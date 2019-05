Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy drágulnak a lakások, hogy egy már teljes családi házat is lehet venni az árukból, csak felújítani ne kellene.","shortLead":"Úgy drágulnak a lakások, hogy egy már teljes családi házat is lehet venni az árukból, csak felújítani ne kellene.","id":"20190507_Egy_egesz_hazat_lehet_venni_az_agglomeracioban_egy_belvarosi_lakas_araert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030cee2-dd3a-4347-8f4a-2e9b23e179f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Egy_egesz_hazat_lehet_venni_az_agglomeracioban_egy_belvarosi_lakas_araert","timestamp":"2019. május. 07. 12:53","title":"Egy egész házat lehet venni az agglomerációban egy belvárosi lakás árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán – bár a főváros szerint nincs járványveszély.\r

\r

","shortLead":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán...","id":"20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548035a7-8ec0-4341-bd3f-de16132fb762","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","timestamp":"2019. május. 07. 16:45","title":"Indul a patkányirtás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft továbbra sem árulta el, mikor debültál a Chromium-alapú Edge böngésző, de részleteket már bőven hallani róla.","shortLead":"A Microsoft továbbra sem árulta el, mikor debültál a Chromium-alapú Edge böngésző, de részleteket már bőven hallani...","id":"20190506_microsoft_edge_bongeszo_chromium_internet_explorer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549e6d6f-4153-48db-be8a-224bbfc43ea1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_microsoft_edge_bongeszo_chromium_internet_explorer","timestamp":"2019. május. 06. 19:03","title":"Lesz egy kapcsoló a Microsoft új böngészőjében, az Internet Explorerhez vezet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz, hogy megpróbálni normálisan beszélni a NER ellenében is. ","shortLead":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz...","id":"20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be770743-22f1-42de-bb69-3043bee0bea2","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","timestamp":"2019. május. 06. 13:55","title":"Az Orbán-interjú margójára: túl a liberálbolsizáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba79919-ff42-4d19-bf57-cac64db97451","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk azokat a közúti sportkocsikat, melyek motorja elképesztően magas fordulatszámra lett kihegyezve.","shortLead":"Mutatjuk azokat a közúti sportkocsikat, melyek motorja elképesztően magas fordulatszámra lett kihegyezve.","id":"20190506_toplista_fordulatszam_az_egekben_ezek_az_autok_porgethetok_legtovabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba79919-ff42-4d19-bf57-cac64db97451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47c5706-9095-427e-a718-b76635b2e014","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_toplista_fordulatszam_az_egekben_ezek_az_autok_porgethetok_legtovabb","timestamp":"2019. május. 06. 08:21","title":"Toplista: fordulatszám az egekben, ezek az autók pörgethetők legtovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111deee-9d67-484b-86d9-5c47508e8c6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban.","shortLead":"Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban.","id":"20190505_Megdolt_a_majusi_svajci_horekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e111deee-9d67-484b-86d9-5c47508e8c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc90f5a-8e57-4260-b23a-ae65697aa415","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Megdolt_a_majusi_svajci_horekord","timestamp":"2019. május. 05. 22:07","title":"Megdőlt a májusi svájci hórekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfcd7f0-ad71-4584-93a7-6b7dde57e2ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egyelőre nem tudta azonosítani, a lakosság segítségét várják.","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem tudta azonosítani, a lakosság segítségét várják.","id":"20190506_unokazos_csalo_idos_ferfi_csalas_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfcd7f0-ad71-4584-93a7-6b7dde57e2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e1151-404f-4ff2-b658-1307dad161c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_unokazos_csalo_idos_ferfi_csalas_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. május. 06. 19:16","title":"Unokázós csalás miatt keresi a rendőrség ezt a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","shortLead":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","id":"20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa2622b-8487-4e54-b740-08d1c3e9f152","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","timestamp":"2019. május. 06. 09:20","title":"Az On the Spot bekerült a világ legjobb közszolgálati műsorai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]