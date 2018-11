Hiába adott ki új telefonokat idén az LG (a G7-et például májusban), a cég mobilos divíziója továbbra sem tudott javítani helyzetén: a hírek szerint 400 millió dolláros mínuszban vannak. Az otthoni szórakoztatóelektronikai üzletág ezzel szemben szárnyal, amely az elnök Brian Kwonnak (is) köszönhető.

Ezért is döntött úgy a vállalat, hogy egy szerkezeti átalakulással a szakemberre bízza veszteséges mobilos részlegét, azt remélve, hogy Kwon a szegmensben szerzett tapasztalatai majd képesek lesznek a vállalat elvárásainak megfelelő eredményeket produkálni. Az új vezető már december 1-től munkához lát, a pozíciót most is ellátó Hwang Jeong-hwan pedig más feladatot kap.

© LG Electronics

Kwonnak azonban nem csak a rossz pénzügyi eredmények miatt lesz nehéz dolga: új feladatát ugyanis a meglévővel együtt látja el, habár a jövőben valószínűleg a vezetés is arra ösztökéli majd, hogy inkább a mobilokra tartalékolja energiáit.

Az LG legutóbb októberben mutatott be új mobilt: a V40 ThinQ néven érkezett készülék főleg fotózási képességeivel hívta fel magára a figyelmet, de a vásárlók végül ezt sem találták elég izgalmasnak. Talán ezért is emelték a tétet: most olyan készüléken dolgoznak, amelyben már 16 kamera igyekszik szolgálni használóját.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.