Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Simán megnyerte az Origo ellen indított sajtópert hétfőn Nagy Blanka, akit a propagandalappá tett hírportál a többi kormányoldali médiával közösen próbált lejáratni azzal, hogy több tárgyból is bukásra áll – tudta meg a hvg.hu a diáklány ügyvédjétől az ítélethirdetés után. Az Origo annyira nem tudta bizonyítani igazát, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és osztályfőnöke, amit a törvényszék szükségtelennek talált, hiszen a diáklány bizonyítványaiból kiderült, hogy hazudtak róla. Az elsőfokú ítélet nem jogerős.","shortLead":"Simán megnyerte az Origo ellen indított sajtópert hétfőn Nagy Blanka, akit a propagandalappá tett hírportál a többi...","id":"20190304_Nagy_Blankanek_adott_igazat_a_birosag_elbukta_a_pert_az_Origo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c792c79-420a-4a9a-9150-81adf9cfdac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Nagy_Blankanek_adott_igazat_a_birosag_elbukta_a_pert_az_Origo","timestamp":"2019. március. 04. 11:04","title":"Csúnya zakó: Nagy Blanka pert nyert a lejáratására hajtó Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ce1c6e-114a-4bc7-93fc-f219d8c765f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy terézvárosi ház liftjéig követett egy nőt. ","shortLead":"A férfi egy terézvárosi ház liftjéig követett egy nőt. ","id":"20190305_Liftben_lopta_el_egy_no_taskajat_ez_a_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ce1c6e-114a-4bc7-93fc-f219d8c765f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3c4d10-010d-4cf1-bbb6-e52baeb6561b","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Liftben_lopta_el_egy_no_taskajat_ez_a_ferfi","timestamp":"2019. március. 05. 09:18","title":"Liftben lopta el egy nő táskáját ez a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12179b39-deac-4cf9-870f-cbdfedd85446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, hogy egy papagáj utánozza az emberi beszédet, nem meglepő, az viszont már annál inkább, hogy az intelligenciatesztekben egy ötéves gyerek szintjén van.","shortLead":"Az, hogy egy papagáj utánozza az emberi beszédet, nem meglepő, az viszont már annál inkább...","id":"20190304_stanford_egyetem_kiserletek_afrikai_szurkepapagajjal_intelligenciatesztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12179b39-deac-4cf9-870f-cbdfedd85446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcbe799-309b-491b-a068-4b15acaa334f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_stanford_egyetem_kiserletek_afrikai_szurkepapagajjal_intelligenciatesztek","timestamp":"2019. március. 04. 10:03","title":"Videó: meglepő, milyen jó az intelligenciatesztekben ez a papagáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

\r

","shortLead":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

\r

","id":"20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cfef85-3a7e-4cef-b03d-8092fd86851d","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","timestamp":"2019. március. 04. 05:29","title":"Gyilkolt a tornádó az USA déli államaiban, 20-nál is több halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősebb Városok Alappal próbálja támogatni a brit kormány a szegényebb területeket, az ellenzék szerint a Brexit-párti képviselők jóindulatára hajtanak.","shortLead":"Erősebb Városok Alappal próbálja támogatni a brit kormány a szegényebb területeket, az ellenzék szerint a Brexit-párti...","id":"20190304_Kilora_megvenne_May_a_Brexitparti_ellenzekiek_varosait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a26bfc7-e6b0-47a0-ae4a-fd5e211f5cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Kilora_megvenne_May_a_Brexitparti_ellenzekiek_varosait","timestamp":"2019. március. 04. 11:45","title":"Kilóra megvenné May a Brexit-párti ellenzékiek városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t. Bár a pénzügyminiszter rendre korainak tartja a bevezetést, a Napi.hu kiszámolta, mennyit változtatna a nettó fizetésen.","shortLead":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját...","id":"20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6b5cef-4246-477f-9685-122178f13c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Jócskán nőne a nettó fizetés, ha megvalósulna Matolcsy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560e0ec3-d82a-4fee-83fc-cb7e0fc13f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sietve állt meg egy férfi a ferihegyi reptérnél, súlyos sérülés lett az eredménye.\r

\r

","shortLead":"Túl sietve állt meg egy férfi a ferihegyi reptérnél, súlyos sérülés lett az eredménye.\r

\r

","id":"20190304_Nem_huzta_be_a_kezifeket_az_autoja_nekiszoritott_egy_embert_egy_teherautonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560e0ec3-d82a-4fee-83fc-cb7e0fc13f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0658cd4-cb12-4f4f-a4d4-aacbe05d938b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Nem_huzta_be_a_kezifeket_az_autoja_nekiszoritott_egy_embert_egy_teherautonak","timestamp":"2019. március. 04. 11:11","title":"Nem húzta be a kéziféket, az autója nekiszorított egy embert egy teherautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcbcb7-f39d-4437-9329-86e13084dd04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Topless fotón büszkélkedett el az új tetoválással.","shortLead":"Topless fotón büszkélkedett el az új tetoválással.","id":"20190305_Halle_Berry_uj_tetkot_villantott_ami_vegigfut_az_egesz_hatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bcbcb7-f39d-4437-9329-86e13084dd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad3d62-685d-4277-ba0a-32dbfa93806d","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Halle_Berry_uj_tetkot_villantott_ami_vegigfut_az_egesz_hatan","timestamp":"2019. március. 05. 09:27","title":"Halle Berry új tetkót villantott, ami végigfut az egész hátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]