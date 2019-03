Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint tartja magát a korábban beígért európai bevezetés dátumához a Samsung, de a 15 ország között nincs ott Magyarország.","shortLead":"A jelek szerint tartja magát a korábban beígért európai bevezetés dátumához a Samsung, de a 15 ország között nincs ott...","id":"20190326_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae845c9-c7c7-4277-ac17-3f6fceabadf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2019. március. 26. 12:33","title":"Megvan, mikortól kapható a Samsung hajlítható okostelefonja, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2214ad2-145a-49e8-800c-76b51d0c55e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az áruházlánc szerint azért árulják az alacsony árú szlovák terméket, mert nem volt elég magyar tej a beszállítóknál.","shortLead":"Az áruházlánc szerint azért árulják az alacsony árú szlovák terméket, mert nem volt elég magyar tej a beszállítóknál.","id":"20190326_penny_market_szlovak_tej_magyar_tejtermelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2214ad2-145a-49e8-800c-76b51d0c55e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63535886-0885-49ff-9ab5-4615fb46b7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_penny_market_szlovak_tej_magyar_tejtermelok","timestamp":"2019. március. 26. 14:30","title":"Magyarázza a Penny az olcsó tejet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető a Morrowind című rész. ","shortLead":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető...","id":"20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2edd809-5656-4a0b-995c-36fbb0815855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","timestamp":"2019. március. 25. 19:33","title":"Siessen, csak ma ingyen tölthető a valaha készült egyik legjobb szerepjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt érdekében is szerencsésebbnek tartanák, ha lemondana. A kormánypárti frakció vezetése egyelőre az óvatos helytelenítésnél tart, Orbán Viktornak pedig az állásfoglalását várjuk, vajon belefér-e szerinte, hogy egy politikus a holokausztot idéző módszerekkel vicceljen.","shortLead":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt...","id":"20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc97bec2-c785-4c94-9eb4-ae5627d3d15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","timestamp":"2019. március. 26. 11:00","title":"Pócs János nem kér bocsánatot, de párttársai ki vannak rá akadva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","shortLead":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","id":"20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf8f35-3cf4-4f5d-ad93-6fc73dbb8cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","timestamp":"2019. március. 26. 11:13","title":"Jön a Pappa Pia 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos küldetése lesz.","shortLead":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos...","id":"20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2382cfc-0e82-48d5-8376-dfdf659988bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","timestamp":"2019. március. 26. 17:45","title":"Alapítványt hoznak létre Avicii emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ leghíresebb természettudósa, Sir David Attenborough újabb természetfilmet készített, aminek fő témája ezúttal a klímaváltozás.","shortLead":"A világ leghíresebb természettudósa, Sir David Attenborough újabb természetfilmet készített, aminek fő témája ezúttal...","id":"20190325_sir_david_attenborough_klimavaltozas_termeszetfilm_climate_change_the_facts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09da157f-4847-43fb-9904-d048088c23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_sir_david_attenborough_klimavaltozas_termeszetfilm_climate_change_the_facts","timestamp":"2019. március. 25. 09:03","title":"Húsbavágó lesz David Attenborough legújabb dokumentumfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy hatósági döntés elleni fellebbezést a bíróság nem vizsgálhat meg érdemben. Ezt fél éven belül harmadszor mondta ki az Alkotmánybíróság egyhangúlag hozott határozattal.","shortLead":"Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy hatósági döntés elleni fellebbezést...","id":"20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9b9d64-285b-47f6-9a47-c3bc3d80651c","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","timestamp":"2019. március. 26. 14:21","title":"Harmadszor marasztalta el ugyanazért az Alkotmánybíróság az Országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]