Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt a Karmelita kolostorban a gazdasági akcióterv új elemeinek előkészítését célzó konzultációsorozat keretében.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt...","id":"20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b9b1b-3ac2-4296-88d4-444484959878","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","timestamp":"2020. december. 19. 10:48","title":"Orbán már a városvezetőkkel tárgyal az új gazdasági lépésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6bc95e-7d38-4365-986f-384d6f944b05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magasabban fekvő területeken zúzmara rakódott a fákra és elektromos távvezetékekre, emiatt óvatosságra inti a hegyvidéki tájakon kirándulókat az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Pilisi Parkerdő.","shortLead":"A magasabban fekvő területeken zúzmara rakódott a fákra és elektromos távvezetékekre, emiatt óvatosságra inti...","id":"20201219_Vigyazzanak_a_kirandulok_letorhetnek_a_jeges_zuzmaras_agak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6bc95e-7d38-4365-986f-384d6f944b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7225b744-d5cf-4329-ab89-5669b6eae62c","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Vigyazzanak_a_kirandulok_letorhetnek_a_jeges_zuzmaras_agak","timestamp":"2020. december. 19. 11:03","title":"Vigyázzanak a kirándulók, letörhetnek a jeges, zúzmarás ágak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","shortLead":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","id":"20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d6499c-e873-4aa9-8747-f75745ddfdc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Debrencen is kapott egy látványos turbókörfogalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","shortLead":"A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","id":"20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd3a1d-b52a-4004-a4ea-bf54be90a9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. december. 20. 06:41","title":"1986-os időkapszula: keveset használt Mercedes AMG 560 SEC 6.0 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd35a6e-d395-4468-a8ef-ea9ebd183e8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brexit körüli bizonytalanság és a megnövekedett karácsonyi forgalom miatt több, mint nyolc kilométeres kocsisor alakult ki a Folkestone-hoz vezető autópályán.","shortLead":"A Brexit körüli bizonytalanság és a megnövekedett karácsonyi forgalom miatt több, mint nyolc kilométeres kocsisor...","id":"20201219_Nyolc_kilometeres_a_teherautosor_a_Csatornaalagut_brit_bejarata_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd35a6e-d395-4468-a8ef-ea9ebd183e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89430360-9502-44ab-a722-36998d6d68c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Nyolc_kilometeres_a_teherautosor_a_Csatornaalagut_brit_bejarata_elott","timestamp":"2020. december. 19. 14:52","title":"Nyolc kilométeres a teherautósor a Csatorna-alagút brit bejárata előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmit.","shortLead":"Semmit.","id":"20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80958001-ac6d-4b56-9ee6-12c66bb677f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","timestamp":"2020. december. 19. 16:55","title":"A brazil elnök azt fejtegette, hogy mit lehet tenni, ha krokodillá változunk a koronavírus elleni vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem adott. Annál nagyobb és erőteljesebb mozgalom indult el azonban a hazai divattervezők és kézművesek, vagy akár csak hobbialkotók támogatására. Jobb híján a legtöbbeknek most marad az online tér, ami azonban új kapukat is megnyit az alkotók előtt. ","shortLead":"Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem...","id":"20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b553f98b-03f9-465e-8905-3a201b961487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02b4281-2f26-4c01-a32c-f81d4af6260f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201219_Ha_valami_az_idei_koronavirusjarvany_mindenkepp_elhozta_azt_hogy_divatos_lett_a_hazai","timestamp":"2020. december. 19. 14:00","title":"A koronavírus-járvány alatt divatba jöttek a hazai dizájnerholmik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e024389e-dd6d-4db1-a197-02a6e7a516a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gödöllőn helyezték végső nyugalomra a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.","shortLead":"Gödöllőn helyezték végső nyugalomra a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.","id":"20201219_Igy_bucsuztattak_el_Pecsi_Ildikot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e024389e-dd6d-4db1-a197-02a6e7a516a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74373ee0-d3aa-447c-a270-10e5569f1448","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Igy_bucsuztattak_el_Pecsi_Ildikot","timestamp":"2020. december. 19. 16:32","title":"Így búcsúztatták el Pécsi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]