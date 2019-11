Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha ajtót nyitna az üstökösök számára a Naprendszer belseje felé.","shortLead":"\"Üstökösbölcsőt\" fedeztek fel a csillagászok a Jupiteren túl a NASA Spitzer űrtávcsöve segítségével. A régió mintha...","id":"20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9726e07-068b-4f39-960c-608ec1efef34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_jupiter_ustokos_ustokosbolcso_nasa_spitzer_urtavcso_hullocsillag","timestamp":"2019. november. 02. 12:03","title":"A tudósok benéztek a Jupiter mögé, és nagyon meglepődtek azon, amit ott láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7f45f2-a402-4bc8-afa6-e74810f8afe3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban négyen ültek, egy ember súlyosan megsérült.\r

","shortLead":"A kocsiban négyen ültek, egy ember súlyosan megsérült.\r

","id":"20191102_leszakadt_daru_bukarest_baleset_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7f45f2-a402-4bc8-afa6-e74810f8afe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dd16ee-f595-44dd-afe0-8c0f064eb899","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_leszakadt_daru_bukarest_baleset_serules","timestamp":"2019. november. 02. 14:25","title":"Daru zuhant egy autóra Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A területen nemrég még a kurdok harcoltak a Törökország által támogatott erőkkel ","shortLead":"A területen nemrég még a kurdok harcoltak a Törökország által támogatott erőkkel ","id":"20191102_Kereszteny_harcosok_felugyelnek_tobb_telepulest_is_egy_vitatott_eszaksziriai_tersegben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728e6275-2b75-45fd-acf9-519ebd975fdf","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Kereszteny_harcosok_felugyelnek_tobb_telepulest_is_egy_vitatott_eszaksziriai_tersegben","timestamp":"2019. november. 02. 15:23","title":"Keresztény harcosok felügyelnek több települést is egy vitatott észak-szíriai térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek. Mobiltelefon sem volt náluk, mégis túlélték a kalandot. A \"mentőakcióról\" videó is készült.","shortLead":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek...","id":"20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd55ce57-e452-4a17-81c4-729e1f2b71cc","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","timestamp":"2019. november. 03. 09:26","title":"Így menekült meg csodával határos módon négy orosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","shortLead":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","id":"20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9e12f-e296-46d9-afdb-5d2ab99e1a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","timestamp":"2019. november. 02. 17:56","title":"Az 1944-es délvidéki népirtásra emlékeztek Szabadkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","id":"20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3fcef4-740c-4679-abdb-d5bf58114d94","keywords":null,"link":"/sport/20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. november. 02. 12:13","title":"Világbajnoki címvédés küszöbén Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfa0730-d14e-4b12-969f-b5cfb5982e4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapotban lévő orosz járgánnyal az elmúlt négy évtizedben kevesebb, mint 40 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A remek állapotban lévő orosz járgánnyal az elmúlt négy évtizedben kevesebb, mint 40 ezer kilométert tettek meg.","id":"20191103_csaladi_ereklye_uj_gazdara_var_ez_a_balatonkenesei_kereklampas_zsiguli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dfa0730-d14e-4b12-969f-b5cfb5982e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e706a49-e680-4426-8ef7-d85abe1e1fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_csaladi_ereklye_uj_gazdara_var_ez_a_balatonkenesei_kereklampas_zsiguli","timestamp":"2019. november. 03. 06:41","title":"Családi ereklye: új gazdára vár ez a balatonkenesei kereklámpás Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak, hogy az EU megpróbáljon kimászni a közös valuta által létrehozott csapdából. Matolcsy a Financial Times című brit üzleti lapban írta meg véleményét.","shortLead":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak...","id":"20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f8b4c4-413c-4037-a2e7-2e3a651ac409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","timestamp":"2019. november. 03. 15:05","title":"Matolcsy szerint itt az ideje elismerni, hogy hiba volt az euró bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]