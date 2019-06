Keanu Reeves 2077-ben is velünk lesz, csak azt nem tudni, hogy robotként vagy emberként

Egy megrögzött gamernek minden év júniusában felborul kicsit a bioritmusa. Na, nem arról van szó, hogy ilyenkor az átlagosnál is többet püfföli a billentyűt vagy a kontrollert, hanem ez idő tájt zajlik a jól ismert E3, a szakma és az ipar legfontosabb rendezvénye. Olyan ez, mint az Oscar, csak itt nem díjakat adnak át, hanem különféle bejelentéseket tesznek, de ezek hallatán is rendszerint állva tapsol a Los Angeles-i közönség, és azok is, aki a showt az interneten követik.

© AFP / Frederic J. Brown

Azt nehéz megmondani, hogy a hosszú évekre visszavezethető eseménynek melyek voltak az igazán kimagasló pillanatai, melyekre tényleg érdemes emlékezni, abban azonban biztosak vagyunk, hogy a 2019-est még sok évig emlegetik majd a gamerek – köszönhetően Keanu Reevesnek is. Ennek okán túl az alábbiakból kiderül az is, mire költik majd (nagy valószínűséggel) megspórolt pénzüket a videojátékosok.

A legjobb pillanat

Ahogy az a világ legtöbb országban rendezett technológiai eseményekre, úgy az E3-ra is igaz, hogy a nagy stúdiók már a show megkezdése előtt, az úgynevezett mínusz egy és nulladik napokon elpuffogtatják a legjobb puskaporukat, így az expó érdemi része is voltaképp ilyenkor zajlik. A mostani azért is számított különlegesnek, mert már bőven előtte arról szóltak a hírek, hogy a Witcher-játékokkal óriási népszerűségre szert tett CD Projekt RED elárul majd valamit hosszú ideje fejlesztett újdonságáról, a Cyberpunk 2077-ről. A gyanú nem csak beigazolódott, a stúdió rá is tett vagy két lapáttal: csak a helyszínen derült ki, hogy a jövő áprilisban érkező programban fontos szerephez jut majd a John Wick-filmekkel újra napjaink egyik legfoglalkoztatottabb színészévé lett Keanu Reevesnek.

A disztópikus világban játszódó Cyberpunk 2077 története a hasonló címmel megjelent szerepjátékon alapszik, nem kevés csavarral benne: a planéta nem csak fejlődött, a benne élők maguk is átalakultak, köszönhetően a városszerte beszerezhető kiegészítőknek, amelyekkel testüket módosíthatják. A játékos is egy ilyen karaktert, V-t irányítva próbál boldogulni, miközben rejtélyeket old meg – és persze igyekszik kibogozni a szerteágazó sztori részleteit, melynek tehát Reeves játékbéli karaktere, Johnny Silverhand is aktív részese lesz. Hogy pontosan milyen szerep jutott neki, egyelőre nem tudni, az azonban biztos, hogy a közönség már a puszta tényt is kirobbanó lelkesedéssel fogadta, és mindezt csak fokozta, amikor a bemutatón maga Reeves is feltűnt.

A tőle megszokott nyugodtsággal és lazasággal.

Pedig bőven volt miért feszengeni, Neo érkezését ugyanis az utolsó percekig titkolták a szervezők. Az Xbox-főnök Phil Spencer egy azóta megjelent interjúban például arról számolt be, hogy Reeves az előadás főpróbáján sem volt ott, valaki mást küldtek helyette, a helyszínre pedig csak a kezdés előtti órákban "csempészték be". Egy olyan világban, ahol a bejelentések előtti napok rendre szivárgásról szólnak, tényleg nagy teljesítmény a titoktartás. Pláne, ha ilyen sikeres tud lenni. Reeves szereplése egyébként papírforma szerint alakult, az internet azóta pedig csak még jobban imádja az embert.

Az új remény

Persze nem csak disztópikus világokról esett szó az E3-on. Kiderült például, hogy Jedi: Fallen Order alcímmel új Star Wars-játék is érkezik, ami nagy fájdalomcsillapító a rajongók számára, hiszen hosszú ideje nem készült olyan program a témában, amelyet kifejezetten egyjátékos üzemmódra terveztek. A bejelentés ugyan nem Los Angelesben történt meg, de a program játékmenetét bemutató első képkockákat itt hozták nyilvánosságra. A történet egész érdekesnek ígérkezik: a felhasználók egy bizonyos Cal Kestis nevű tanonc bőrébe bújhatnak, aki egyike az ismert 66-os parancs túlélőinek. Kestis kúszni és mászni is tud, sőt, az Erőnek hála néhány látványos trükk is lapul tarsolyában. Külön öröm, hogy a játékban nemcsak a megszokott ellenségek (pédául birodalmi katonák) okoznak majd gondot, a készítők az egyes bolygókra jellemző élővilágot is a felhasználó ellen küldik. Csodás!

Nagy kérdés azonban, mekkora és milyen tartalommennyiséggel dolgozik majd a Fallen Order, hiszen napjainkban nemcsak az számít, kellően drámai-e az adott program. A megfelelő óraszámot kínáló cselekmény is legalább ilyen fontos, sőt: lehet egy játék a kor legfejlettebb grafikájú programja, a felhasználók még mindig nagyon bosszúsak tudnak lenni, ha a több tízezer forintért megvásárolt munkacímet egy fél nap alatt letudhatják. Ismert: ugyanebbe a pofonba szaladt bele a kezdetben az év egyik jobbnak tűnő programjával, a Rage 2-vel az id Software és az Avalanche Studios.

Kelet-európai kapitány

Az E3 remek lehetőséget kínál arra is, hogy rég beígért programokat mutassanak be a közönségnek, vagy legalábbis néhány részletbe beavassák az újdonságra éhes felhasználókat. Noha a Bosszúállók-filmek viszonylag régóta, 2012 óta voltak láthatók a mozikban, eddig a pillanatig egyetlen játék sem készült a témában, amely úgy fogta volna össze a képregényvilág legnagyobb hőseit, mint a Marvel's Avengers. A fejlesztést végző Crystal Dynamics és az Eidos Montréal azonban láthatóan nem akart felesleges köröket futni a jogdíjak miatt (és valószínűleg pénzük sem lett volna, hogy a színészeket megfizessék), így a jövő májusban érkező játékban sem Chris Evans, sem Robert Downey Jr. nem lesznek láthatók. Illetve a többiek sem:

© YouTube / Marvel Entertainment

Attól persze, hogy a játékbeli karaktereket teljesen más figurákról mintázták, a program még lehet jó, de kétségtelen, hogy a kissé magyaros beütésű Amerika kapitány, illetve távolról csöppet spanyolnak tűnő Vasember miatt némileg csökken az élvezeti érték. Valószínűleg ezért is döntöttek funkcióbéli bővítés mellett a fejlesztők, mert azokra aztán egy rossz szavunk sem lehet: a történet teljesen egyedi (legalábbis ezt ígérik), a sztori pedig minden hőssel végigjátszható, mi több, akár négy barátunkkal együtt is móresre taníthatjuk majd a planéta békéjét fenyegető rémségeket. És a grafika sem rossz:

Felhők fölött

Ha már grafika: érdemes megemlíteni, hogy a Microsoft új részt ad ki régóta létező repülős szimulátorához, amelyben ismét válogatott géptípusokat vezethetnek a felhasználók. A bemutató alapján filmszerű élményre érdemes számítani, akinek pedig bírja a gépe, akár 4K-ban is kipróbálhatja, milyen egy utasszállítót irányítgatni. Az új Flight Simulator érdekességei közé tartozik, hogy a készítők ismét részletekbe menően alkották meg a járművek pilótafülkéit, így minden gomb, kar, fogantyú, de még a világítás is olyasmi hatást kelt, mintha az ember egy igazi repülőben ülne.

A rosszabbik hír, hogy a játékra legkorábban 2020-ban van esély, vagyis idén már biztosan nem játszhatnak vele a főlhök fölé vágyók. A várakozás fájdalmát azonban enyhítheti, hogy a program olyan országok reptereire is elviszi majd a felhasználót, mint Dubaj. Ez például látható is az első kedvcsinálónak kiadott videóban. Az egyes országok nem csak látványban lesznek fontosak, a térségre jellemző időjárás (például eső, homokvihar) ugyanúgy hangsúlyos lesz.

Brexit után

A hónapok óta húzódó Brexit nemcsak megérintette a videojátékos világot, a többek közt Watch Dogs programjairól ismert Ubisoft ezt felhasználva készítette el a sorozat következő, jövő év márciusában megjelenő epizódját. A Legion alcímű rész egy olyan Egyesült Királyságról szól, ahol tényleg megtörtént a kiválás, de az ország nemhogy erőre nem kapott tőle, inkább mélyrepülésbe kezdett. A történet végül oda futott ki, hogy London is egy futurisztikus, a bűncselekményektől fuldokló várossá vált.

A felhasználónak most is lehetősége lesz a sorozat védjegyének számító hackerkedésre, amin ezúttal sokkal több múlik majd. Egy ellenállást kell szervezzünk, az ehhez szükséges információkat pedig az állampolgárok fontosabb adatait nyilvántartó rendszer kihasználásával tehetjük meg legkönnyebben. Játékosként azt is figyelembe kell vegyük, hogy a csapatba felvenni kívánt egyén milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Tud drónt reptetni? Ért a fegyverekhez? Minél szélesebb skálán mozgunk, annál színesebb gárdát állíthatunk össze. Nem hangzik rosszul, igaz?

Félelem és reszketés

Egy játékbemutató nem is lehetne teljes megfelelő ijesztgetéssel teli horror nélkül. A téma iránt rajongók számára jó hír lehet, hogy ilyesmi is érkezik, méghozzá a méltán népszerű Blair Witch franchise-hoz kapcsolódva. A Bloober Team által összerakott program már az első videó alapján is rendesen a frászt hozza majd az emberre. Sokat ugyan nem tudunk róla, de azt igen, hogy a főszerepben egy rendőrt és kutyáját irányítva az erdő egy olyan részére megyünk, ahova ép elméjű ember valószínűleg be nem tenné a lábát.

Minket azonban jó okkal vezérel a sors a susnyásba: egy eltűnt személy után kutatunk, meg főleg lihegünk, zseblámpázunk, ahogy az a trailerben is látszik. Ha valaki ennyitől izgalomba jött volna, nem is húzzuk tovább: már augusztus 30-án megjelenik (a fent említett programokat nézve ez jön tehát a leghamarabb), ám aki PlayStationön játszana vele, el kell keserítsük, csak a pc-s és Xbox One-tulajdonosoknak adatik meg a móka.

Sorozat gamereknek

Az érdekesebb prezentációk során egy gamereknek szóló sorozat indulása is téma volt, amelyet a Felhőtlen Philadelphia készítői álmodtak meg. A Mythic Quest: Raven's Banquet egy könnyed vígjátéknak ígérkezik, melyben egy ismert fejlesztőcsapat a fiktív Mythic Quest programon dolgozik. A műsor az ő szemszögükből mutatja be a játékfejlesztés, az ötletelés és a munka más kreatív szakaszait, rengeteg humorral. A főszerepben Rob McElhenney lesz látható, aki a történet szerint egy óriási egóval megáldott jó ember, és egyben a filmbéli játék első számú felelőse, ötletgazdája, megálmodója.

A széria mögött a Ubisoft áll, vagyis pénzből biztosan nem lesz hiány, ráadásul nem is akármelyik platformon, az Apple most ősszel induló Apple TV+ szolgáltatásán fogják sugározni. Az évadok száma, vagy hogy egyáltalán mennyivel terveztek, egyelőre nem ismert, és a készítők a premier dátumát sem hozták nyilvánosságra. Ám tekintve, hogy az Apple újdonsága most ősztől lesz igénybe vehető, valószínű, hogy a sorozatot is akkortájt mutatják be.

A magyarok, szevasztok!

Bár nem a bejelentésekhez kapcsolódik, mégsem tudjuk szó nélkül hagyni a magyar Pirategames E3-as szereplését. A Los Angeles-i show ugyanis arra is lehetőséget biztosít, hogy a kisebb csapatok is megismertessék munkájuk gyümölcsét. A hazai brigádot ráadásul nem benevezték, hanem elhívták az expó IndieCade nevű rendezvényére, ahol a Pixxel Cube-ra keresztelt játékukat mutathatták be a látogatóknak, és így rengeteg youtubernek.

A magyarul pixelkockának is nevezhető játék egy ledekkel felszerelt kocka, amelynek oldalai képernyőként szolgálnak. Az elkészült tartalmakat, például egyszerűbb játékokat is képes megjeleníteni, de a fejlesztés, mivel szövegekkel egyaránt elboldogul, reklámfelületként is kiválóan működik. A csapat jelenleg befektető után kutat, de a visszajelzésekből kiindulva aligha kell majd erőlködniük: a fél világ már most is odavan az ötletes termékért.

