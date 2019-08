Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogellenesen szerezték meg ügyfeleik adatait a kamupártok számára.","shortLead":"Jogellenesen szerezték meg ügyfeleik adatait a kamupártok számára.","id":"20190805_Vadat_emeltek_Zuschlag_Janos_es_tarsai_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5eab06-8c2e-4a55-a0e1-e7e518f9076d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Vadat_emeltek_Zuschlag_Janos_es_tarsai_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:31","title":"Vádat emeltek Zuschlag János és társai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"86 éves volt. ","shortLead":"86 éves volt. ","id":"20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3d080-ff5e-48ab-b7f7-b3622b40be64","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:19","title":"Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","shortLead":"Felszökött a halálozási ráta nyáron. ","id":"20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2f0a73-97cf-4455-bcd7-651c237541b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Kanikula_hohullam_rekordmeleg_Nemetorszag_halalozasok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:03","title":"Akár tízezer áldozata is lehet a tavalyi kánikulának Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"Oroszi Babett","category":"hetilap.fokuszban","description":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött a kormány, hogy egyperces híreinek sulykolásával a lehető leghatékonyabban befolyásolja potenciális választóinak valóságképét. A pénzből bőven jutott NER-közeli figuráknak is.","shortLead":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött a kormány, hogy egyperces híreinek sulykolásával a lehető...","id":"201931__kozmedia__gigabudzse__tudat_alatti_eszleles__csak_ulok_es_meselnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecca454-45e9-47e9-af0f-7a1b8d2b33a9","keywords":null,"link":"/hetilap.fokuszban/201931__kozmedia__gigabudzse__tudat_alatti_eszleles__csak_ulok_es_meselnek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:00","title":"Csak ülök, és mesélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aea5f44-9a47-452d-b9bd-048da97deade","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Gyűjtik a cigicsikkeket, száműzik a műanyagokat, és egyre kevésbé bíbelődnek a tonnányi műsorfüzet legyártásával a hazai fesztiválok.","shortLead":"Gyűjtik a cigicsikkeket, száműzik a műanyagokat, és egyre kevésbé bíbelődnek a tonnányi műsorfüzet legyártásával...","id":"201924__okolabnyom__repohar__komposztvece__zoldulo_fesztivalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aea5f44-9a47-452d-b9bd-048da97deade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc368c96-a4cc-4aba-b6a0-257f77b8bb1b","keywords":null,"link":"/kultura/201924__okolabnyom__repohar__komposztvece__zoldulo_fesztivalok","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:00","title":"Akkora ökolábnyomot hagynak maguk után a fesztiválok, hogy muszáj zöldíteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","shortLead":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","id":"20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b349c1-b8f5-4511-8507-667fe95e96f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:51","title":"A fideszes Boldog István bojkottálja a kólaivást a Coca-Cola melegbarát plakátjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több után is tömegmészárlást követtek el a posztolók.","shortLead":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több...","id":"20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eb3099-013e-4009-911e-9c1b8d2a6626","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:33","title":"Eltűnhet az internetről az oldal, ahová tömeggyilkosságok előtt posztoltak az elkövetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az Urbanlegends.hu kvízében valós hírek és fotók keverednek álhírekkel és kamuképekkel. Tippelhet is, de érdekesebb a teszt akkor, ha válaszadás előtt utánanéz az állításoknak.","shortLead":"Az Urbanlegends.hu kvízében valós hírek és fotók keverednek álhírekkel és kamuképekkel. Tippelhet is, de érdekesebb...","id":"20190805_hoaxkviz_mennyire_dol_be_az_alhireknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfa7370-6825-4b5c-ac8d-b2cb4962d9b4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190805_hoaxkviz_mennyire_dol_be_az_alhireknek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:36","title":"Kvíz: tesztelje, mennyire dől be az álhíreknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]