döntősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","shortLead":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","id":"20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e483260-e281-4d7e-a076-99537a6e1dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","timestamp":"2020. október. 29. 17:28","title":"Bankszámlát nyitott más nevében, börtönbüntetést és pénzbírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","shortLead":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","id":"20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18650d10-5a83-4f80-8c00-ee78464e020d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","timestamp":"2020. október. 29. 09:42","title":"5000 eurós büntetést kapott az RTL II a Showder Klub miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]