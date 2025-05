Fontos évnek ígérkezik a 2026-os az Apple életében. Ha helyesek az eddig napvilágot látott információk, a vállalat a jövő év őszén mutathatja be az első hajlítható kijelzős okostelefonját. Hogy ez valóban így lesz-e, azt most még nehéz lenne megmondani, ám ha igen, akkor egy igen mozgalmas időszak elé nézhetnek a rajongók – a jelek szerint ugyanis várható egy másik eszköz érkezése is.

A Bloomberg neves Apple-szakértője, Mark Gurman most épp arról értekezett, hogy a cég 2026 végén tervez piacra dobni egy újfajta okosszemüveget. Az eszközben állítólag kamera, mikrofon és hangszóró is lesz, a viselője pedig interakcióba léphet a cég digitális asszisztensével, Sirivel. A szemüveggel ezenkívül hívásokat lehetne lebonyolítani, zenét lehetne vele hallgatni, valamint a tájékozódást/navigációt is segítené.

Az Engadget megjegyzi: az Apple régóta dolgozik a valódi kiterjesztettvalóság-szemüvegek megalkotásán, de eddig számos akadályba ütközött. Ez elsősorban a mesterséges intelligencia fejlesztését jelenti, amely téren jelentős hátrányban van az Apple a konkurensekhez képest. A néhány hét múlva kezdődő WWDC 2025 fejlesztői konferencián lesz ugyan szó néhány MI-vel kapcsolatos fejlesztésről, ám nagy durranásra nem nagyon lehet számítani.

Mindez azért is probléma, mert a konkurens cégek már ott vannak a piacon. A Meta és a Ray-Ban partnerségéből született készülék siker, és már a Google is megmutatta, milyennek képzeli az Android XR szemüvegét. És akkor az OpenAI-t még nem is említettük, amely épp most vásárolta fel Jony Ive cégét, hogy valami forradalmian új készülékkel lépjen piacra – amit természetesen a mesterséges intelligencia fog működtetni.

Gurman szerint az információk alapján az Apple megoldása inkább a Metáéra fog hasonlítani.

