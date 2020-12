Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"766c789a-92b7-4090-8e22-90fb6a90a04e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatvan színész felolvasásában több tucat kortárs magyar irodalmi mű vált hangoskönyv formájában ingyenesen elérhetővé. A Petőfi Irodalmi Múzeum kezdeményezése a pandémia következtében munka nélkül maradt előadóművészek megsegítését célozta.\r

\r

","shortLead":"Hatvan színész felolvasásában több tucat kortárs magyar irodalmi mű vált hangoskönyv formájában ingyenesen elérhetővé...","id":"20201214_Lackfi_Janost_olvas_fel_Balsai_Moni__ingyen_hangoskonyveket_jelentett_meg_online_a_DIA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766c789a-92b7-4090-8e22-90fb6a90a04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96cd67d-4235-460c-95bd-b582ed0c4ed9","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Lackfi_Janost_olvas_fel_Balsai_Moni__ingyen_hangoskonyveket_jelentett_meg_online_a_DIA","timestamp":"2020. december. 14. 14:38","title":"Lackfi Jánost olvas fel Balsai Móni – ingyen hangoskönyveket jelentett meg online a DIA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d30518-df44-49b6-be08-79388455c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes kompakt autó kínálatának fontos darabja lesz a magyarországi EQB modell, amelyet Kecskeméten kívül egyedül Kínában gyártanak majd még, de azt csak a távol-keleti ország piaca számára.","shortLead":"A Mercedes kompakt autó kínálatának fontos darabja lesz a magyarországi EQB modell, amelyet Kecskeméten kívül egyedül...","id":"20201214_Ez_az_elektromos_Mercedes_keszul_majd_Kecskemeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d30518-df44-49b6-be08-79388455c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5c4424-0e32-411f-a34d-675486f5076d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Ez_az_elektromos_Mercedes_keszul_majd_Kecskemeten","timestamp":"2020. december. 14. 12:40","title":"Ilyen lesz a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A ketrecben tartott vadállatot akarta a nő megsimogatni, a tigris leharapta a kezének egy részét.","shortLead":"A ketrecben tartott vadállatot akarta a nő megsimogatni, a tigris leharapta a kezének egy részét.","id":"20201215_csehorszag_tigris_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef18675-2529-43e6-aace-efa1e55d4992","keywords":null,"link":"/elet/20201215_csehorszag_tigris_tamadas","timestamp":"2020. december. 15. 13:02","title":"Tigris támadt egy nőre Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy ápolónő kapta meg a Pfizer és a BioNTech vakcináját. 2021. márciusáig 100 millió amerikait oltanának be.","shortLead":"Egy ápolónő kapta meg a Pfizer és a BioNTech vakcináját. 2021. márciusáig 100 millió amerikait oltanának be.","id":"20201214_Vakcina_oltas_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21e9488-5791-4a72-86e0-094fbef29ad1","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Vakcina_oltas_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. december. 14. 17:03","title":"Beadták az első koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A debreceni labdarúgónak nagyon rossz érzés volt, hogy az Izland elleni meccset a tévén keresztül kellett néznie.","shortLead":"A debreceni labdarúgónak nagyon rossz érzés volt, hogy az Izland elleni meccset a tévén keresztül kellett néznie.","id":"20201215_dzsudzsak_balazs_valogatott_magyarorszag_izland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8107a967-631a-4809-88ec-ec8ca59b6528","keywords":null,"link":"/sport/20201215_dzsudzsak_balazs_valogatott_magyarorszag_izland","timestamp":"2020. december. 15. 05:55","title":"Dzsudzsák: Soha nem dicsekedtem azzal, amim van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megalapozatlan állításokkal, félrevezető engedélyek és ajánlások lobogtatásával, a negatív vélemények törlésével, a forgalmazók eltitkolásával próbálnak egyesek a neten koronavírussal kapcsolatos termékeket, sőt vírustesztelést eladni.","shortLead":"Megalapozatlan állításokkal, félrevezető engedélyek és ajánlások lobogtatásával, a negatív vélemények törlésével...","id":"20201214_versenyhivatal_szabalytalansag_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a64c586-f087-4c99-9222-9d528adec1d0","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_versenyhivatal_szabalytalansag_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. december. 14. 13:47","title":"Súlyos szabálytalanságokat lát a GVH a koronavírushoz köthető netes kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2f4c98-5586-48f7-af60-a180ff9622fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valós időben követhető és mesterséges intelligencia-megoldásokkal előre is jelezhető az áruházi készlet fogyása, így gyorsabb és hatékonyabb lehet az áruk újratöltése, szállítása és raktározása is a MOHAnet okospolcával – hívta fel a figyelmet a Telenor, amely a rendszer működéséhez szükséges mobilkapcsolatot biztosítja. Így elkerülhető a felesleges, a Covid-helyzetben kockázattal járó boltlátogatás is. A megoldást már valódi boltokban tesztelik sörök, vákuumcsomagolt húskészítmények és dohányáruk esetében.","shortLead":"Valós időben követhető és mesterséges intelligencia-megoldásokkal előre is jelezhető az áruházi készlet fogyása...","id":"20201215_mohanet_mastershelf_okospolc_valos_ideju_keszletinformacios_rendszer_telenor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e2f4c98-5586-48f7-af60-a180ff9622fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7711702-20c9-4533-ac1f-baf0aa400597","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_mohanet_mastershelf_okospolc_valos_ideju_keszletinformacios_rendszer_telenor","timestamp":"2020. december. 15. 14:33","title":"Amelyik boltban ilyen polcok vannak, ott online láthatják a vásárlók, mi van épp készleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokatlan idők járnak mostanság.","shortLead":"Szokatlan idők járnak mostanság.","id":"20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1cc4de-d0e8-411d-a42a-c28d6d7056b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","timestamp":"2020. december. 13. 18:05","title":"Ilyen sem gyakran fordul elő, egymás autóit reklámozza a Mercedes és a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]