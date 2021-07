Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor. A lakói és az építészeti igény a rozsdaövezetek újjáélesztésével találkozhat, amelynek eredményeképp az egész városra hatással lévő projektek valósulhatnak meg. Az egyik ilyen éppen Budapest XIII. kerületében, a főváros egyik legzöldebb Duna-parti lokációjában, a Foka-öböl közelében zajlik. ","shortLead":"Természetközeli, mégis városi élettér - ez lett a modern, környezettudatos váróslakók legfőbb igénye lakásvásárláskor...","id":"20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d7d291-2acd-4935-90f2-f98491d469f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb2fb7e-53d0-4bc5-b791-30ff9a018114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210610_Zold_otthon_a_nagyvarosban_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. július. 02. 11:36","title":"Zöld otthon a nagyvárosban: élettér a tetőn, privát kert a lakáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt stagfláció jön létre – jósolja Nouriel Roubini, aki már 2008-ban is előre látta a globális pénzügyi válságot.","shortLead":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt...","id":"20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5a26-9251-4176-a4aa-fb67c8c485d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","timestamp":"2021. július. 02. 13:39","title":"Óriási bajra figyelmeztet Roubini, amihez képest szinte semmiség volt a 2008-as válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad64c25-fcdd-44e4-8a30-0f56870f7b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bardóczi Sándor szerint a vírushelyzet után tömegével ömlenek az emberek a közparkokba és ezzel nincs baj, de a tömegrendezvények nagyon gyorsan milliós károkat okozhatnak a városi zöldben. A legelésző juhnyájak ötletét szerinte félreértették, de ettől még komolyan gondolja. ","shortLead":"Bardóczi Sándor szerint a vírushelyzet után tömegével ömlenek az emberek a közparkokba és ezzel nincs baj, de...","id":"20210703_Fulke_Vigalmi_negyedet_csinalnak_a_Varosligetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ad64c25-fcdd-44e4-8a30-0f56870f7b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5320d9d1-5cb0-4ad0-b658-f7e9d07773be","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Fulke_Vigalmi_negyedet_csinalnak_a_Varosligetbol","timestamp":"2021. július. 03. 11:00","title":"Budapest főtájépítésze: \"Vigalmi negyedet csinálnak a Városligetből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","shortLead":"Őrsi Gergely polgármester a 24.hu-nak azt mondta, hogy már egyeztetnek a bérezés rendezéséről.","id":"20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3fb8004-1257-4185-adff-8f824721f54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68121903-6581-456b-8393-65b6d24d8935","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_nyari_taborok_tabor_ii_kerulet","timestamp":"2021. július. 04. 08:33","title":"760 forintos órabérrel várják a tanárokat egy fővárosi kerület nyári táborába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros azon dolgozik, hogy a jövő héten újra lehetőség legyen ingyenes szűrésre.","shortLead":"A főváros azon dolgozik, hogy a jövő héten újra lehetőség legyen ingyenes szűrésre.","id":"20210702_karacsony_gergely_ingyenes_antitest_vizsgalat_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5f43a-2af5-4a22-af3e-ce32ea84a95f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_karacsony_gergely_ingyenes_antitest_vizsgalat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. július. 02. 13:52","title":"Egy óra alatt beteltek a helyek az ingyenes antitestvizsgálatra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sor trópusi betegségeket hordozni képes szúnyogfajt azonosítottak már Magyarországon. A számuk növekedésével nő a kockázata a trópusi betegségek megjelenésének is. További terjedésüknek biológiai gyérítéssel és integrált szúnyogirtási módszerrel lehet gátat szabni Kemenesi Gábor virológus szerint.","shortLead":"Egy sor trópusi betegségeket hordozni képes szúnyogfajt azonosítottak már Magyarországon. A számuk növekedésével nő...","id":"20210703_invazios_szunyogok_tigrisszunyog_kemenesi_gabor_tropusi_betegsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c6664-3791-4e72-972f-e31ef4c7459f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_invazios_szunyogok_tigrisszunyog_kemenesi_gabor_tropusi_betegsegek","timestamp":"2021. július. 03. 12:10","title":"Már a magyarokat is csípik az inváziós szúnyogok, nő a kockázata a trópusi betegségeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49140f02-a1f7-4b80-a652-b3d227081d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elege lett a központosítás okozta problémákból Budaörsnek. A képviselőtestület úgy döntött, kilép a város az érdi hulladékgazdálkodási társulásból, a polgármester szerint a főváros cége lehet majd az új szolgáltatójuk.","shortLead":"Elege lett a központosítás okozta problémákból Budaörsnek. 