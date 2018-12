Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A plafon még hónapokkal ezelőtt szakadt be, most azért feldíszítették. Az első tesztek már lezajlottak, és igen ígéretesek.
Karácsonyi díszt kapott a leszakadt plafont tartó rúd egy szolnoki iskolában
Ennyin már elférne? 16 000 GB szabad hely van a Seagate új merevlemezén
Annyira rasszisták Habonyék szlovéniai médiumai, hogy társadalmi összefogás indult ellenük
Míg nálunk közpénzből virágoznak a rasszista oldalak, Szlovéniában hamar kampány indult a Nova24Tv és a Demokracija lap ellen, hogy felelős cégek ne hirdessenek náluk. Az első tesztek már lezajlottak, és igen ígéretesek.","shortLead":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül...","id":"20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1182b3fc-740f-40ae-89e0-06254d4d3088","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_seagate_16_tb_hdd_merevlemez","timestamp":"2018. december. 05. 19:03","title":"Ennyin már elférne? 16 000 GB szabad hely van a Seagate új merevlemezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg nálunk közpénzből virágoznak a rasszista oldalak, Szlovéniában hamar kampány indult a Nova24Tv és a Demokracija lap ellen, hogy felelős cégek ne hirdessenek náluk.","shortLead":"Míg nálunk közpénzből virágoznak a rasszista oldalak, Szlovéniában hamar kampány indult a Nova24Tv és a Demokracija lap...","id":"20181205_Annyira_rasszistak_Habonyek_szloveniai_mediumai_hogy_tarsadalmi_osszefogas_indult_ellenuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b674154-afa4-4a72-b04a-1d40ebb5d3c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Annyira_rasszistak_Habonyek_szloveniai_mediumai_hogy_tarsadalmi_osszefogas_indult_ellenuk","timestamp":"2018. december. 05. 17:54","title":"Annyira rasszisták Habonyék szlovéniai médiumai, hogy társadalmi összefogás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8d47dc-a665-4fb7-858f-d9ab34dcf961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes képviselővel. Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes képviselővel.
Egy általános iskolai informatikatanárt neveztek ki az egri vármúzeum élére A főváros szerint nem jelent veszteséget az, hogy a BKK szerződést bontott az e-jegyrendszert kiépítő céggel.
Közölték, a tervek szerint 2021-re országos szinten épülne ki az e-jegyrendszer. Budapesti e-jegyrendszer helyett országosat ígérnek 2021-re
Az 5G-s okostelefon képességeinek demonstrálására sikeres 5G videohívást bonyolított az Oppo a WeChat üzenetküldő szolgáltatáson keresztül.
Az Oppo ujja már a ravaszon van, demonstrálták is az 5G-s hívást
A CEU költözése után azt kérdi a miniszterelnöktől Hadházy, mi a következő lépése.
Hadházy levelet küldött Orbánnak: Ki akarja vezetni az országot az EU-ból? Legkevesebb 1 millió hordó olajjal kell csökkenteni a termelést, ha stabil világpiacot akarunk – nyilatkozta Szaúd-Arábia olajminisztere Katowiczében, ahol részt vett az ENSZ klíma-világkonferenciáján.
Mikulás-csomag az OPEC-től? Nem ajándék, büntetés lehet az autósoknak