Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b57685a0-d96e-424f-9ce6-c05af3e7bf16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Facebook-posztban mondta el, miért keresi a bajt. ","shortLead":"Facebook-posztban mondta el, miért keresi a bajt. ","id":"20190417_Mi_lenne_ha_a_te_lanyod_ala_fotoztak_volna_be__Nagy_Blanka_nyilt_levelet_irt_Pilhal_Tamasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57685a0-d96e-424f-9ce6-c05af3e7bf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44d8ac-166f-414b-815c-f18c818fd19e","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Mi_lenne_ha_a_te_lanyod_ala_fotoztak_volna_be__Nagy_Blanka_nyilt_levelet_irt_Pilhal_Tamasnak","timestamp":"2019. április. 17. 10:49","title":"„Mi lenne, ha a te lányod alá fotóztak volna be?” – Nagy Blanka nyílt levelet írt Pilhál Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvételek néhány hónappal a hétfői tűzvész előtt készültek.","shortLead":"A felvételek néhány hónappal a hétfői tűzvész előtt készültek.","id":"20190417_A_NotreDame_szekesegyhazrol_tett_kozze_360_fokban_mozgathato_videot_a_BBC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88688945-04e5-4301-a4ab-beb3160aa0f4","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_A_NotreDame_szekesegyhazrol_tett_kozze_360_fokban_mozgathato_videot_a_BBC","timestamp":"2019. április. 17. 20:40","title":"A Notre-Dame székesegyházról tett közzé 360 fokban mozgatható videót a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A doppingvizsgálatok fejletlenségét kifogásolja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) korábbi főigazgatója, aki szerint továbbra is az 1970-es éveket idézik a vizsgálati módszerek.","shortLead":"A doppingvizsgálatok fejletlenségét kifogásolja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) korábbi főigazgatója, aki...","id":"20190417_wada_doppingvizsgalatok_innovacio_david_howman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51caace-7b96-4e8b-a0de-f2ca9b877864","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_wada_doppingvizsgalatok_innovacio_david_howman","timestamp":"2019. április. 17. 13:03","title":"Nem akárki mondja: igazából kb. semmire nem jók a doppingvizsgálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","shortLead":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","id":"20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ed568d-76cc-4329-8ffd-177d0dcdaff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","timestamp":"2019. április. 18. 07:10","title":"Kellemetlen meglepetést hozott a nyuszi a Tojásszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Babis kétmillió eurót lopott a nyomozás szerint, börtönbe kerülhet.","shortLead":"Babis kétmillió eurót lopott a nyomozás szerint, börtönbe kerülhet.","id":"20190418_Vademelest_javasol_a_rendorseg_a_cseh_miniszterelnok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6666711-3f3d-432f-bfd7-2659fa6358d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Vademelest_javasol_a_rendorseg_a_cseh_miniszterelnok_ellen","timestamp":"2019. április. 18. 10:48","title":"Vádemelést javasol a rendőrség a cseh miniszterelnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd124f7-7d4e-4056-b7fa-d159d47fa046","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak kapkodjuk a fejünket, olyan meglepőek a legújabb hírek: az Intel kiszáll az 5G-s üzlet nagy részéből, a két „örök” ellenfél, az Apple és a Qualcomm viszont megegyeztek. Az időzítés nem lehet véletlen, a világ már nagyon várja az 5G-s iPhone-t.","shortLead":"Csak kapkodjuk a fejünket, olyan meglepőek a legújabb hírek: az Intel kiszáll az 5G-s üzlet nagy részéből, a két „örök”...","id":"20190417_apple_qualcomm_kibekules_intel_kiszall_az_5g_modemek_gyartasabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddd124f7-7d4e-4056-b7fa-d159d47fa046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac62284-2afa-433b-bd78-cf3fd436efd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_apple_qualcomm_kibekules_intel_kiszall_az_5g_modemek_gyartasabol","timestamp":"2019. április. 17. 12:33","title":"Váratlan fordulat: kibékült a Qualcomm és az Apple, miközben az Intel feladta az 5G modemchipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen utazhatnak benne. ","shortLead":"A japán prémiumgyártó újdonságára elképesztően nagy hűtőrács került, és bár hatalmas maga az autó, meglepően kevesen...","id":"20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c3a8271-5d07-41e7-a8f1-3ae53a330a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabe0235-a8ed-48a5-90c0-cc9ef0004af8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_a_lexus_ujraertelmezi_a_gigantikus_hutoracs_fogalmat","timestamp":"2019. április. 18. 11:21","title":"A Lexus újraértelmezi a gigantikus hűtőrács fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","shortLead":"A párizsi tűzoltók két DJI drón segítségével határozták meg, hová kell célozni a tömlőkkel.","id":"20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa824ea-ceee-4eef-b2b1-23cb9a527685","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_notre_dame_tuz_parizs_tuzoltas_dron_dji_mavic_pro_dji_matrice_m210","timestamp":"2019. április. 18. 08:33","title":"Két drón is besegített a Notre-Dame oltásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]