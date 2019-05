Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Velencei-tó lehet a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Velencei-tó lehet a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese. ","id":"20190511_Gulyas_Gergely_A_Velenceito_egy_kihasznalatlan_aranybanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dccce4e-0e36-4445-8b80-03ed21b12d46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Gulyas_Gergely_A_Velenceito_egy_kihasznalatlan_aranybanya","timestamp":"2019. május. 11. 08:24","title":"Gulyás Gergely: A Velencei-tó egy kihasználatlan aranybánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","shortLead":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","id":"20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dbe61e-47f0-4bf9-a1da-e81ffc12fb56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","timestamp":"2019. május. 11. 12:59","title":"Egymilliárd euró gyűlhetett össze a Notre-Dame megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hamilton győzött, ez már az ötödik kettős Mercedes-siker idén.","shortLead":"Hamilton győzött, ez már az ötödik kettős Mercedes-siker idén.","id":"20190512_Kettos_Mercedessiker_a_Spanyol_Nagydijon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a067efb-485c-4be6-8f57-ff3cc35869e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Kettos_Mercedessiker_a_Spanyol_Nagydijon","timestamp":"2019. május. 12. 17:02","title":"Kettős Mercedes-siker a Spanyol Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","shortLead":"„De hol vannak a lovak?” – kérdezte a miniszterelnök. Szelfizett is.","id":"20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732af338-a87e-4b51-88ca-fbbd21b04a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078fef3-7d59-49c2-b912-2cac4fa66e5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Orban_Viktor_meglatogatta_Bojte_Csabat","timestamp":"2019. május. 11. 14:35","title":"Orbán Viktor meglátogatta Böjte Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel: Tessék?","shortLead":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel...","id":"20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c3d1d0-bb9f-4d47-aa0c-bd8b8475dfa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 11. 20:36","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy hazudott a kormánylap és az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcf0e55-ec00-4cbf-a7c8-f0621bc40f52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tartályhajóval ütközött egy vontató Houston kikötőjénél, az olajszállító hajó elsüllyedt.","shortLead":"Tartályhajóval ütközött egy vontató Houston kikötőjénél, az olajszállító hajó elsüllyedt.","id":"20190511_Sulyos_tankerbaleset_50_ezer_hordo_olaj_folyt_a_tengerbe_Houstonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bcf0e55-ec00-4cbf-a7c8-f0621bc40f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a93744d-578f-4086-b789-d5c797dda8b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Sulyos_tankerbaleset_50_ezer_hordo_olaj_folyt_a_tengerbe_Houstonnal","timestamp":"2019. május. 11. 10:36","title":"Súlyos tankerbaleset, 50 ezer hordó olaj folyt a tengerbe Houstonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára jöhet a játékstreaming szolgáltatás a Galaxy-eszközök tulajdonosai számára.","shortLead":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára...","id":"20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fdb16a-478a-4c29-b5f8-3f335daa624c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","timestamp":"2019. május. 11. 08:03","title":"Ilyet mi is tudunk: hamarosan jöhet a Samsung játékletöltési szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","shortLead":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","id":"20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8702fe0e-b3f3-432c-b843-45354c532016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","timestamp":"2019. május. 11. 13:50","title":"Utasszállítót vett magának a híres rapper, Drake, magángépet csinál belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]