[{"available":true,"c_guid":"32fdd389-0fab-4410-916e-71c395adf907","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezik a megoldás azoknak, akik még az M5 Competitiont is egy picit unalmasnak tartják.","shortLead":"Érkezik a megoldás azoknak, akik még az M5 Competitiont is egy picit unalmasnak tartják.","id":"20201112_635_loerovel_tamad_az_uj_bmw_m5_cs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32fdd389-0fab-4410-916e-71c395adf907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f04f71a-9e42-44ea-b606-0b66cb8c8eb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_635_loerovel_tamad_az_uj_bmw_m5_cs","timestamp":"2020. november. 12. 09:21","title":"635 lóerővel támad az új BMW M5 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak a Válasz Online szerint.","shortLead":"A Magyarországon rendkívül aktív Polat-cégbirodalom élén állók közül többen is magyar személyi igazolványt kaptak...","id":"20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d12c936-cef6-4e0b-842b-d959194bc2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba629f-9b42-4eb6-b99d-7eb915559641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_valasz_online_adnan_polat_magyar_allampolgar","timestamp":"2020. november. 11. 12:04","title":"Válasz Online: Orbán török barátjának több családtagja megkapta a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A szerdára virradó éjjel benyújtott törvényjavaslatok szerint a jelenlegi Pannon Egyetem (2021. szeptember 1-től) és a Szent István Egyetem (2021. február 1-től) ugyanúgy átalakul, mint előtte már nyolc felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A szerdára virradó éjjel benyújtott törvényjavaslatok szerint a jelenlegi Pannon Egyetem (2021. szeptember 1-től) és...","id":"20201111_godolloi_veszpremi_egyetem_alapitvany_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478732ed-934e-4448-be32-f426855923a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_godolloi_veszpremi_egyetem_alapitvany_felsooktatas","timestamp":"2020. november. 11. 19:50","title":"A gödöllői és a veszprémi egyetemet is alapítványivá alakítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","shortLead":"Nincs nagy mozgásterük, mivel az új szabályok szerint legkésőbb 19 órakor be kell zárniuk. ","id":"20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035e91b6-d91c-469c-8d92-dc6bdc7a7ff5","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_aldi_lidl_kereskedelem_nyitvatartas_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 10. 20:44","title":"A Lidl és az Aldi már közölte, hogyan változik a nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gödöllői jégcsarnokra 600 milliót, a cecei tornateremre 378 millió forintot költ a kormány.","shortLead":"A gödöllői jégcsarnokra 600 milliót, a cecei tornateremre 378 millió forintot költ a kormány.","id":"20201112_videk_kormany_sportfejlesztes_beruhazas_jegcsarnok_tornaterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b789de9-6ef0-4558-b0dc-54b288512bbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_videk_kormany_sportfejlesztes_beruhazas_jegcsarnok_tornaterem","timestamp":"2020. november. 12. 15:42","title":"13 milliárdot osztott ki a kormány vidéki sportfejlesztésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok elvesztették a bajnokukat, de nem változtak azok a gazdasági, társadalmi és politikai gondok, amelyeknek a hatalmukat köszönhetik.","shortLead":"A címben szereplő kérdést a New York Times teszi fel és mindjárt meg is válaszolja: lehet, hogy a demagóg politikusok...","id":"20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0975c454-cda4-4bf4-bcd2-a95eeafa1d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2db2c-bb47-4742-90d3-d2776379abe4","keywords":null,"link":"/360/20201112_New_York_Times_A_magyar_ellenzeknek_is_remenyt_ad_Biden_gyozelme","timestamp":"2020. november. 12. 07:33","title":"New York Times: A magyar ellenzéknek is reményt ad Biden győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt néhány órán belül elfogták. ","id":"20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b63f2a-0750-4b75-afe7-1c08e7114748","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_keseles_1es_villamos_mester_utca_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. november. 12. 12:08","title":"Késeltek kora reggel az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre elkeseredettebb harc folyik a főváros belső kerületeiben a szabad parkolóhelyekért az ellenzéki polgármesterek vezette önkormányzatok szerint. Több kerületben három-ötszörösére nőtt a szabálytalanul parkolók száma. Pártolitika, vagy jogos kérdés, hogy járványügyi szempontból mekkora szerepe van az ingyenes parkolás újbóli bevezetésének? Helyszíni beszámolók a budapesti parkolás poklából. ","shortLead":"Egyre elkeseredettebb harc folyik a főváros belső kerületeiben a szabad parkolóhelyekért az ellenzéki polgármesterek...","id":"20201111_Atok_vagy_mentoov_az_ingyenes_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeab9baf-de69-4953-b393-d2a1dac16a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Atok_vagy_mentoov_az_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. november. 11. 20:15","title":"\"Volt, hogy két órát keringtem, mire találtam helyet\" - a lakókkal tökéletes kiszúrás az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]