[{"available":true,"c_guid":"20afef22-0b3b-40b4-8d35-66e1c852f22e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0 januárban indul, a 100 Mbps sávszélesség csak az alsó határt jelenti majd benne.","shortLead":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0...","id":"20181126_szupergyors_internet_program_30_mbits_100_mbps_2_gbps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20afef22-0b3b-40b4-8d35-66e1c852f22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050e977-14a8-4b08-a24f-8c1f7a60c25e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_szupergyors_internet_program_30_mbits_100_mbps_2_gbps","timestamp":"2018. november. 26. 00:03","title":"30 megabites helyett 2 gigabites internettel szórná tele az országot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára ott is elvitte a legtöbb szavazatot, hogy a válaszadók, ha halaszthatatlan dolguk akadna, őrá bízná gyermekét.","shortLead":"Dobrev Klára ott is elvitte a legtöbb szavazatot, hogy a válaszadók, ha halaszthatatlan dolguk akadna, őrá bízná...","id":"20181127_Felmeres_ha_valasztani_kell_Gyurcsany_feleseget_akarjak_miniszterelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ab275-0dee-466d-84c4-8ef3c848d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff547fd-484a-4037-8375-d1390bf3d42f","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Felmeres_ha_valasztani_kell_Gyurcsany_feleseget_akarjak_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. november. 27. 13:19","title":"Felmérés: ha választani kell, Gyurcsány feleségét akarják miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ffd0ed-1b09-4f93-a939-fbc52d5e2a70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen 24 rendbeli jogsértés miatt indult eljárás. ","shortLead":"A férfi ellen 24 rendbeli jogsértés miatt indult eljárás. ","id":"20181126_Noket_szolitott_le_es_elottuk_onkielegitett_a_pecsi_szatir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ffd0ed-1b09-4f93-a939-fbc52d5e2a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beff9def-dbb3-4482-9dd8-1c67f2722a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Noket_szolitott_le_es_elottuk_onkielegitett_a_pecsi_szatir","timestamp":"2018. november. 26. 14:54","title":"Nőket szólított le és előttük önkielégített a pécsi szatír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A polgármesternek át kell gondolnia és dolgoznia a tervezetet.","shortLead":"A polgármesternek át kell gondolnia és dolgoznia a tervezetet.","id":"20181126_Ugrott_a_luxusado_Siofokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ef0f46-5d7a-485c-a21c-3f406557425b","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Ugrott_a_luxusado_Siofokon","timestamp":"2018. november. 26. 11:27","title":"Ugrott a luxusadó Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de népszerűsége miatt mobilokra is elkészítették. Egy több mint 4 ezer forintba kerülő játékról van szó, de a fejlesztő most 70 százalékkal olcsóbban adja.","shortLead":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de...","id":"20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf8586e-a55b-48a2-885e-d3e1692ce96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 26. 12:03","title":"70%-os akció van most az egyik legjobb és legdrágább mobilos játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bojkottálni kell azokat a médiumokat, amelyeket egy éven belül legalább háromszor marasztalt el bíróság álhírek terjesztése miatt – javasolja a Jobbik.","shortLead":"Bojkottálni kell azokat a médiumokat, amelyeket egy éven belül legalább háromszor marasztalt el bíróság álhírek...","id":"20181126_Mediabojkottot_hirdet_a_Jobbik_az_alhireket_terjeszto_fideszes_mediumok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da7450e-6a04-44ca-839b-49c3459d5032","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Mediabojkottot_hirdet_a_Jobbik_az_alhireket_terjeszto_fideszes_mediumok_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 14:28","title":"Médiabojkottot hirdet a Jobbik az álhíreket terjesztő fideszes médiumok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kifogásolta Székely László ombudsman, hogy csak az anyáknak jár a diákhitellel kapcsolatos kedvezmény, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint nem indokolt semmilyen módosítás.","shortLead":"Hiába kifogásolta Székely László ombudsman, hogy csak az anyáknak jár a diákhitellel kapcsolatos kedvezmény, az Emberi...","id":"20181127_A_miniszterium_szerint_rendben_van_hogy_az_apaknak_nem_jar_diakhitelkedvezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f63128d-53ef-4a03-8ee5-20bab292c6e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_miniszterium_szerint_rendben_van_hogy_az_apaknak_nem_jar_diakhitelkedvezmeny","timestamp":"2018. november. 27. 08:23","title":"A minisztérium szerint rendben van, hogy az apáknak nem jár diákhitel-kedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő az ellen a fideszes javaslat ellen tiltakozott így, amely brutálisan megemelné a rendkívüli munkaidőkeretet, vagyis a túlórát. ","shortLead":"A független képviselő az ellen a fideszes javaslat ellen tiltakozott így, amely brutálisan megemelné a rendkívüli...","id":"20181127_Szel_Bernadett_megkotozte_magat_hogy_a_rabszolgatorveny_ellen_tiltakozzon__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3715604e-365c-4270-a7dd-261b5a6dadd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bddc9da-edee-4b8f-b2ff-fc6ce71f2807","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Szel_Bernadett_megkotozte_magat_hogy_a_rabszolgatorveny_ellen_tiltakozzon__foto","timestamp":"2018. november. 27. 15:40","title":"Szél Bernadett megkötözte magát, hogy a rabszolgatörvény ellen tiltakozzon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]