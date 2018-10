Az úgynevezett Domain Name System (DNS) avagy tartománynévrendszer az internetezés alapvető kelléke. Ennek köszönhető, hogy böngészéskor nem egy értelmetlen számsort kell begépelnünk a böngésző címsorába, hanem jóval könnyebben megjegyezhető webcímeket. A rendszert az Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) nevű amerikai nonprofit szervezet felügyeli, amely a web története során most először változtatta meg a DNS-rendszer legfőbb titkosítási kulcsát – jelentette az RT hírügynökség.

Azt, hogy hozzányúlnak a 2010-ben bevezetett titkosítási kulcshoz, még szeptember 16-án döntötték el. A frissítésre az előzetes tervek alapján október 11-én (csütörtökön), magyar idő szerint 18 órakor került sor.

A Mobile Research Group elemzője, Eldar Murtazin arra figyelmeztet, a kulcs megváltoztatásának pillanatát követő 48 órában világszerte akadozhat az internetelérés. A szakember szerint ez lassabb oldalbetöltődésekkel járhat, illetve lesznek, akik ideiglenesen egyáltalán nem érik majd el az internetet. (Ilyen esetekre ajánlunk egy weboldalt, amelyik csak akkor fedi fel a mondanivalóját, amikor nincs netkapcsolat.) Az ICANN több előzetes tesztet is végrehajtott, melyek azt mutatták, komolyabb gondok csak a felhasználók nagyon kis részénél adódhatnak.

Az internetforgalmat felügyelő szervezetnél egyébként semmit nem bíznak a véletlenre: tizennégy olyan emberük van az Egyesült Államokban, akik komoly kiberbiztonsági vészhelyzet után úgymond újra tudják indítani az internetet. A legfőbb őrök azonban nem ők: van hét olyan ember a világ különböző pontjain, akik akkor tudnak közbeavatkozni, ha az újraindításhoz szükséges mechanizmust is megtámadták. Az érdekes folyamatról és a hét kulcsgazdáról ide kattintva olvashat bővebben.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.