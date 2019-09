Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte szárnyal az ország.","shortLead":"Szerinte szárnyal az ország.","id":"20190920_semjen_zsolt_magyarorszag_munkanelkuliseg_megtakaritas_gazdasagpolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3e012f-6cf6-4709-af59-40076d47f951","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_semjen_zsolt_magyarorszag_munkanelkuliseg_megtakaritas_gazdasagpolitika","timestamp":"2019. szeptember. 20. 05:24","title":"Semjén: Bármi történjen is, a magyar növekedés mindig a német fölött lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyezséget ajánlottak az államnak, amely nagyon ki akarja őket paterolni az Alkotmány utcából.","shortLead":"Egyezséget ajánlottak az államnak, amely nagyon ki akarja őket paterolni az Alkotmány utcából.","id":"20190920_politikatorteneti_intezet_foldes_gyorgy_magyar_allam_alkotmany_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d67e3fa-8e5f-412f-90c3-46563085032c","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_politikatorteneti_intezet_foldes_gyorgy_magyar_allam_alkotmany_utca","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:12","title":"2,5 milliárdért cserébe elköltözne a Politikatörténeti Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók a Rachel Green ihlette ruhadarabok. ","shortLead":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók...","id":"20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867ef3f9-82e8-4235-aa92-97b847b3b162","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Ralph Laurent megihlette a Jóbarátok – megérkezett a Rachel Green-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac80874c-7f5a-4e34-925e-c9381fff0bc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Miskolc-Tiszai pályaudvar-Felsőzsolca vonalszakaszon, miután az éjjel beemelték az előző nap kisiklott mozdonyt és tehervagont.","shortLead":"Már zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Miskolc-Tiszai pályaudvar-Felsőzsolca vonalszakaszon, miután az éjjel...","id":"20190919_kisiklott_tehervonat_miskolc_vonatkozlekedes_mavinform","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac80874c-7f5a-4e34-925e-c9381fff0bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af16fd-5ccf-4d7c-aab7-f1fac4592e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_kisiklott_tehervonat_miskolc_vonatkozlekedes_mavinform","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:05","title":"Kisiklás után helyreállt a vonatközlekedés Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192bbfbc-7805-4f6b-a896-94fe14733c65","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hamvas Zoltán szerint elképesztő a fejlődés a tizenöt évvel ezelőtti helyzethez képest.","shortLead":"Hamvas Zoltán szerint elképesztő a fejlődés a tizenöt évvel ezelőtti helyzethez képest.","id":"20190919_Magyar_Bocuse_dOr_Akademia_elnoke_Pragahoz_kepest_is_jol_all_Budapest_gasztronomiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=192bbfbc-7805-4f6b-a896-94fe14733c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b70a44-ad63-4106-a935-a92d670f6a35","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Magyar_Bocuse_dOr_Akademia_elnoke_Pragahoz_kepest_is_jol_all_Budapest_gasztronomiaban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:25","title":"Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke: Prágához képest is jól áll Budapest gasztronómiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca1d273-1205-4bdd-8248-f5a299190688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid 3-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek nyitófordulójában, szerdán.\r

","shortLead":"A Real Madrid 3-0-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek...","id":"20190919_real_madrid_psg_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ca1d273-1205-4bdd-8248-f5a299190688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71596a76-da3d-442e-bff0-f1e254eccbea","keywords":null,"link":"/sport/20190919_real_madrid_psg_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:21","title":"Real-vereség Párizsban, Juventus-döntetlen Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott a kihalásukban is. ","shortLead":"A neandervölgyiek fülkürtje olyan volt, mint a mai gyerekeké, ami könnyen begyullad, és ez közrejátszhatott...","id":"20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63245eec-6a9d-4c5a-b4db-69a5ba490501","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_A_neandervolgyi_ember_fule_allandoan_be_volt_gyulladva","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:21","title":"A neandervölgyi ember füle állandóan be volt gyulladva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok és Mexikó határán épülő amerikai határfal miatt pusztulhat el több fontos, leletekben vélhetően nem szegény régészhely Arizónában.","shortLead":"Az Egyesült Államok és Mexikó határán épülő amerikai határfal miatt pusztulhat el több fontos, leletekben vélhetően nem...","id":"20190919_donald_trump_hatarfal_regeszeti_lelohely_arizona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d17a770b-8b85-4687-9cb2-7d130f8ca8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ab7308-d6c8-479b-8aad-b790e2b7e728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_donald_trump_hatarfal_regeszeti_lelohely_arizona","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:28","title":"22 régészeti lelőhely pusztulhat el Trump ötlete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]