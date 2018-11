Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem csak Polt Péternek nem tetszett a dolog.","shortLead":"Úgy tűnik, nem csak Polt Péternek nem tetszett a dolog.","id":"20181122_Tordai_Bence_Polt_Peter_buntetes_bohoc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a857802-6b25-46c6-be4b-9880f7ffa170","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Tordai_Bence_Polt_Peter_buntetes_bohoc","timestamp":"2018. november. 22. 07:31","title":"Félmillió forintra büntetné Kövér Tordai Bencét, mert bohócorrot vitt a legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79f82f6-18ff-48a8-bc5e-96de41b0a846","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2019-es négynapos VOLT-ra december 5-én indul a jegyelővétel.","shortLead":"A 2019-es négynapos VOLT-ra december 5-én indul a jegyelővétel.","id":"20181122_Slash_Slipknot_Robin_Schulz_itt_vannak_az_elso_nevek_a_VOLTra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79f82f6-18ff-48a8-bc5e-96de41b0a846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98374ad-e825-4822-ac6e-2b1e488e970b","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Slash_Slipknot_Robin_Schulz_itt_vannak_az_elso_nevek_a_VOLTra","timestamp":"2018. november. 22. 11:32","title":"Slash, Slipknot, Robin Schulz: itt vannak az első nevek a VOLT-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","shortLead":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","id":"20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fd403-2e08-46ab-9748-0ae30adcc993","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","timestamp":"2018. november. 22. 11:34","title":"Mindenki, aki pályázott, nyert is a háztartási nagygépek csereprogramjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedfc2e3-e44e-40e0-81e9-b90ab44d06e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Húszezer forintnyi büntetést kapott a Szent Márk téren rollerező kisfiú apja.","shortLead":"Húszezer forintnyi büntetést kapott a Szent Márk téren rollerező kisfiú apja.","id":"20181122_Rollerezo_oteves_miatt_buntetett_a_velencei_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dedfc2e3-e44e-40e0-81e9-b90ab44d06e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc0f052-7982-4fcb-9c2c-7fa326897aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Rollerezo_oteves_miatt_buntetett_a_velencei_rendorseg","timestamp":"2018. november. 22. 21:01","title":"Rollerező ötéves miatt büntetett a velencei rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040da187-b978-43a1-9acf-962c92a917a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikai mintára, két éven belül – jelentette be Palkovics László. ","shortLead":"Amerikai mintára, két éven belül – jelentette be Palkovics László. ","id":"20181123_Iskolabuszhalozatot_fog_kiepiteni_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=040da187-b978-43a1-9acf-962c92a917a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b6c854-97b1-4f91-8239-207956a9cc0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_Iskolabuszhalozatot_fog_kiepiteni_a_kormany","timestamp":"2018. november. 23. 17:25","title":"Iskolabusz-hálózatot fog kiépíteni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt két helyen, Barcelonában és New Yorkban is bemutatták a mixológiában hiánypótlónak szánt könyvüket.","shortLead":"A katalán csúcsséf, Ferran Adrià és alapítványa az elBullifoundation mindig tartogat meglepést. Pár nap leforgása alatt...","id":"20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ecdb80d-3c10-40bb-877b-f8524355a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728e053a-9d83-4e2e-99e0-36fda9ab6676","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Koktelenciklopedia__alapmu_a_jovo_barmixereinek","timestamp":"2018. november. 22. 09:04","title":"Koktélenciklopédia – alapmű a jövő bármixereinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9744b917-ef40-4603-8368-e775e3d6cadf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje kísérleteznek már az arcfelismeréses technológiával Kínában, tökéletesnek azonban még most sem mondható. Ezt egy friss, és nagyon kellemetlen eset is bizonyítja. ","shortLead":"Hosszú ideje kísérleteznek már az arcfelismeréses technológiával Kínában, tökéletesnek azonban még most sem mondható...","id":"20181122_arcfelismeres_sanghaj_dong_mingcsu_busz_reklam_okosszemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9744b917-ef40-4603-8368-e775e3d6cadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e167e7a-6e89-4e77-966a-b711f5881275","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_arcfelismeres_sanghaj_dong_mingcsu_busz_reklam_okosszemuveg","timestamp":"2018. november. 22. 20:33","title":"Hatalmasat bakizott a kínai arcfelismerő: embernek hitt valamit, amit nagyon nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi ötleteinek köszönhetően mégis az ő neve vált a magyar pezsgőkészítés szinonimájává. Hogy hogyan? Erről olvashat cikkünkben.","shortLead":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi...","id":"20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4682d1-9e6c-4484-a554-6b5e5a6f8a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bc759e-8057-419c-9594-dffd8c64a94e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","timestamp":"2018. november. 22. 19:31","title":"Egy magyar vállalkozózseni, aki jobb pezsgőt csinált, mint az addig ismert franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]