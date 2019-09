Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e6b7fb2-736f-4a96-9acb-ce0d11114640","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós Istvánt Orbán bábjának tartja, a stadionépítési láz megfékezésére pedig aláírásgyűjtésbe kezd az ellenzéki főpolgármester-jelölt.","shortLead":"Tarlós Istvánt Orbán bábjának tartja, a stadionépítési láz megfékezésére pedig aláírásgyűjtésbe kezd az ellenzéki...","id":"20190908_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_jelolt_alairasgyujtes_stadionepites_CT_egeszsegugy_korhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b7fb2-736f-4a96-9acb-ce0d11114640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c8c35-6528-48a8-9c83-60a124c099d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Karacsony_Gergely_fopolgarmester_jelolt_alairasgyujtes_stadionepites_CT_egeszsegugy_korhazak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:39","title":"Karácsony Gergely: Addig nem lesz új stadion, amíg nincs minden kerületben CT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","shortLead":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","id":"20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2507932c-4800-4043-b2b1-af91a3f4b317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:14","title":"Olyan turbulencia volt, hogy többen megsérültek egy gépen leszálláskor Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee9eb1d-aa56-45a8-b568-787d80c10216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20190910_Veszpremi_allatkert_zsiraf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee9eb1d-aa56-45a8-b568-787d80c10216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adecee55-d324-4769-8fd1-a498939c4221","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Veszpremi_allatkert_zsiraf","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:40","title":"Elpusztult a veszprémi zsiráfbébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy, hogy a végösszegre jelentős kedvezményt biztosít a szolgáltató. A cég közlése szerint mára 500 ezer ügyfél kéri így, összenvonva a szolgáltatásokat. Ennek apropóján vezettek be a minap új kedvezményeket: év végéig ingyenes HBO-t és netprobléma esetén ingyenes mobilos korlátlanságot.","shortLead":"A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy...","id":"20190909_magyar_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_hbo_go_72_oras_korlatlan_mobilinternet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfe3e42-aa43-418a-8a67-f555ab6c253b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_magyar_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_hbo_go_72_oras_korlatlan_mobilinternet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:03","title":"500 ezer Telekom-ügyfél kap 72 órára korlátlan mobilnetet, amikor baj van az otthonival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért cinikus a köznevelési államtitkár kijelentése a tanárhiányról? Mely tantárgyaknál a legégetőbbek a problémák? Miért várható, hogy tovább romlik majd a helyzet? A válaszokat Gergely Márton és Balla István oktatási szakújságíró adja meg. Videós elemzés a hvg.hu szerkesztőségéből. ","shortLead":"Miért cinikus a köznevelési államtitkár kijelentése a tanárhiányról? Mely tantárgyaknál a legégetőbbek a problémák...","id":"20190909_60_ezer_tanar_keszul_nyugdijba_oket_nem_potoljak_a_felsooktatasbol_erkezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe6f743-e091-466b-955f-8335c54954f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_60_ezer_tanar_keszul_nyugdijba_oket_nem_potoljak_a_felsooktatasbol_erkezok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:30","title":"60 ezer tanár készül nyugdíjba, őket nem pótolják a felsőoktatásból érkezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint több területen is eredményt vár el Kásler Miklóstól a miniszterelnök. ","shortLead":"A Népszava szerint több területen is eredményt vár el Kásler Miklóstól a miniszterelnök. ","id":"20190910_Nepszava_Orban_beszolt_Kaslernek_Kotcsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa9e00-d039-44c3-a863-5e8bce328e02","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Nepszava_Orban_beszolt_Kaslernek_Kotcsen","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:01","title":"Népszava: Orbán beszólt Káslernek Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a BAH-csomópontban történt.","shortLead":"A baleset a BAH-csomópontban történt.","id":"20190910_Karambol_a_XII_keruletben_a_tuzoltokat_kellett_riasztani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa76b9f-6dea-40d6-9ec5-f60dbc8ab907","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Karambol_a_XII_keruletben_a_tuzoltokat_kellett_riasztani","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:46","title":"Karambol a XII. kerületben, a tűzoltókat kellett riasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14 éves lány szombaton ment el pestszentlőrinci otthonából, azóta nem találják. ","shortLead":"A 14 éves lány szombaton ment el pestszentlőrinci otthonából, azóta nem találják. ","id":"20190909_Eltant_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163a69e4-33a5-4566-8441-206009feac12","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Eltant_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:46","title":"Eltűnt 14 éves lányt keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]