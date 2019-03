Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","shortLead":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","id":"20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ae20f4-6920-40f9-a9f2-1ad5c6e1aab3","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","timestamp":"2019. március. 27. 16:17","title":"Új valóságshow indult, igaz, nagyon más szereplőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"Gyorsan körbejárta a világháló hazai fertályát az eladó zöld Trabant, amely iránt a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés...","id":"20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f02a7f-c4c8-49ab-ae25-c6f7be475827","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_licitalhatunk_az_internet_uj_sztarjara_a_nagypapa_alig_hasznalt_trabijara","timestamp":"2019. március. 26. 13:21","title":"Licitálhatunk az internet új sztárjára, a veszprémi nagypapa alig használt Trabijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten meghaltak, amikor a gázpalack felrobbant.\r

","shortLead":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten...","id":"20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8b8aab-9ebc-458b-9bcc-44d9394efd8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","timestamp":"2019. március. 27. 12:27","title":"Rágyújtotta a házat a családra, ketten meghaltak – életfogyiglant kapott első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős forintgyengülést hozott Matolcsy György bejelentése.","shortLead":"Jelentős forintgyengülést hozott Matolcsy György bejelentése.","id":"20190327_Tovabb_gyengul_a_forint_kozel_a_320as_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff86695d-1069-4f57-99d7-f4c91e52b61f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaef0e3-1965-4d7c-99e3-672ad70aa62e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Tovabb_gyengul_a_forint_kozel_a_320as_euro","timestamp":"2019. március. 27. 10:42","title":"Újra 320 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bcd7d0-7316-4478-b830-608213f7b7af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük nincs ok kételkedni a perui állami papírok hitelességében.","shortLead":"Szerintük nincs ok kételkedni a perui állami papírok hitelességében.","id":"20190328_Az_inkak_aranyara_adott_allami_garancia_biztositja_a_targyak_eredetiseget_a_kiallitas_szervezoi_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2bcd7d0-7316-4478-b830-608213f7b7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8f3aab-ee5c-4bed-9d4d-aeec3c2388e7","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Az_inkak_aranyara_adott_allami_garancia_biztositja_a_targyak_eredetiseget_a_kiallitas_szervezoi_szerint","timestamp":"2019. március. 28. 08:53","title":"Az inkák aranyára adott állami garancia biztosítja a tárgyak eredetiségét a kiállítás szervezői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szemtanú szerint a tetőzet egy része \"szabályosan felrobbant, lemezek repültek mindenfelé\". ","shortLead":"Több szemtanú szerint a tetőzet egy része \"szabályosan felrobbant, lemezek repültek mindenfelé\". ","id":"20190327_Leszakadt_a_Nyugati_palyaudvar_egyik_peronja_folotti_tetoeleme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cdda34-c52c-4e51-9966-3427dc5aec04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Leszakadt_a_Nyugati_palyaudvar_egyik_peronja_folotti_tetoeleme","timestamp":"2019. március. 27. 14:53","title":"Leszakadt a Nyugati pályaudvar egyik peronja fölötti tetőelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd535ca3-a75f-45ab-8ba5-773a0385950d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Weigert Miklós irányítja az óriási projektet.","shortLead":"Weigert Miklós irányítja az óriási projektet.","id":"20190327_Magyar_rendezovel_keszult_a_Disney_legujabb_101_kiskutyaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd535ca3-a75f-45ab-8ba5-773a0385950d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d76072-6062-4f01-89e2-3b5f5edf4caa","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Magyar_rendezovel_keszult_a_Disney_legujabb_101_kiskutyaja","timestamp":"2019. március. 27. 09:50","title":"Magyar rendezővel készült a Disney legújabb 101 kiskutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Műfüves fedett munkacsarnok, füves és műfüves edzőpályák épülnek 3 milliárdból. ","shortLead":"Műfüves fedett munkacsarnok, füves és műfüves edzőpályák épülnek 3 milliárdból. ","id":"20190327_Jovore_Pecsnek_is_lesz_fociakademiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31047e87-827d-4a69-a73b-0fb3f17b5f71","keywords":null,"link":"/sport/20190327_Jovore_Pecsnek_is_lesz_fociakademiaja","timestamp":"2019. március. 27. 11:37","title":"Jövőre Pécsnek is lesz fociakadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]