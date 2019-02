Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA által tervezett kamerarendszernek köszönhetően már nemcsak azokra a meteorokra tudnak \"lőni\", amelyek a Hold és a Föld között elhaladnak, hanem azoknak a meteoritoknak is a nyomára tudnak bukkanni, amelyek eltalálják a Földet. \r

","shortLead":"Az MTA által tervezett kamerarendszernek köszönhetően már nemcsak azokra a meteorokra tudnak \"lőni\", amelyek a Hold és...","id":"20190223_Meteorfigyelo_rendszert_telepitenek_amely_mindenre_lo_ami_a_Holdnal_kozelebb_kerul_a_Foldhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dfffd1-6744-4a5d-9b87-2ca3a5bf100e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Meteorfigyelo_rendszert_telepitenek_amely_mindenre_lo_ami_a_Holdnal_kozelebb_kerul_a_Foldhoz","timestamp":"2019. február. 23. 17:52","title":"Meteorfigyelő rendszert telepítenek, amely mindenre lő, ami a Holdnál közelebb kerül a Földhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA InSight nevű űrszonda leszállóegysége tavaly óta dolgozik a Mars felszínén, és a fúrás mellett a bolygó fontosabb időjárási paramétereit is rögzíti.","shortLead":"A NASA InSight nevű űrszonda leszállóegysége tavaly óta dolgozik a Mars felszínén, és a fúrás mellett a bolygó...","id":"20190222_nasa_mars_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082c91a4-6b09-4fa0-8c38-51bb8aba33b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_nasa_mars_idojaras","timestamp":"2019. február. 22. 17:33","title":"Kíváncsi, milyen idő van a Marson? Ezen a weboldalon megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel a Real Madrid egyik főszponzora régóta az Audi, a csapat játékosai évről évre új autókat kapnak, és ez idén sincsen másként.","shortLead":"Mivel a Real Madrid egyik főszponzora régóta az Audi, a csapat játékosai évről évre új autókat kapnak, és ez idén...","id":"20190222_audi_real_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb1efa9-00bc-432e-a379-aed5cb8054b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_audi_real_madrid","timestamp":"2019. február. 22. 17:41","title":"Kiosztották az új Audikat a Real Madridnál, van, aki már villanyautót kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt italoktól.","shortLead":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt...","id":"20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad878ba-935e-4d2a-a97c-9da7ac25467b","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","timestamp":"2019. február. 23. 13:07","title":"Több száz embert mérgeztek meg pancsolt szesszel Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c281e4-4f14-451f-bfd2-43c090068971","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Sejthető volt, hogy ha a négyes döntőig eljut, a nagy közönségtámogatással rendelkező, rutinos eurovíziós Pápai Joci másodszor is kijuthat a dalfesztiválra. És így is történt. Eljutott és nyert.","shortLead":"Sejthető volt, hogy ha a négyes döntőig eljut, a nagy közönségtámogatással rendelkező, rutinos eurovíziós Pápai Joci...","id":"20190224_ez_volt_A_Dal_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3c281e4-4f14-451f-bfd2-43c090068971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f95bfa-7634-4b22-be7c-bd659b167912","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_ez_volt_A_Dal_2019","timestamp":"2019. február. 24. 07:33","title":"A fontos dolgok máshol történnek a magyar könnyűzenében - ez volt A Dal 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","shortLead":"Az izlandi kormány feloldotta a bálnaölési tilalmat.","id":"20190223_balna_izland_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c619c35-6238-4ad7-b858-518e61a05f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105465fd-b8ce-4311-9e94-bbed649eb429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_balna_izland_vadaszat","timestamp":"2019. február. 23. 16:19","title":"2000 bálnát ölhetnek le Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új rendelkezése értelmében az ilyen intézmények a jövőben nem pályázhatnak szövetségi támogatásokra. ","shortLead":"A Fehér Ház új rendelkezése értelmében az ilyen intézmények a jövőben nem pályázhatnak szövetségi támogatásokra. ","id":"20190222_feher_haz_donald_trump_abortusz_klinikak_szovetsegi_tamogatas_planned_parenthood","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfd9ce7c-9cb0-4190-9508-58782a34036f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd39fe3a-7af4-4402-b238-68a223d9d865","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_feher_haz_donald_trump_abortusz_klinikak_szovetsegi_tamogatas_planned_parenthood","timestamp":"2019. február. 22. 22:36","title":"Súlyos csapást mért Trump az abortuszt végző klinikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12 éves volt, amikor ez sikerült neki, az előző rekorder 14 évesen érte el ezt.","shortLead":"Nukleáris fúziót hozott létre egy amerikai tinédzser a szülei házában saját maga által kialakított laboratóriumban. 12...","id":"20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2844faf5-cf1b-477d-b599-eb4c5c1135a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Hazi_fuzios_reaktort_epitett_egy_12_eves_fiu","timestamp":"2019. február. 24. 16:32","title":"Házi fúziós reaktort épített egy 12 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]