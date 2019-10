Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","shortLead":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","id":"20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6102f-5f24-4ad7-b0ea-f6045f7c1cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","timestamp":"2019. október. 06. 06:41","title":"740 millió forint ez a 34 éves szuperritka Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása igencsak komoly lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása...","id":"201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ade-f4d0-4a17-8bc2-7486b0c446cb","keywords":null,"link":"/360/201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","timestamp":"2019. október. 05. 12:30","title":"Horn Gábor: A választás tétje és a derű reménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","shortLead":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","id":"20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185bb6b5-8c1a-4e19-bdd4-0d435f6bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"Ötezer éves nagyváros romjaira bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül a főváros, jövőre pedig jön a szabadstrand is a Rómain. A terület csatornázására azonban még mindig várni kell, és a legfőbb kérdésre, hogy vajon megépül-e végül a mobilgát, még mindig nincsen válasz. A civilek mindenesetre tartanak attól, hogy az ígéreteket csak a választási kampány magyarázza.","shortLead":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül...","id":"20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9bbadb-2ff9-48eb-aa79-005cb83e77c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","timestamp":"2019. október. 07. 11:10","title":"Mobilgát helyett most faültetést ígérnek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek vasárnap a Fiumei úti Sírkertben. Fotók.","shortLead":"Rajk László Kossuth-díjas építészre, díszlettervezőre, az egykori demokratikus ellenzék meghatározó tagjára emlékeznek...","id":"20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da4d8877-ffd2-4f69-944a-59bd23e9556b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee411b5-f26f-4e12-83a1-bde9de10f1a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_palyatarsak_politikusok_szdsz_alapitok_rajk_laszlo_sir_megemlekezes","timestamp":"2019. október. 06. 16:13","title":"Pályatársak, politikusok, SZDSZ-alapítók – több százan emlékeznek Rajk László sírjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3151995-bba8-42cc-adb5-3d0c5dd5e6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit kutatás szerint nem sokat. ","shortLead":"Egy brit kutatás szerint nem sokat. ","id":"20191005_Ere_valamit_a_30as_sebessegkorlatozas_fekvorendor_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3151995-bba8-42cc-adb5-3d0c5dd5e6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cf8aad-c8f5-4d5f-b81a-5847e3aff466","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Ere_valamit_a_30as_sebessegkorlatozas_fekvorendor_nelkul","timestamp":"2019. október. 05. 16:40","title":"Ér-e valamit a 30-as sebességkorlátozás fekvőrendőr nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester ügyének újabb fejleménye, durván dráguló sertéshús és magyar aranyak a Duna Arénában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A győri polgármester ügyének újabb fejleménye, durván dráguló sertéshús és magyar aranyak a Duna Arénában. Ez a hvg360...","id":"20191007_Radar_360_Tarlosrol_megvan_a_budapestiek_velemenyeTrump_pacban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638089d9-6276-427f-84c6-df3aedf4ed9d","keywords":null,"link":"/360/20191007_Radar_360_Tarlosrol_megvan_a_budapestiek_velemenyeTrump_pacban","timestamp":"2019. október. 07. 08:00","title":"Radar 360: Megvan a budapestiek véleménye Tarlósról, Trump pácban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","shortLead":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","id":"20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ccc08e-9d5e-41a2-bb79-118856c242be","keywords":null,"link":"/sport/20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","timestamp":"2019. október. 06. 20:31","title":"Négy magyar arany az úszó-világkupa zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]