November 26-án újból történelmet írt a NASA, hiszen a Curiosity után egy másik űrszondát, az InSightot is eljutatták a Marsra. A vörös bolygó mélyét is vizsgáló eszköz sikeres landolása után könnyekben törtek ki a NASA alkalmazottai. Később pedig meg is jött az első, jó minőségű kép.

A szonda most újabb felvételekkel jelentkezett. Ezek érdekessége, hogy az egyiken a bolygó felszínét is (jobban) szemügyre lehet venni, a másik pedig egy szelfi, amin az InSight "arca" mellett a Nap egy kis része, illetve sugarai is kivehetők. Mindkettő november 30-án készült:

© NASA/JPL-Caltech

© NASA/JPL-Caltech

A Twitteren is közölt képekre rövid idő alatt rengeteg lájk érkezett, egy kommentelő meg is jegyezte: még mindig hihetetlen, hogy amit lát, az egy teljesen másik világ része.

A szonda landolásának hírére a hazai politikai viszonyokra reflektáló mém is született.

