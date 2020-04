Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1dc0f4b-36ee-40b5-b14e-5c7e2756e3b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 39 éves férfit és a 40 éves nőt szerdán kapták el a terrorelhárítási központ és a rendőrség emberei. ","shortLead":"A 39 éves férfit és a 40 éves nőt szerdán kapták el a terrorelhárítási központ és a rendőrség emberei. ","id":"20200416_21_autot_tort_fel_egy_par","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1dc0f4b-36ee-40b5-b14e-5c7e2756e3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065b6762-cdf9-481f-bcb0-9c06e385e7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_21_autot_tort_fel_egy_par","timestamp":"2020. április. 16. 14:27","title":"21 autót tört fel egy Veszprém megyei pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László szerint a kórházi vezetők „egyértelmű felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt a gazdálkodásra”. ","shortLead":"Domokos László szerint a kórházi vezetők „egyértelmű felelősségük ellenére nem fektettek kellő hangsúlyt...","id":"20200415_aszelnok_level_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322d4389-05a5-411b-acf6-4453855cd685","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_aszelnok_level_korhazak","timestamp":"2020. április. 15. 07:47","title":"Levélben figyelmeztette a kórházakat az ÁSZ-elnök: Spóroljanak az indokolatlan ellátásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank a javadalmazási politika felülvizsgálatát szorgalmazza.\r

","shortLead":"A jegybank a javadalmazási politika felülvizsgálatát szorgalmazza.\r

","id":"20200416_MNB_Ne_fizessenek_osztalekot_a_biztositok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01126c4-a9fd-48e7-b5c7-89c1372f773c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_MNB_Ne_fizessenek_osztalekot_a_biztositok","timestamp":"2020. április. 16. 13:25","title":"MNB: Ne fizessenek osztalékot a biztosítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d06763e-ae76-4f00-9a56-632254cfc78a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke 88 éves volt. ","shortLead":"A Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke 88 éves volt. ","id":"20200415_Meghalt_Fekete_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d06763e-ae76-4f00-9a56-632254cfc78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898bbf11-dcef-4f51-9a83-3f02596a18a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Meghalt_Fekete_Gyorgy","timestamp":"2020. április. 15. 16:20","title":"Meghalt Fekete György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffd46e-6513-405c-85c3-b877c661be79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy viszonylag üres autópálya-szakaszon használta ki a LaFerrari képességeit egy autós.","shortLead":"Egy viszonylag üres autópálya-szakaszon használta ki a LaFerrari képességeit egy autós.","id":"20200415_372_kmhval_hajtott_LaFerrarival_a_tulaj_egy_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ffd46e-6513-405c-85c3-b877c661be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbb4663-4959-4652-9e4c-079ec85ccb4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_372_kmhval_hajtott_LaFerrarival_a_tulaj_egy_autopalyan","timestamp":"2020. április. 15. 13:52","title":"Kicsit elszaladtak a lovak: 372 km/h-val hajtott egy autós ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kijárási korlátozások miatt nem lehet az eredeti formájában lebonyolítani a filmfesztivált, digitálisan viszont nem akarják megrendezni.","shortLead":"A kijárási korlátozások miatt nem lehet az eredeti formájában lebonyolítani a filmfesztivált, digitálisan viszont nem...","id":"20200415_Cannes_bajban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99fee52a-573b-4923-8acc-d89b43dc0d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b2fe37-f8f8-4e45-8485-09c5ed2cd731","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Cannes_bajban_van","timestamp":"2020. április. 15. 09:13","title":"Cannes bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri koncentrációjához az elmúlt évtizedekben az emberiség így is elképesztő mértékben hozzátett.","shortLead":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri...","id":"20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d09240c-61db-4cb2-a9e5-56f5c3f2d435","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","timestamp":"2020. április. 16. 12:37","title":"Csúcsot döntött a légköri metán koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar mellett a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankrendszert is leminősítették.","shortLead":"A magyar mellett a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankrendszert is leminősítették.","id":"20200416_moodys_bankrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d891115-1ec9-42c0-93ed-ce4d76ca5373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_moodys_bankrendszer","timestamp":"2020. április. 16. 11:17","title":"Negatívra módosította a Moody's a magyar bankrendszer kilátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]