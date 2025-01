Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"V.É.","category":"360","description":"De még mennyire! Igaz, a Y.M.C.A. néhány év leforgása alatt – Donald Trump felejthetetlen táncmozdulatainak is köszönhetően – kőkemény MAGA-himnusz lett. Miután jól fizet, hogy az elnök túszul ejtette a dalt, ma már a Village People sem bánja, sőt a beiktatás napján még fel is fog lépni az együttes. ","shortLead":"De még mennyire! Igaz, a Y.M.C.A. néhány év leforgása alatt – Donald Trump felejthetetlen táncmozdulatainak is...","id":"20250120_donald-trump-beiktatas-village-people-ymca-meleg-kultura-maga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"03359308-06ca-49ee-a691-7d0c26648c83","keywords":null,"link":"/360/20250120_donald-trump-beiktatas-village-people-ymca-meleg-kultura-maga","timestamp":"2025. január. 20. 09:34","title":"Donald Trump tényleg egy meleghimnusz zenéjére fogja ünnepeltetni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az orosz külügyminiszter Washingtont vádolta meg a Török Áramlat gázvezeték elleni ukrán dróntámadással. Washingtonnak valóban érdeke leválasztani az EU-t az orosz energiáról, ezt Trump Bidennél sokkal erősebben képviseli. Magyarország prímán meglenne csöves orosz gáz nélkül, de jó eséllyel megint csökkenteni kellene a „rezsicsökkentést”. Ennek aligha örülnének az idecsalogatott ázsiai akkugyárak, amiket már így is kiemelkedően magas árak várnak.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter Washingtont vádolta meg a Török Áramlat gázvezeték elleni ukrán dróntámadással. Washingtonnak...","id":"20250120_orban-torok-aramlat-gaz-gazdasagi-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763.jpg","index":0,"item":"fe14e9fe-09b7-4809-8e90-acf212ea230d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_orban-torok-aramlat-gaz-gazdasagi-tervek","timestamp":"2025. január. 20. 16:37","title":"Orbán elveszett Trump, Putyin és Nagy Márton Bermuda-háromszögében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","shortLead":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","id":"20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013.jpg","index":0,"item":"dc4b0228-0e6b-4393-85e7-7e5144057ffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","timestamp":"2025. január. 20. 07:59","title":"Igazi ínyencség ez a 30 évesen vadonatúj Ford Escort RS 2000 F1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a csecsemő túlélte volna a balesetet, ha orvost hívnak hozzá.","shortLead":"Az ügyészség szerint a csecsemő túlélte volna a balesetet, ha orvost hívnak hozzá.","id":"20250120_ugyeszseg-vademeles-neveloszulok-kisbaba-forrazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf.jpg","index":0,"item":"b85db478-a314-461f-a213-2f23a9accbfa","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_ugyeszseg-vademeles-neveloszulok-kisbaba-forrazas","timestamp":"2025. január. 20. 12:12","title":"Meghalt egy 9 hónapos kisbaba, akit 80 fokos vízzel fürdetett meg a nevelőapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"„Újabb hosszú felfordulás kezdődik az amerikai közéletben.” „Ilyen visszatérést Amerika idáig nem látott, az ellenfelek a padlón, teljesen demoralizálódva.” „Trump rajtja jobb volt, mint ahogy azt pár hónapja gondolhattuk volna.” „Fel kell készülni arra, hogy akárcsak a magyaroknál, sok átlag amerikai sem talál semmi kivetnivalót abban, ha dekrétumokkal irányítják az országot.” „Ha a társadalom látja, hogy valójában mit akarnak az oligarchák, akkor egyértelmű lesz, hogy vissza kell venni tőlük a hatalmat” – erős mondatokkal értékelik a nemzetközi sajtóban Trump visszatérését.","shortLead":"„Újabb hosszú felfordulás kezdődik az amerikai közéletben.” „Ilyen visszatérést Amerika idáig nem látott, az ellenfelek...","id":"20250121_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-beiktatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"509686cb-0fe6-4f74-9aec-b69f5c0c9b6c","keywords":null,"link":"/360/20250121_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-beiktatasa","timestamp":"2025. január. 21. 10:30","title":"„Ez most Trump zűrös, veszélyes világa” – emésztik a világlapok az amerikai elnök visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","id":"20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"8d5dbe58-fd98-4473-b61f-18669047dc42","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","timestamp":"2025. január. 19. 19:01","title":"Pszichiáterek szerint Fico agresszívabbá vált a tavalyi merénylet óta, ezért felszólították a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","shortLead":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","id":"20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733.jpg","index":0,"item":"3ddccac3-df3a-493c-9f0f-971a578c1d61","keywords":null,"link":"/elet/20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","timestamp":"2025. január. 20. 14:20","title":"A hagyományosan demokrata Kaliforniában is nagy bulikkal készülnek Donald Trump beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999f4ef-eae9-4015-98c3-5934e532642e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kémkedés egy egészen új módszerére hívták fel a figyelmet uruguayi kutatók: a HDMI kábel vezeték nélküli lehallgatásával és MI bevetésével rekonstruálható, mi van az áldozat kijelzőjén.","shortLead":"A kémkedés egy egészen új módszerére hívták fel a figyelmet uruguayi kutatók: a HDMI kábel vezeték nélküli...","id":"20250121_hdmi-kabel-elektromagneses-sugarzasanak-felfogasa-kepernyon-latott-kep-visszaallitasa-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f999f4ef-eae9-4015-98c3-5934e532642e.jpg","index":0,"item":"7795bc36-143d-4ab3-8d29-8d0fd100223e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_hdmi-kabel-elektromagneses-sugarzasanak-felfogasa-kepernyon-latott-kep-visszaallitasa-kemkedes","timestamp":"2025. január. 21. 08:03","title":"Egészen elképesztő módon lehet lelesni távolról, hogy mi van valaki képernyőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]