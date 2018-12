Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","shortLead":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","id":"20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bc9008-415a-4b7c-85f3-51192f750678","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 10. 13:48","title":"Utakat zárnak le Győrben és Pécsett, hogy tiltakozzanak a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573a187-0a1f-4872-97d0-f97f02efcca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 harmadik negyedévében dobja piacra a Qualcomm a legújabb processzorát, ami kifejezetten a Windows 10-es eszközökhöz készült. Ha hihetünk a fejlesztőknek, a töltőt szinte el is felejthetjük.","shortLead":"2019 harmadik negyedévében dobja piacra a Qualcomm a legújabb processzorát, ami kifejezetten a Windows 10-es...","id":"20181211_qualcomm_snapdragon_8cx_windows_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4573a187-0a1f-4872-97d0-f97f02efcca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c71a6-f888-45a0-b07f-6faeb9430410","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_qualcomm_snapdragon_8cx_windows_10","timestamp":"2018. december. 11. 11:03","title":"Nagy lökést adhat a windowsos számítógépeknek ez a kis chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eb11fe-787e-4449-87c1-a915a4256221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés ennél egyszerűbb emblémát találni az autós iparágban, ennek ellenére sokan mind a mai napig nincsenek tisztában az eredetével.","shortLead":"Kevés ennél egyszerűbb emblémát találni az autós iparágban, ennek ellenére sokan mind a mai napig nincsenek tisztában...","id":"20181211_az_autos_emblema_amit_mindenki_latott_mar_megsem_ismerik_igazan_mercedes_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68eb11fe-787e-4449-87c1-a915a4256221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de0724f-6e40-4684-8869-6f8f85772eec","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_az_autos_emblema_amit_mindenki_latott_mar_megsem_ismerik_igazan_mercedes_bmw","timestamp":"2018. december. 11. 11:21","title":"Az autós embléma, amit mindenki látott már, mégsem ismerik igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bizalmatlansági indítványt nyújt be a francia Szocialista Párt (PS) a radikális baloldali Lázadó Franciaországgal és a Francia Kommunista Párttal együtt a kormány ellen a sárgamellényesek megmozdulásai nyomán kialakult válság kezelése miatt.","shortLead":"Bizalmatlansági indítványt nyújt be a francia Szocialista Párt (PS) a radikális baloldali Lázadó Franciaországgal és...","id":"20181211_emmanuel_macron_francia_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_sargamellenyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823de4f1-84b2-41ac-9705-c52e2814b6f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_emmanuel_macron_francia_kormany_bizalmatlansagi_inditvany_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 11. 16:13","title":"Bizalmatlansági indítvány érkezett a francia kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elképzelhetőnek tartja, hogy a mostani szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását a Bayern München szélsője.","shortLead":"Elképzelhetőnek tartja, hogy a mostani szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását a Bayern München szélsője.","id":"20181210_arjen_robben_bayern_munchen_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e6dbb-5bb3-42b0-a583-40d5ecec8e94","keywords":null,"link":"/sport/20181210_arjen_robben_bayern_munchen_visszavonulas","timestamp":"2018. december. 10. 16:26","title":"Lehet, hogy ennyi volt Arjen Robbennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393099ce-a8d0-43d6-963e-978abec98fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak december elején járunk, Bill Gates már összefoglalta, számára mi volt fontos 2018-ban. Pontosabban: milyen könyvek voltak fontosak a számára.","shortLead":"Bár még csak december elején járunk, Bill Gates már összefoglalta, számára mi volt fontos 2018-ban. Pontosabban: milyen...","id":"20181210_bill_gates_olvasmanyai_konyvek_mit_olvas_bill_gates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=393099ce-a8d0-43d6-963e-978abec98fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbdf133-0467-4f0e-abb9-bd1fc15ef2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_bill_gates_olvasmanyai_konyvek_mit_olvas_bill_gates","timestamp":"2018. december. 10. 19:03","title":"Tanulságos: nézze meg, miket olvasott mostanság Bill Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az ügyész nem akar kötélnek állni, szerinte ugyanis szabadon engedése esetén Meng Van-csou elrejtőzne a hatóságok elől.","shortLead":"Az ügyész nem akar kötélnek állni, szerinte ugyanis szabadon engedése esetén Meng Van-csou elrejtőzne a hatóságok elől.","id":"20181211_Tizenot_millio_dollaros_ovadekot_ajanlottak_a_Huawei_penzugyi_igazgatojanak_ugyvedei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef3362ee-8fcb-4c97-89fc-bf11f91d13c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10127155-44fb-4ded-bee9-499aceacfe3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_Tizenot_millio_dollaros_ovadekot_ajanlottak_a_Huawei_penzugyi_igazgatojanak_ugyvedei","timestamp":"2018. december. 11. 05:50","title":"Tizenöt millió dolláros óvadékot ajánlottak a Huawei pénzügyi igazgatójának ügyvédei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő a televízióban beszélt hétfő este. A sárgamellényesek elégedetlenségét jogosnak, az erőszakot azonban elfogadhatatlannak tartja.","shortLead":"A francia államfő a televízióban beszélt hétfő este. A sárgamellényesek elégedetlenségét jogosnak, az erőszakot azonban...","id":"20181210_emmanuel_macron_francia_elnok_sargamellenyesek_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59a01a7-c20f-43b4-a365-10ead22b0d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_emmanuel_macron_francia_elnok_sargamellenyesek_tuntetes","timestamp":"2018. december. 10. 21:36","title":"Megszólalt Macron: Jogos az elégedetlenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]