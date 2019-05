Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Ez közel van a csodához.” Az EP-választást értékelte a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, de előtte röviden szólt a dunai hajóbalesetről is.","shortLead":"„Ez közel van a csodához.” Az EP-választást értékelte a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, de...","id":"20190531_Orban_Az_elmult_honapok_kizsigereltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7167cdde-4b24-4d7e-ae34-55f96f1e6a79","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Orban_Az_elmult_honapok_kizsigereltek","timestamp":"2019. május. 31. 07:59","title":"Orbán: Az elmúlt hónapok kizsigereltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"10,2 százalékkal nőttek márciusban a bérek az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"10,2 százalékkal nőttek márciusban a bérek az egy évvel korábbihoz képest.","id":"20190530_KSH_a_ferfiak_atlagkeresete_385_ezer_forint_a_noke_320_ezer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f97e29-ba7f-4075-bb84-6f0c31781bf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_KSH_a_ferfiak_atlagkeresete_385_ezer_forint_a_noke_320_ezer","timestamp":"2019. május. 30. 09:32","title":"KSH: a férfiak átlagkeresete 385 ezer forint, a nőké 320 ezer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Viszont három új helyszínen is be lehet majd fizetni a büntetéseket.","shortLead":"Viszont három új helyszínen is be lehet majd fizetni a büntetéseket.","id":"20190530_bkv_bkk_potdij_jegy_berlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c26e435-31b5-4cd5-bbb4-f6810797fbb3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190530_bkv_bkk_potdij_jegy_berlet","timestamp":"2019. május. 30. 16:55","title":"Megszűnik a „legendás” Akácfa utcai pótdíjbefizető-iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem a vezetők, hanem a lemondást pedzegető politikus kényszerült hosszú magyarázkodásra a sajtó előtt. A párt elnöksége és frakciója még értékeli a választási eredményt, de a kudarcot nem varrták a listavezető Gyöngyösi Márton nyakába: a párt jelenlegi frakcióvezetője Brüsszelben folytathatja pályafutását. ","shortLead":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem...","id":"20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222be324-212f-4c11-88f5-30617a7b1d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","timestamp":"2019. május. 29. 17:58","title":"Gyöngyösi a csúcson, a Jobbik a gödörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Miért szeretnénk jobban beosztani a napunkat? Azért, hogy valamit ne tegyünk, vagy azért, hogy több időnk jusson új dolgokra? Esetleg mindkettő? Talán nem érezzük elég hatékonynak magunkat? Hetek telnek úgy el, hogy arra sem emlékszünk, mi történt velünk? Egy kis odafigyeléssel ráncba szedhetjük magunkat – már ami az idővel való kapcsolatunkat illeti.","shortLead":"Miért szeretnénk jobban beosztani a napunkat? Azért, hogy valamit ne tegyünk, vagy azért, hogy több időnk jusson új...","id":"20190529_Hogyan_strukturald_a_napod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e189e3-1909-43f1-a50b-06a1b11983a3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190529_Hogyan_strukturald_a_napod","timestamp":"2019. május. 29. 16:30","title":"Hogyan strukturáld a napod?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes volt megvenni Simicska Lajos médiabirodalmát.","shortLead":"Érdemes volt megvenni Simicska Lajos médiabirodalmát.","id":"20190531_Meg_hogy_nincs_penz_a_mediaban_Meszaros_Lorinc_tobb_mint_otmilliardot_szerzett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a67fda3-93fc-40be-bb7d-692e373a32e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Meg_hogy_nincs_penz_a_mediaban_Meszaros_Lorinc_tobb_mint_otmilliardot_szerzett","timestamp":"2019. május. 31. 11:21","title":"Még hogy nincs pénz a médiában? Mészáros Lőrinc több mint ötmilliárdot szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan ideig, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány még a gyanút is el akarja kerülni, hogy baj van az igazságszolgáltatás függetlenségével. ","shortLead":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan...","id":"20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824d24d9-0916-4748-8c54-c39232fc7f5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","timestamp":"2019. május. 30. 10:51","title":"Meghátrál a kormány: elhalasztja a közigazgatási bíróságok bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e90226-8f94-4806-95d6-3c3e7f203679","c_author":"","category":"itthon","description":"Örül a Helsinki Bizottság, hogy a kormány úgy döntött nemzetközi nyomásra, nem hozza létre a közigazgatási bírósági rendszert. A civil jogvédő szervezet egy éve folyamatosan figyelmeztet arra, nincs értelme megkettőzni az igazságszolgáltatási rendszert, főleg nem úgy, hogy nincs biztosítva annak függetlensége.\r

\r

","shortLead":"Örül a Helsinki Bizottság, hogy a kormány úgy döntött nemzetközi nyomásra, nem hozza létre a közigazgatási bírósági...","id":"20190530_Kozigazgatasi_birosagok_Elegedett_a_kormany_dontesevel_a_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e90226-8f94-4806-95d6-3c3e7f203679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbc4333-d999-4d9d-8ca6-d52c217d753e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Kozigazgatasi_birosagok_Elegedett_a_kormany_dontesevel_a_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2019. május. 30. 15:04","title":"Közigazgatási bíróságok: Elégedett a kormány döntésével a Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]