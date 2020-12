Nemcsak viszik, mint a cukrot, de két fontos könyves listát is vezet az Egy ígéret földje.

Az Egyesült Államokban november 17-én megjelent kötet beváltotta a hozzá fűzött reményeket: Michelle Obama könyvéhez hasonlóan az Egy ígéret földje – Elnöki memoár (A Promised Land) is listavezető lett az országban. Barack Obama visszaemlékezése első a New York Times listáján (tényirodalom, e-könyv és hangoskönyv formátumban), és az Amazonon is.

A könyvről már korábban megírtuk, hogy népszerű: a megjelenését követő első héten 1,7 millió példányt adtak el belőle, most 2,1 millió értékesített példánynál tart a kötet csak az USA-ban és Kanadában.

Barack Obama röviddel azután kezdett a könyv megírásába, hogy 2017-ben leköszönt, és 2020 nyár végén fejezte be a munkát. A legfontosabb célja az volt, hogy őszintén számot adjon az elnöksége idejéről. Nemcsak hivatali időszakának legfontosabb eseményeit és a megismert jelentős személyiségeket kívánta bemutatni, hanem néhány politikai, gazdasági és kulturális folyamatot is, amelyek a leginkább meghatározták az előtte és kormánya előtt tornyosuló kihívásokat, és befolyásolták az általuk hozott döntéseket. Lehetőség szerint ízelítőt kívánt nyújtani abból, hogy milyen érzés az Egyesült Államok elnökének lenni, hiszen az elnöki pozíció minden hatalmával és csillogásával együtt is csak egy munkakör; és a Fehér Házban dolgozó férfiak és nők ugyanolyan hétköznapi örömöket, csalódásokat, hivatali súrlódásokat, csúfos felsüléseket és apró győzelmeket élnek át, mint bárki más.

Kritikánkat a kötetről itt találja. Kollégánk így ír a bevezetőjében: "Barack Obama a kételyek és csalódások megfogalmazása mellett egy pillanatra sem inog meg optimista hitében és idealizmusában, hogy az Amerikának nevezett nagyszerű, folyamatosan zajló kísérletben mindig lehetséges az előrelépés. Nem is szólva arról a hasznos figyelmeztetésről, hogy a demokráciát az emberek nem örökölték, hanem közösen és tevőlegesen kell megalkotniuk."

Barack Obama elegánsan kitessékeli Donald Trumpot a Fehér Házból A volt elnök új memoárja, az Egy ígéret földje pont akkor kerül az amerikai könyvesboltokba, amikor az utóda a hatalomhoz való makacs ragaszkodásával még mélyebbre ássa az országát kettéválasztó szakadékot. Barack Obama a könyvében a kételyek és csalódások megfogalmazása mellett egy pillanatra sem inog meg optimista hitében és idealizmusában, hogy az Amerikának nevezett nagyszerű, folyamatosan zajló kísérletben mindig lehetséges az előrelépés.

A memoár világszerte 26 országban fog megjelenni egy időben, Magyarországon december 9-én, a HVG Könyvek gondozásában jelenik meg a könyv.