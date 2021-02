Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig a Microsoft operációs rendszere került terítékre.","shortLead":"A dél-koreai MayTree nevű együttes korábban a Super Mario zenéjét és effektjeit is előadta emberi hangokkal, most pedig...","id":"20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8b18d0-9617-4d28-bd8c-dbcfbdba4873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd852678-c199-4e6c-a0c7-e2d3a782d777","keywords":null,"link":"/tudomany/20210131_a_capella_maytree_zene_windows_hangok","timestamp":"2021. január. 31. 08:03","title":"Egy koreai együttes a cappella adta elő a Windows XP legismertebb hangjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd43b06-5a6e-43ed-a5eb-4198c4502576","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyetemistaként ismerte meg a nála kilenc évvel idősebb, fiatalon megözvegyült Joe Bident a jelenlegi felesége, Jill. A fiatal pár a nászútját Budapesten és a Balatonon tartotta.","shortLead":"Egyetemistaként ismerte meg a nála kilenc évvel idősebb, fiatalon megözvegyült Joe Bident a jelenlegi felesége, Jill...","id":"202104_jill_biden_tanarno_afeher_hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd43b06-5a6e-43ed-a5eb-4198c4502576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf52b0b-802d-4e8d-88e0-846c19dbfb60","keywords":null,"link":"/360/202104_jill_biden_tanarno_afeher_hazban","timestamp":"2021. január. 30. 16:00","title":"Romantikus történetben lett first lady Jill Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Több mint nyolcszázezer forinttal még tartozik a banknak.","shortLead":"Több mint nyolcszázezer forinttal még tartozik a banknak.","id":"20210201_Orbannak_meg_mindig_nincs_egy_filler_megtakaritasa_sem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e35d1f-7c40-4c4d-9fe5-6770cedb427e","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Orbannak_meg_mindig_nincs_egy_filler_megtakaritasa_sem","timestamp":"2021. február. 01. 00:24","title":"Orbánnak még mindig nincs megtakarítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervekkel ellentétben csak két hónap múlva dönt róla a NASA, mely cégekkel kössön szerződést az Artemis holdprogramhoz.","shortLead":"Az eredeti tervekkel ellentétben csak két hónap múlva dönt róla a NASA, mely cégekkel kössön szerződést az Artemis...","id":"20210201_nasa_holdprogram_joe_biden_klimavaltozas_koronavirus_artemis_misszio_leszalloegyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f4e5e1-f29c-42d9-9ebc-b41f523a7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e6103b-3d8c-438c-8f69-e86a5b988056","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_nasa_holdprogram_joe_biden_klimavaltozas_koronavirus_artemis_misszio_leszalloegyseg","timestamp":"2021. február. 01. 09:33","title":"Változás jön a NASA-nál, mert Bidennek fontosabb a klímaváltozás és a járvány kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Einstein tudományos hírneve és kezdődő cionizmusa 1921 tavaszán közös nevezőre került: előadókörútra indult az Egyesült Államokban, ahol olyan tomboló rajongás fogadta, amit a későbbi rocksztárok is megirigyelhettek volna.","shortLead":"Einstein tudományos hírneve és kezdődő cionizmusa 1921 tavaszán közös nevezőre került: előadókörútra indult az Egyesült...","id":"20210131_Egy_penzgyujto_korut_Einstein_vilagsztar_cionizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb9f6f9-35bc-4332-a8f2-b12569ccbe38","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210131_Egy_penzgyujto_korut_Einstein_vilagsztar_cionizmus","timestamp":"2021. január. 31. 19:15","title":"Egy körút, amelyen Einsteint rocksztárként ünnepelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinetminiszter még mindig több mint 800 millió forinton ül, se új ingatlant, se új ingóságot nem szerzett. Lett viszont egy új felesége.","shortLead":"A kabinetminiszter még mindig több mint 800 millió forinton ül, se új ingatlant, se új ingóságot nem szerzett. Lett...","id":"20210201_Rogan_Antal_ujranosult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec25c01-37fc-4dfb-bddc-5a8a77b964d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Rogan_Antal_ujranosult","timestamp":"2021. február. 01. 00:31","title":"Rogán Antal újranősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","shortLead":"Gyakran környezettudatosabbnak tüntetik fel magukat a valóságosnál weboldalaikon.\r

\r

","id":"20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db52ec51-cdfb-4d45-82bb-947ca08c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beba440-2f00-4961-9dc7-ebfd0121438c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Rengeteg_ceg_trukkozik_a_zold_cimkevel","timestamp":"2021. január. 31. 16:52","title":"Rengeteg cég trükközik a „zöld” címkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]